「名探偵コナン」の新作ジグソーパズルがテンヨーから登場。オーロラに輝く特殊仕様に加え、本格的な「カードマジック」が付属

株式会社テンヨー

株式会社テンヨー（本社：東京都江東区）は、人気アニメ「名探偵コナン」をテーマにした新作「ジグソーパズル 300ピース ファントム・マジック（名探偵コナン）」を2026年6月26日に発売いたします。テンヨーは日本を代表するマジックグッズメーカーとして、国内のみならず海外のファンからも広く支持をいただいております。今回発売する製品は、マジックとジグソーパズルの双方に知見を持つ弊社の強みを活かし、作品屈指のマジシャンキャラクターである「怪盗キッド」の世界観を、特殊な素材と本格的なマジックギミックによって表現いたしました。

パズルと連動する「怪盗キッドのカードマジック」を同梱

本製品には、購入後すぐに習得できる「カードマジック」のセットが付属しています。 同梱されるカードセットは、小学生でも無理なく習得できる難易度でありながら、大人をも驚かせる本格的な現象を起こせるよう設計されています。さらに、パズルを完成させた後にマジックを演じることで、驚きがパズルの絵柄とリンクする独自の仕掛けを施しており、従来のパズルの枠を超えた「体験型ホビー」としての価値を提供いたします。

光の加減で色彩が変化する「オーロラスタイル」を採用

本製品のパズル表面には、虹色に煌めく「レインボー・ホログラフィック・ペーパー」を使用した「オーロラスタイル」を採用いたしました。怪盗キッドの華やかな演出をイメージしたこの特殊仕様により、通常のパズルとは異なる幻想的な光沢をお楽しみいただけます。

【製品概要】

製品名： ファントム・マジック（名探偵コナン）

発売予定日： 2026年6月26日

価格： 2,400円（税別）

ピース数： 300ピース

完成サイズ： 30.5×43cm

特徴： オーロラスタイル（ホログラフィック加工）、特製カードマジック一式付属

品番： T-300-422

【株式会社テンヨーについて】 マジック用品およびジグソーパズルの企画・開発・製造において、日本を代表する実績を持つホビーメーカーです。独創的なアイデアを盛り込んだ製品は、国内外で高く評価されています。

【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社テンヨー 〒135-8389 東京都江東区千石2-8-11 TEL：03-3647-4715（代表） URL：https://www.tenyo.co.jp/

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