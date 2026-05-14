吉岡里帆・板垣李光人出演のZOZOTOWN新TVCM、“初夏のお出かけ”をテーマにした「待ち合わせ」篇が本日5月14日放映開始！

株式会社ZOZO

ファッションEC「ZOZOTOWN(https://zozo.jp/)」は、俳優の吉岡里帆さんと板垣李光人さんが出演する新TVCM「待ち合わせ」篇を、本日5月14日（木）より放映します。

今回のTVCMでは、“初夏のお出かけ”をテーマに、大切な人に会うためにコーディネートを楽しむ姿を通じて、爽やかなレイヤードスタイルとともに、夏が近づく高揚感や、おしゃれを楽しむ気持ちを表現しています。

＜CMのストーリー＞

今回のTVCM「待ち合わせ」篇は、それぞれの自宅で夏のアイテムを取り入れたコーディネートを楽しむ2人の姿から始まります。お気に入りの一着を選び、待ち合わせ場所に向かう2人ですが、コーディネートに夢中になるあまり約束の時間に遅れてしまう吉岡さん。急いで向かうものの、乗る予定だったバスが目の前で出発してしまいます。板垣さんは吉岡さんの腕を引き、やわらかな初夏の空の下、2人は手をつないで歩き出します。

＜CM概要＞

・CMタイトル：「待ち合わせ」篇

・秒数：15秒

・TVCM放映開始日：2026年5月14日（木）

・放映エリア：全国（一部地域を除く）

・特設ページURL：https://zozo.jp/zozoweek/

・出演者：吉岡里帆、板垣李光人

・YouTube URL：https://www.youtube.com/watch?v=KvKWZfuzekU

＜出演者プロフィール＞

吉岡里帆（よしおかりほ）

1993年1月15日生まれ。京都府出身。

2015年、『あさが来た』でNHK連続テレビ小説に初出演。2024年公開の映画『正体』で第48回 日本アカデミー賞 最優秀助演女優賞を受賞。現在映画、ドラマ、舞台などジャンルを問わず活躍している。出演作に映画『見えない目撃者』（2019）、『泣く子はいねえが』（2020）、『ハケンアニメ！』（2022）、『九龍ジェネリックロマンス』（2025）、ドラマ『ガンニバル』（2022/2025）、『忍びの家 House of Ninjas』（2024）、TBS日曜劇場「御上先生」（2025）など。現在、NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」に主人公の妻・慶役で出演中。主演映画『シャドウワーク』が年内公開予定。

板垣李光人（いたがきりひと）

2002年1月28日生まれ。

2012年に俳優デビューし、2025年に第 48 回 日本アカデミー賞 新人俳優賞を受賞。大河ドラマ「どうする家康」、「青天を衝け」、NHK 連続テレビ小説「ばけばけ」などの話題作に出演のほか、主演映画『口に関するアンケート』が2026年7月公開予定。俳優業のほか、アートの分野で絵本発売、初個展を開催するなど多方面で活躍。