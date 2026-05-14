韓国ジュエリーECプラットフォーム「amondz」と玉城ティナさんのコラボブランドがローンチ！　5月20日(水)～24日(日)にMIYASHITA PARKにてポップアップイベント開催

株式会社amondz lab

韓国最大級のジュエリーECプラットフォーム「amondz」を展開する株式会社amondz lab（アモンズ・ラボ、代表：Saeile Hue）と、モデル・俳優として活躍する玉城ティナさんが、コラボレーションブランドをローンチいたします。

この度、ブランドローンチを記念し、5月20日（水）から24日（日）までの5日間、MIYASHITA PARK 南2F吹き抜け広場にてポップアップイベントを開催します。

イベントでは玉城ティナさんとのコレクションをはじめ、amondzが展開する人気韓国ジュエリーブランドが約70ブランド出展。普段はオンラインでしか見ることのできないジュエリーを、実際に手に取ってご体験いただける貴重な機会です。会場には、コラボレーションブランドのシグネチャーリングをモチーフにした巨大オブジェが登場。思わず写真を撮ってシェアしたくなるフォトスポットとしてはもちろん、ブランドの世界観を空間全体で体感いただける没入型イベントです。

ポップアップ出展コレクション（一部）

- amondzと玉城ティナさんのコラボレーションブランド- ロマンチックな"AMOur" https://amondz.jp/collections/popup_amour- 自然な美しさを体現する"Nature" https://amondz.jp/collections/popup_nature- 視線を引き付ける大胆な輝き"Dazzle" https://amondz.jp/collections/popup_dazzle- 韓国のヒップな最先端スタイル"gen-z" https://amondz.jp/collections/popup_gen-z

ガチャガチャ＆SNS投稿でアクセサリーが当たる！キャンペーンも実施

イベントでは、amondz公式サイトへの登録や、amondz 公式Instagram（https://www.instagram.com/amondz.jp/）のフォロー＆ストーリー投稿で、アクセサリーがその場で当たるガチャガチャを体験いただけます。また、ポップアップイベントの様子をInstagramのフィードで投稿いただい方から、抽選でアクセサリーをプレゼントするキャンペーンも実施予定です。

*メディア様向けの特別イベントや特典もご用意しています。ご取材希望の媒体様、ライター様は、amondz@vectorinc.co.jp までご連絡ください。

amondzについて

amondzは3,000以上のブランドを取り扱う、韓国No.1ジュエリーECプラットフォームです。ジュエリーを愛するすべての人が自分だけのスタイルを見つけられるよう、多様なブランドとスタイルを一か所で楽しめる空間を提供しています。現在、韓国で150万人以上のユーザーを擁し、2026年からは日本市場でも本格的に拡大中です。

amondz公式サイト：https://amondz.jp/