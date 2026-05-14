【西武秋田店】Disney THE MARKET 2026 in 西武秋田店

株式会社そごう・西武

Disney THE MARKET 2026 in 西武秋田店

■会期：5月20日（水）～6月9日（火）※最終日は午後5時閉場

■営業時間：午前9時30分～午後7時 ※毎週金・土曜日は午後7時30分まで

■3階＝特設会場

■入場無料

西武秋田店では、5月20日（水）から6月9日（火）までの21日間、

3階＝特設会場にて『Disney THE MARKET 2026 in 西武秋田店』を開催いたします。

ディズニーの「今」をお届けする、最大級のショッピングイベントです。

会場では、限定トートバッグやキーホルダーをはじめ、「ディズニー」「ピクサー」「マーベル」「スター・ウォーズ」のアイテムを取りそろえます。

ディズニーファンの方はもちろん、幅広い世代の方に、ディズニーの世界観を感じながらお買い物を

お楽しみいただけます。

【商品の一部をご紹介】

2026年のテーマ「スター」をイメージした、Disney THE MARKET限定アイテムをはじめ、多種多様なラインナップをお届けします。

【Disney THE MARKET 限定】ミッキー＜スター＞巾着トートバッグ 税込4,950円【Disney THE MARKET 限定】ミッキー＜スター＞ポーチ 税込3,850円【Disney THE MARKET 限定】ミッキー＜スター＞アクリルキーホルダー 税込1,320円【Disney THE MARKET 限定】ディズニー スターチャームコレクション 税込990円 ※ランダム商品のため種類はお選びいただけません【Disney THE MARKET限定】ディズニープリンセス アクリルミラーステッカーコレクション 税込880円 ※ランダム商品のため種類はお選びいただけません

「Disney THE MARKET2026」会場限定 アイテムが登場

『AKITA2026』がプリントされた西武秋田店限定のトートバッグとキーホルダーを販売します。

【Disney THE MARKET 限定】会場限定 秋田 トートバッグ 税込1,980円 ※おひとりさま1点の販売となります。【Disney THE MARKET 限定】会場限定 秋田 キーホルダー 税込990円 ※おひとりさま1点の販売となります。

※画像はイメージです。

※数に限りがございます。

※デザインは変更になる場合がございます。

※価格はすべて税込価格です。