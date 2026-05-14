【経営者向けセミナー】M&Aナビ、製造業を中心に15社を引き継いだ上場グループの副社長が語る「承継相手の探し方」セミナーを5月28日に名古屋・オンラインで無料開催

株式会社M&Aナビ

M&Aテクノロジーを展開する株式会社M&Aナビ（本社：東京都品川区、代表取締役：瀧田 雄介、以下「当社」）は、株式会社セイワホールディングス 取締役副社長の井川 径成 氏をゲストにお迎えして、2026年5月28日（木）10:00より、製造業の経営者・後継者問題に向き合うオーナーを対象にした無料セミナー「後継者が見つからない製造業の経営者へ──15社を引き継いだ上場グループが語る、承継相手の探し方と譲渡までの全プロセス」を名古屋・STATION Aiおよびオンラインのハイブリッド形式で開催します。

セイワホールディングスは2019年から累計15社の製造業を引き継ぎ、2026年3月に東証グロース市場へ上場（証券コード：523A）。本セミナーでは、井川副社長から「15社をどう見つけ、どう決断してきたか」というM&A戦略の全体像と、財務・技術・人材・地域それぞれの観点から「こういう会社と話したい」という"次に出会いたい企業像"をお話しいただきます。

開催概要

セミナーに申込む（無料） :https://prime.ma-navigator.com/seminar/event_015?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=event015- 開催日時：2026年5月28日(木) 10時00分~11時30分- 開催形式：ハイブリット形式（リアル開催＋オンライン配信）- 定員 ：リアル開催 10名・オンライン開催 定員なし- 開催場所：STATION Ai- アクセス：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号- 配信ツール：ZOOM（ウェビナーモードで配信いたします。）- 登壇者 ：井川 径成 氏（株式会社セイワホールディングス 取締役副社長）- モデレーター：山田 裕司（株式会社M&Aナビ）- 参加費 ：無料

【ご留意事項】

*リアル開催の定員が超えた場合、抽選制とさせていただきます。抽選から外れた場合でもオンラインで参加が可能です。

*経営者の方限定となります。

*同業の方は参加をお断りする場合がございます。

*オンライン配信は顔出し声出し無しでご参加いただけます。

登壇者のご紹介

株式会社セイワホールディングス取締役副社長 井川 径成 氏

大手商社・大手コンサルティングファームを経て、セイワホールディングスに参画。

現在はセイワホールディングスの取締役副社長として、IPO主導・M&A案件統括・グループ資金調達を担う。グループ会社・三陽電工の取締役社長も兼任し、「全体感」と「調整力」を軸に三方良しのM&Aを推進。

セミナー開催の背景

「後継者がいない」「自社の価値が正当に評価されるか不安」「良い買い手に出会えるか分からない」。

製造業の経営者にとって、事業承継は決断のタイミングを見極めるのが難しいテーマです。



今回お招きするのは、2026年3月に東証グロース市場へ上場した株式会社セイワホールディングス 取締役副社長の井川 径成 氏です。



同社は2019年から累計15社の製造業を引き継ぎ、「たたむにはもったいない中小企業を受け継ぎ、選ばれ続けるモノづくりグループをつくる」をミッションに掲げています。



本セミナーでは、井川副社長から「15社をどう見つけ、どう決断してきたか」というM&A戦略の全体像と、「次に出会いたい企業像」を率直にお話しいただきます。

財務・技術・人材・地域、それぞれの観点から「こういう会社と話したい」を公言いただくことで、「自分の会社は対象になるのか」を確かめにきていただける構成です。



「まだ売る決断はしていないが、情報収集はしておきたい」という方にこそ参加いただきたい90分です。

こんな方におすすめ

セミナーに申込む（無料） :https://prime.ma-navigator.com/seminar/event_015?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=event015- 後継者不在に悩んでおり、譲渡を選択肢として検討し始めた製造業の経営者- 「自社が買い手に評価されるかどうか」をリアルな基準で知りたい方- 良い買い手に出会えるか不安で、まだ相談に踏み切れていない方- すぐに譲渡する予定はないが、将来に向けて情報収集をしておきたい方- 上場グループによる事業承継・PMIの実態に関心がある方

【会社概要】

"テクノロジーを活用し、すべての経営者に自由なM&Aを"

会社名：株式会社M&Aナビ

所在地：東京都品川区北品川1丁目8番12号5階

代表取締役社長：瀧田 雄介

会社HP：https://corp.ma-navigator.com/

M&Aナビ：https://ma-navigator.com/

M&A・事業承継コラム：https://ma-navigator.com/columns/