暮らしの思い込みを外し、「忙しい・ズボラ」を仕組みで解決！100均ワッツと実現する、お片付け革命イベント開催

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 福岡 良介、以下「当社」）のグループ会社である株式会社オープンハウス 関西支社は、2026年6月13日（土）、生活提案型ショールームであるLIFE DESIGN PARK 大阪梅田にて、暮らしの“思い込み”を外すトーク・ワークイベント「～忙しくてもズボラでも叶う 工夫次第で快適♪～気付けば変わる!わが家のお片付け革命」を開催いたします。本イベントでは、100円ショップを運営する株式会社ワッツ（以下「ワッツ」）とのコラボレーションにより、都市生活における住まいの制限を解消する具体的なアイデアを提案いたします。

都市部の「狭い・高い」という諦めを「仕組み」でワクワクに変える

都市部での住宅購入において、「希望のエリアでは家が狭くなる」「収納が足りない」といった悩みは、暮らしの満足度を左右する大きな課題です。当社は、これまで培ってきた「限られた空間を最大化する設計力」と「動線設計」の視点と、ワッツの「手軽で機能的なモノ」の視点、講師にライフオーガナイザー(R)︎を迎え、暮らしを最適化するライフオーガナイズの視点を掛け合わせることで、家事の負担を減らし、家族が自然と自立して動ける住まい方を提案いたします。

イベントのポイント

最新の人気動線とは？オープンハウス流・空間活用術

ベビーカーを畳まず置ける広々シューズインクローゼットや、外の汚れを持ち込まない帰宅動線などの提案。忙しい朝の時間を短縮する間取りの工夫。子供がのびのび遊べる空間活用術などをご紹介。



ショールームを活かした「体感型」の展示

実際の住空間を再現した会場で、ワッツの100均アイテムを活用した「キッズステーション」などを実践。参加者はその場で使い勝手を確認できます。

「収納＝テクニック」ではない。プロが教える「動線」の正解

「どこに仕舞うか」ではなく「誰がどこで使うか」にフォーカス。玄関やキッチン周りの実例を基に、家族が迷わない仕組みを解説します。



「家族を全肯定する」マインドセットの提案

「ソファは必須」「食器は食器棚へ」といった常識を疑い、自分たちらしい自由な暮らしを手に入れるためのヒントを伝えます。

～忙しくてもズボラでも叶う 工夫次第で快適♪～

気付けば変わる!わが家のお片付け革命

概要

日時｜2026年6月13日（土）14:00 -16:00（13:45より受付開始）

会場｜LIFE DESIGN PARK 大阪梅田（大阪市北区梅田1-12-6 E-maビル2F）

参加申込｜https://forms.gle/E885mZqrBVFo18Fb6

定員｜30名 （先着順）

参加費｜無料

問合わせ｜ml-kansai-koukoku@openhouse-group.com

企業概要

商号 株式会社ワッツ

本社所在地 〒540-0001 大阪府大阪市中央区城見1丁目4－70 住友生命OBPプラザビル5階

創業 1995年2月

代表者 代表取締役社長 平岡 史生

資本金 4億4,029万円

従業員数 418名（2025年8月末時点）

企業概要

商号 株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡 良介

資本金 203億1,988万円

従業員数（連結）6,495名（2026年3月末時点）