相楽伊織の最新デジタル写真集『Afternoon Blur』が発売

株式会社ワニブックス

このたび、株式会社ワニブックス（東京都渋谷区）は、相楽伊織さんのデジタル限定写真集『Afternoon Blur』を2026年5月14日にリリースいたしました。

『Afternoon Blur』表紙

アイドルグループ卒業後、女優・グラビアと多岐に渡る活動を展開中の相楽伊織。

今回のデジタル限定写真集は、黒を基調とした衣装に身を包み、静謐な色気をまとった相楽伊織の魅力を凝縮した一冊となっています。研ぎ澄まされたボディラインとしなやかな曲線美が際立つカットの数々を収録し、ドレッシーな装いから大胆な水着ショットまで、成熟した女性ならではの奥行きある表情と洗練された佇まいを余すことなく切り取りました。

今の彼女だからこそ辿り着いた、上質な大人の魅力をぜひご堪能下さい。

●公開カット

＜相楽伊織 コメント＞

いつも応援ありがとうございます。

今回は大人っぽくしっとりとしたグラビアに仕上がっています！

私は黒のシースルーの衣装がお気に入りです。

私らしいグラビアになってるので是非ご覧ください！

お気に入りの写真も教えてね！

＜さがら・いおり＞

1997年11月26日生まれ。埼玉県出身。身長164cm。血液型＝Ｏ型。2014年より乃木坂46 2期生としての活動をスタート。2018年に乃木坂46を卒業、舞台を中心に女優活動をスタート。2023年からはグラビアも解禁し、数多くの雑誌の表紙を務めている。

公式HP https://sagara-iori.jp/

公式X @1126iorisagara

公式Instagram @_iorisagara264_

【書誌情報】

【デジタル限定】相楽伊織 写真集『Afternoon Blur』

撮影：西條彰仁

価格：2,200円（税込）

発行：ワニブックス

【ワニブックスの電子書籍】

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※電子版写真集は、Amazon、楽天kobo、DMMブックスなどの電子書店で購入できます。

詳しい購入方法は、各電子書店のサイトにてご確認ください。