【リアル調査！学校に置かれた自動販売機を囲む、高校生の日常。】ポカリスエット「365日、学校の片隅で。」本格始動！

大塚製薬株式会社

大塚製薬株式会社（本社：東京都、以下「大塚製薬」）は、学校に置かれた自動販売機を舞台に、高校生のリアルな日常を記録・発信するプロジェクト「365日、学校の片隅で。」をスタートしました。また本プロジェクトの本格始動にあわせ、2026年5月14日（木）よりWeb movie「THE BEST OF 365日、学校の片隅で。VOL.1」を公開します。ポカリスエットは、「人の可能性を信じる。」をブランドメッセージに、未来に向かって挑戦や前向きな行動をする人たちを応援しています。

今回、新たにスタートした「365日、学校の片隅で。」は、学校内に設置されたポカリスエットの特別自動販売機と自販機を訪れた高校生の様子を撮影し、学生の「リアルな日常」を、公式SNSアカウントから1年間にわたり発信するプロジェクトです。学校生活に寄り添ったコンテンツを通して、高校生の内に秘められた力を見つけ出し、「人の可能性を信じる。」ポカリスエットのブランド姿勢の発信と、日常生活での適切な水分・電解質補給の意識向上を目指します。

4月に岡山県立東岡山工業高等学校・西武学園文理中学・高等学校に、ポカリスエットの特別自動販売機を設置し、撮影を開始。Web movie「THE BEST OF 365日、学校の片隅で。VOL.1」篇は、新学期が始まったばかりの学生の日常をまとめた内容となっています。その他、日々の記録は、ポカリスエット公式X・Instagram・TikTok、大塚製薬公式YouTubeアカウントに加えて、本プロジェクト専用のInstagramアカウント「365日、学校の片隅で。(katasumide_365days)」にて、連日投稿中です。（※西武学園文理中学・高等学校については、夏より投稿開始予定）

■ 新プロジェクト「365日、学校の片隅で。」概要

「365日、学校の片隅で。」はじまる。

とある2つの高校にポカリの自販機とカメラを置いてみた。

演出なしのリアルな高校生たちの日常。

これから1年間、記録していきます。人の可能性を信じる。ポカリスエット

- 「365日、学校の片隅で。」公式Instagram：https://www.instagram.com/katasumide_365days/(https://www.instagram.com/katasumide_365days/)- ポカリスエット公式アカウントX：https://x.com/pocarisweat_jpInstagram：https://www.instagram.com/pocarisweat_jp/(https://www.tiktok.com/@pocarisweat_jp)TikTok：https://www.tiktok.com/@pocarisweat_jp(https://www.tiktok.com/@pocarisweat_jp)YouTube：https://www.youtube.com/@otsukaseiyaku/featured(https://www.youtube.com/@otsukaseiyaku/featured)- 設置期間2026年4月～2027年3月(予定)- 設置高校岡山県立東岡山工業高等学校（〒703-8217 岡山県岡山市中区土田290-1）

西武学園文理中学・高等学校（〒350-1336 埼玉県狭山市柏原新田311-1）

※西武学園文理中学・高等学校は2026年夏より投稿開始予定

■Web Movie 「THE BEST OF 365日、学校の片隅で。VOL.1」篇について

4月に岡山県立東岡山工業高等学校にポカリスエットの特別自販機が設置される様子から、新学期がスタートした学生の日常をまとめた内容となっています。嘘のないリアルな学生の渇きや汗をとらえ、ポカリスエットのブランドメッセージである「人の可能性を信じる。」を伝えていきます。

ポカリスエットWeb movie｜THE BEST OF【365日、学校の片隅で。】VOL.1

https://youtu.be/QM6VEfYEoYE(https://youtu.be/QM6VEfYEoYE)

■製品情報

ポカリスエットは、「汗の飲料」をコンセプトに開発され、発汗によって失われた水分とイオン（電解質）をスムーズに補給する健康飲料として、現在 20 以上の国と地域で展開しています。適切な濃度と体液に近い組成の電解質溶液のため、すばやく吸収されることから、スポーツのほか、仕事、お風呂上がり、寝起きなど、発汗状態におかれている方に適した飲料です。

ポカリスエット ブランドサイト

https://pocarisweat.jp/