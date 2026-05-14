【牛角】やりすぎました！スミマセン!!　背徳感マシマシマシ！にんにく×辛辛辛でスタミナ全開の「元気祭り」開催！















今回登場するのは、“背徳感”と“やみつき感”を詰め込んだ、夏前に食べたくなる全7商品。＜にんにく系メニュー＞には、にんにくを食べるために生まれた「超ガリバタカルビ」や、“にんにくマシマシ”も叶う「スタミナWガーリックカルビ」など、ガツン系メニューが登場。さらに＜辛うま系メニュー＞では、唐辛子のキレのある辛さが楽しめる「赤辛カルビ」や、黒煎り七味のシビれる辛さがクセにな る「黒シビ豚ホルモン」など、刺激系メニューで食欲を直撃します。