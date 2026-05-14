塗って照らせばピタッと補修、約4秒で固まる液体プラスチックのUV-Bondyを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、UVライト照射で約4秒硬化し、従来品にょりもさらに透明仕上げになり、接着・穴埋め・成形補修までできる液体プラスチック「UB-S05CT」を発売しました。

掲載ページ

UV-Bondy ユーブイボンディ クリスタル透明 液体プラスチック 接着剤 スターターキット UVライト

型番：UB-S05CT販売価格：2,527円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/UB-S05CT

おすすめポイント

・UVライト照射で約4秒硬化。

・透明仕上げで目立ちにくい。

・接着・穴埋め・肉盛り・成形補修で幅広い素材に対応。

塗って、照らして、約4秒で固定

「UB-S05CT」は、液体プラスチックを補修したい部分に塗り、付属のUV LEDライトを照射するだけで約4秒で硬化します。一般的な接着剤のように乾燥を待つ時間が少なく、必要な時だけ固まるのが特長です。作業中は液体のまま位置調整ができるため、ズレやすい小物の接着や、細かなすき間の補修も落ち着いて作業できます。

透明仕上げで、補修跡まで美しく

硬化後は透明度が高く、補修した部分が目立ちにくい仕上がりになります。ガラス製品やクリアパーツ、アクセサリーなど、見た目を大切にしたいアイテムの修理にもおすすめです。「壊れたから捨てる」のではなく、「きれいに直して長く使う」という選択をサポート。お気に入りの小物を、もう一度気持ちよく使えるようにします。

お気に入りを、きれいに長く使える

UV Bondy クリスタル透明は、見た目を大切にしたいアイテムの補修にぴったりです。高い透明度を保つため、ネックレスやピアスなどのアクセサリー作り、プラモデルやミニチュア制作、ガラスやクリアパーツの補修にも使いやすく、補修跡が目立ちにくい自然な仕上がりを実現します。黄ばみが気になる箇所にも使いやすく、大切なモノの美しさを損なわずに修復できます。また、様々な素材の修復に使うことができます。

サンワダイレクト各店掲載ページ

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/UB-S05CT

■サンワダイレクト楽天市場店

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■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

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■サンワダイレクトau Pay マーケット店

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サンワダイレクト関連商品掲載ページ

■工具の商品一覧を見る

https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001012026007001

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サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

【お客様からのお問い合わせ】

サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp FAX 086-223-5123

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311 E-Mail hansoku@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。