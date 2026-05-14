『叙々苑カップ 芸能人ゴルフチャンピオン決定戦』1大会限定で復活開催。優勝者は池森秀一さんに決定

叙々苑カップ運営事務局

株式会社叙々苑（代表取締役社長 新井昌平、所在地：東京都港区）は、今年の創業50周年を記念し、かつて20年間開催していた【叙々苑カップ 芸能人ゴルフチャンピオン決定戦】を1大会限定で2026年5月11日(月)にPGM総成ゴルフクラブにて開催しました。

『叙々苑カップ』は、2000年に第一回が開催され、2019年の第20回をもって終了したゴルフカップです。毎年ゴルフ好きの芸能人が集い、本気の勝負が繰り広げられてきました。

そして7年ぶりに復活した今回の「叙々苑カップ」には、芸能人総勢43名が参加しました。

なお、本大会・および表彰式の模様は、2026年6月21日（日）16時よりテレ東系6局ネットにてゴルフスペシャル番組として放送されます。さらに、放送から1ヶ月限定で、TVerでもご視聴可能となります。

本プレスリリースにて当日の模様をご紹介します。

■ゴルフ日和の空の元、朝7:30より開幕

当日は晴天に恵まれ、快晴の下朝7:30から叙々苑カップが開幕しました。

参加したのは、阿部桃子さん、阿部祐二さん、彩凪翔さん、アンミカさん、生田衣梨奈さん、池森秀一さん、石田純一さん、和泉元彌さん、岩本恭生さん、江口ともみさん、梶原真弓さん、梶原雄太さん、狩野舞子さん、叶美香さん、ガダルカナル・タカさん、具志堅用高さん、栗田貫一さん、小島瑠璃子さん、ゴルゴ松本さん、里見浩太朗さん、柴田恭兵さん、すみれさん、セオドール・ミラーさん、平浩二さん、高道さん、田中健さん、つまみ枝豆さん、寺泉憲さん、奈月れいさん、西岡徳馬さん、錦野旦さん、橋本志穂さん、藤田よしこさん、フッキー（ノブ＆フッキー）さん、細川たかしさん、保科有里さん、森洋子さん、矢部美穂さん、山内鈴蘭さん、ラッシャー板前さん、スペシャルゲスト・古閑美保プロ、池田勇太プロ、横峯さくらプロの総勢43名です。

ハーフ前半終了後の昼食時間では、その場で調理した叙々苑の焼肉が振舞われました。ハーフ後半では、お肉の力で精を出す芸能人の姿も散見されました。

■表彰式パーティーの様子

表彰式パーティーは、和気藹々とした雰囲気の中、ガダルカナル・タカさんと江口ともみさんによる司会進行の元開幕しました。初めに当社代表取締役会長 新井泰道、続いて当社代表取締役社長 新井昌平より挨拶を行ったのち、サッポロビール株式会社 代表取締役社長 時松浩氏より祝辞をいただきました。

その後主催代表の2名に加え里見浩太朗さんや錦野旦さん、石田純一さん、叶美香さん、アンミカさんのほか、特別協賛いただいたサッポロビール株式会社の時松浩代表取締役社長、株式会社富士防の岡田成煥代表取締役社長、ニッポンハム株式会社の井川伸久取締役会長による鏡開きが行われ、大盛り上がりとなりました。

続いて、池田勇太プロと、叙々苑カップ皆勤賞の叶美香さんによるトークセッションを実施。叶美香さんは今回6年ぶりのラウンドだったと言います。池田勇太プロはそんな叶さんに「6年ぶりとは思えないプレーだったので驚きました。ドライバーは誰よりも真っすぐ綺麗に飛んでいましたから」と大絶賛するシーンも。また「普段からレッスンなどには通われているか」と尋ねると、叶さんは「実は昨日、公園で練習したくらいです（笑）」と回答され、会場からは驚きの声が上がりました。

最後に叶さんは「（叙々苑カップは）自分にとってすごく思い入れのある大会です。これを機に、また叙々苑のお肉をたくさん食べて、試合も頑張りたいと思います。私どもも、（叙々苑には）もう20年、約30年近く通わせていただいております。今後も引き続き通わせていただくつもりですので、また呼んでいただけると嬉しいです。皆勤賞を更新していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。」と語りました。

その後株式会社夢グループの石田重廣代表取締役社長と保科有里さんが、オリジナル楽曲『やすくして…(ハート)』の歌唱ライブを披露。会場は笑いと共に、温かな空気感に包まれました。

続いて、栗田貫一さんと岩本恭生さんによる即興トークライブが行われたほか、細川たかしさんと栗田貫一さんによる即興コラボ歌唱も行われました。細川さんの圧巻の歌唱力と栗田さんによるモノマネ芸により、会場は大盛り上がりとなりました。

最後に表彰式が行われ、今年の優勝者は池森秀一さん、2位が栗田貫一さん、3位が阿部桃子さん、4位錦野旦さん、5位具志堅用高さんが表彰され見事に賞金や景品を獲得しました。

■株式会社叙々苑について

【会社概要】

会社名：株式会社叙々苑

本社：東京都港区六本木2-4-5 六本木Dスクエア 3F・4F

創業：昭和51年4月

設立：昭和59年4月

代表者：代表取締役会長 新井泰道

代表取締役社長 新井昌平

事業内容：焼肉レストランの経営、焼肉のたれ・野菜サラダのたれなど市販商品の製造販売

URL：https://www.jojoen.co.jp/