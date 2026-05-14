新宿駅西口地区開発計画の情報発信拠点「Shinjuku Future Gallery」にXREALのARグラス「XREAL 1S」が採用

XREAL株式会社

AR（拡張現実）グラスを開発・販売しているXREALは、2026年6月10日（水）にオープンする「新宿駅西口地区開発計画」の情報発信・共創コミュニケーション拠点「Shinjuku Future Gallery」（運営：小田急電鉄株式会社）において、当社のサングラス型ARグラス「XREAL 1S」が採用されたことをお知らせいたします。

本施設は新宿のまちづくり情報を発信しており、仮囲いに覆われて普段見ることができない開発工事の進捗を、最新のXR技術を通じて疑似体験できるコンテンツなども展示されます。「XREAL 1S」は、施設内XR体験コーナーに導入され、本機独自機能により生成された立体映像により、計画建物内外の完成イメージや、工事現場の昼と夜のドローン撮影風景などを、没入感のある大画面で来館者に提供します。

■Shinjuku Future Galleryについて

「新宿駅西口地区開発計画」の”いま”と”未来”をお届けする、小田急電鉄株式会社の情報発信施設です。新宿駅西口から徒歩1分の立地にオープンし、街区模型の展示やVR・AR技術を活用した工事現場の疑似体験ツアーなどを通じて、進化し続ける新宿の街づくりのワクワク感を共有する場を提供します。

施設名：Shinjuku Future Gallery

オープン日時：2026年6月10日（水）10:00

所在地：東京都新宿区西新宿1-5-11 新宿三葉ビル 1階

営業時間：10:00～20:00（日曜定休、年末年始休館）

入館料：無料（一部コンテンツ・ドリンクは有料

小田急電鉄株式会社 担当コメント

僅か82gのデバイスでありながら、通常の2D素材がリアルタイムに立体得象化される、まさに未来の技術に驚愕しました。映像や写真だけでなく、WEBサイトやポスターなども独特のインパクトある見え方になっており、これまでに体験したどのデバイスとも異なる種類の映像体験でした。「Shinjuku Future Gallery」でも常時ご体験いただけますので、皆さまのご来場をお待ちしております。

■XREALについて

XREALは、急成長中のAR（拡張現実）企業で、物理的な世界とデジタルの世界を融合させるハードウェアとソフトウェアのソリューションによって、次世代のユーザーインタラクションの到来を提供しています。

ARグラス製品「XREAL Air 2シリーズ、XREAL Oneシリーズ」を通じて拡張現実体験を革新してきました。

ARを誰しもが利用でき、アクセスできるような世界を目指し、日々開発や普及活動に励んでいます。

それに共感していただいている多くの投資家と世界有数の5G企業とのパートナーシップに支えられながら、今日XREALのARグラスはグローバルで展開されています。

■販売元（国内）

XREAL 株式会社

住所：〒107-0052 東京都港区赤坂５丁目４－１５ ARAプレイス赤坂７階

新規取引、広報・マーケティングについて：japan@xreal.com

購入前・購入後のご相談、修理交換について: jpas@xreal.com

開発について: developer@xreal.com

■公式サイト

https://www.xreal.com/jp

■Amazon販売先

https://amzn.to/45afN4l

■楽天市場販売先

https://www.rakuten.co.jp/xreal/

■取り扱い販売店

https://www.xreal.com/jp/air/stores/

■SNS（国内アカウント）

X（旧twitter） https://twitter.com/xrealjapan

Instagram https://instagram.com/xreal_japan

YouTube https://youtube.com/@XREALJapan