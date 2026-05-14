廃盤となっている幻の武道館ライブ映像が2026年最新リマスターで蘇る！「6月特集：アリス スペシャル」

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

株式会社ジャパネットブロードキャスティングが運営する「BS10プレミアム（読み：ビーエステンプレミアム）」では、毎月たくさんのプレミアムな映画・音楽コンテンツをお届けしています。

6月は伝説のバンド「アリス」を特集放送！１９７２年、谷村新司（Vo/G）・矢沢透（Dr）・堀内孝雄（Vo/G）によって結成された伝説の３人組フォーク・ロックバンド「アリス」。１９７８年に、日本人アーティストとして初めて日本武道館３日間の公演を成功させた、彼らの熱いライブを新たにデジタル・リマスターした『アリス武道館ライヴ ’７８（栄光への脱出）［2026年最新デジタル・リマスター版］』をBS10プレミアムで独占初公開いたします！映像の残る貴重な全9曲を最新デジタル・リマスターした本作は、DVD化以降に9曲全曲で放映されたことはなく、現在はDVDも廃盤となっているため、とても貴重な幻の武道館ライブ映像です。

そして、1981年の一時活動停止の後、限定的な再始動を続けてきたアリスが、“2022年からは10年続けて活動する”という持続可能な努力目標「アリスSDGs」を宣言し、活動５０周年を祝うとともに新たなスタートを切った、一夜限りのスペシャルライブで、結果的にメンバー3人が揃う最後のライブとなった『「ＡＬＩＣＥ ＧＲＥＡＴ ５０ ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ ２０２２」ＬＩＶＥ ａｔ ＴＯＫＹＯ ＡＲＩＡＫＥ ＡＲＥＮＡ』も独占放送でお届けします。往年のヒット曲に加え、アリスのキャリアでは初となる“作詞：谷村新司・作曲：アリス”で、50年目のアリスのテーマとなる待望の新曲「BEGINNING」も初披露しています。70年代を代表する3人組フォーク・ロックバンドの貴重なライブ映像の数々にぜひご期待ください。

さらに、堀内孝雄が出演したBS10プレミアムオリジナル番組『ＳＴＯＲＩＥＳ～歌に刻まれし物語～ 「堀内孝雄」総集編』も無料放送でお送りします。彼の音楽人生と楽曲を、人生折れ線グラフでご紹介します。この機会にぜひご覧ください。

アリス スペシャル

１９７８年８月２９・３０日、9月1日に行われた日本武道館公演から、映像の残る貴重な９曲を、最新リマスターして独占放送。

(C)ユニバーサル ミュージック『アリス武道館ライヴ ’７８（栄光への脱出）［2026年最新デジタル・リマスター版］』【独占初放送】 6月27日(土)よる7：00

１９７８年８月２９・３０日と９月１日に行われた日本武道館でのライブから、映像が現存する貴重な９曲が最新リマスター映像とサウンドで蘇る。日本人アーティストとして初めて日本武道館３日間公演を成功させたライブ映像で、「冬の稲妻」「ジョニーの子守唄」「君のひとみは１００００ボルト」他を独占OA。当時、休養明けで谷村新司が復帰し、久しぶりにアリスの３人が揃ってステージでパフォーマンスを披露したライブ。

【セットリスト】栄光への脱出/冬の稲妻/ジョニーの子守唄/涙の誓い/君のひとみは10000ボルト/砂塵の彼方/砂の道/さらば青春の時/

10000人の讃歌 (FBC組曲 We are not aloneよりWe are together)

２０２２年１１月のアリス５０周年記念コンサート。往年のヒット曲に加え、初披露の待望の新曲「BEGINNING」もお届け。

『 「ＡＬＩＣＥ ＧＲＥＡＴ ５０ ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ ２０２２」ＬＩＶＥ ａｔ ＴＯＫＹＯ ＡＲＩＡＫＥ ＡＲＥＮＡ』【独占放送】 6月27日(土)よる7：40

２０２２年１１月１７日の有明アリーナでのアリス５０周年記念コンサート。「冬の稲妻」「チャンピオン」「秋止符」「遠くで汽笛を聞きながら」等、今も歌い継がれる往年のヒット曲に加え、５０年目のアリスのテーマとなる待望の新曲「BEGINNING」も初披露。約９，０００人のオーディエンスを迎え、“鉄壁のトライアングル”アリスの３人のステージに新たな“記憶”が追加された。

【セットリスト】冬の稲妻/ジョニーの子守唄/涙の誓い/今はもうだれも/限りなき挑戦 ーOPEN GATEー/夢去りし街角/あの日のままで/

青春時代/やさしさに包まれて/何処へ/雪の音/砂塵の彼方/BURAI/ライトハウス/秋止符/狂った果実/帰らざる日々/遠くで汽笛を聞きながら/チャンピオン/BEGINNING/さらば青春の時（全21曲）

(C)ユニバーサル ミュージック

アーティストの音楽人生と楽曲を、人生折れ線グラフで紹介し、楽曲の生歌をお届けする音楽番組。今回のアーティストは堀内孝雄【総集編】。

『ＳＴＯＲＩＥＳ～歌に刻まれし物語～ 「堀内孝雄」総集編』【無料】 6月27日(土)ひる12：00

アーティストの音楽人生と楽曲を、人生折れ線グラフで紹介。インタビューとともに、アーティストがそこで語られた楽曲の生歌を披露する音楽番組。今回のアーティストは堀内孝雄。インタビューで堀内の音楽人生を振り返りながら、名曲の数々を披露する【総集編】。