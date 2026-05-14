アーカイブを称えて ― BIRKENSTOCKを象徴する3つのアイコン、BOSTON・LONDON・MILANOのアニバーサリーを祝う限定スペシャルエディション

Birkenstock Japan 株式会社

2026年、BIRKENSTOCKにとって節目となる年を迎えます。ブランドの歴史を長年にわたり築いてきた3つのクラシックモデル、MILANOとBOSTONが50周年、そしてBIRKENSTOCK初のクローズドシューズであるLONDONが40周年を迎えます。

これら3つのオリジナルモデルは、いずれもカール・ビルケンシュトックによってデザインされ、現在もなおBIRKENSTOCKコレクションに欠かせない存在であり続けています。

記念すべき節目を祝し、BIRKENSTOCKはブランドの豊かなヘリテージに着想を得た特別なエディションを制作。年間を通して3回に分けて展開される限定ドロップとして発売します。限定第一弾は、5月14日(木)より、BIRKENSTOCK原宿コンセプトストア、心斎橋コンセプトストア、公式オンラインで限定発売いたします。

一見すると異なる個性を持つ三つアイコンですが、その根底にはBIRKENSTOCKが大切にしてきた「伝統」「品質」「機能」という共通の価値観があります。さらに、自然な歩行を支えるために開発されたオリジナルのコルクラテックス製フットベッドという、ブランドを象徴する基盤も共有しています。

BOSTON、LONDON、MILANOは、ブルータリズム建築を思わせる建築的でジェンダーニュートラルなシルエットを採用。これは、解剖学的原則に基づいた健康的なフットウェアというカール・ビルケンシュトックの思想と、ミニマルな美学が融合したデザイン言語です。

その精神を受け継ぎながら、BIRKENSTOCKは耐久性と普遍性を追求し続けています。妥協のないプレミアムな天然素材とクラフツマンシップへのこだわりによって、その哲学は今も体現されています。

3つの限定アニバーサリードロップ ― ひとつの目的のもとに

ANNIVERSARY OF THE ICONSコレクションでは、BIRKENSTOCK初のバックストラップ付きサンダルであるMILANO、ブランド初のクロッグであるBOSTON、そして初のクローズドシューズLONDONをフィーチャーします。ブランドの歴史に深く根付くこれらのシルエットを、BIRKENSTOCKのDNAを象徴する3つの異なるテーマで表現します。

第一弾：アーカイブカラーへのオマージュ

第一弾では、1977年に短期間のみ展開されたアーカイブカラーにフォーカス。当時としては大胆だったカラー表現への最初の挑戦を称えます。アクティブイエロー、アーカイブデニムブルー、アーカイブミッドグリーンという3つの歴史的カラーが、上質なタンブルドヌバックレザーをまとって復活。

MILANO、BOSTON、LONDONに鮮やかな存在感を与えます。

また、サンダルやクロッグとのスタイリングを楽しめるよう、人気のCotton Crew Stripe Socksも同カラーで展開。単体でも購入可能なアクセサリーとして、アーカイブカラーを現代的に楽しめます。

第二弾：クラフツマンシップへの敬意

第二弾では、BIRKENSTOCKの核となる価値であるクラフツマンシップに焦点を当てます。

通常はアウトソールに施される特徴的な“ボーンパターン”をアッパーに採用し、印象的なデザインディテールとして再構築。経年変化を楽しめるプルアップレザーと、ハーフエクスクイジットフットベッドを組み合わせることで、卓越したプロダクトクオリティを体現するモデルに仕上げています。

さらに、アイコニックなボーンパターンを全面に再解釈したトーナルカラーのソックスパックも登場。控えめながら個性を添えるスタイリングアクセントとなっています。

第三弾：南極探検の物語

第三弾では、ブランドの歴史に刻まれた象徴的なエピソードを称えます。

1985年、BIRKENSTOCK愛用者であり、南極研究で知られる地質学者・ロバート H. ラトフォード博士は、28カ国から集まった外交官や国際関係者を率いて南極点を訪れました。その際、愛用のBOSTONを履いていた姿が写真に収められています。

このストーリーに着想を得たLONDON、BOSTON、MILANOは、アンティーク調のオイルドレザーと機能的なワイヤーバックルを採用。シアリングライニングを施したアッパーとフットベッドが、寒冷な冬の日にも高い保温性と快適な湿度調整を実現します。

さらにBOSTONとLONDONには、つま先部分にオイルドレザー製のマッドガードを追加。ソールには、大胆なボーンパターンを備えたやや厚めのEVAアウトソールを採用しています。

“KORK-CLOG”からカルチャーアイコンへ

1976年、“コルククロッグ”という名称で誕生したBOSTONは、クロッグの概念を大きく変えました。

当時主流だった木製ソールのクロッグに対し、BIRKENSTOCK独自のコルクラテックス製フットベッドは革新的な存在でした。このフットベッドは、その後のほぼすべてのBIRKENSTOCKクロッグの礎となっています。

時を経て、BOSTONはブランドを代表するヒーローシルエットへと成長。世界中の都市で日常的に見られる存在となりました。その魅力は、季節やトレンド、ジェンダー、カルチャー、地域性を超えて愛されています。

さらにBOSTONは、TOKIO、NAPLES、AMSTERDAM、LUTRYなどへ広がる“クロッグの世界”の出発点でもあります。クラシックやシーズナルコレクション、キッズ、ホームシューズ、アウトドアカテゴリー、さらには長時間立ち仕事を支えるプロフェッショナルシューズまで、BIRKENSTOCKの幅広いカテゴリーを支える重要な存在です。

素材やカラー、デザイン、ディテールの無数のバリエーションによって、BIRKENSTOCKのクロッグは時代を超えて愛される民主的なクローズドトゥシューズとして進化し続けています。その象徴的なシルエットと自由度の高いアッパーデザインは、世界的デザイナーからインディペンデントなクリエイターまで、多くのコラボレーションを生み出してきました。

またBOSTONは、数々の映画やドラマにも登場し、多様なジャンルのクリエイティブリーダーたちに愛されてきました。1970年代の医療従事者から、1980年代のヒッピー、そしてミレニアム期のハイファッションシーンへ――BOSTONのカルチャー的歩みは、その普遍性と長きにわたる社会文化的影響力を物語っています。

LONDON - クローズドシューズへの架け橋

BOSTONはまた、BIRKENSTOCK初のクローズドシューズであるLONDONへとつながる存在でもありました。

サンダルやクロッグで培われた快適な履き心地を、より複雑で高機能なオールシーズン対応のフットウェアへと発展させること。それがLONDON開発の目的でした。

“Celebrating the archive - building the archive（アーカイブを称え、そして新たなアーカイブを築く）”

この理念を体現するANNIVERSARY OF THE ICONSコレクション。現在BIRKENSTOCKは、数十種類のクロッグを含む700以上のシルエットを展開しています。そのすべてに共通する目的はただひとつ――世界中の人々が、一年365日、自然な歩行を実現できるよう支えることです。

販売情報

第一弾：5月14日(木) 発売

価格 BOSTON 26,400円、MILANO 28,600円、LONDON 30,800円、ソックス 2,475円

発売店舗 BIRKENSTOCK原宿コンセプトストア、心斎橋コンセプトストア、公式オンライン

第二段：6月発売予定

価格 BOSTON 29,700円、MILANO 30,800円、LONDON 34,100円、ソックス 2,530円

第三弾：今秋発売予定

お客様お問い合わせ先

ビルケンシュトック・ジャパン カスタマーサービス

Tel:0476-50-2626

www.birkenstock.com/jp