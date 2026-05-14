ベーシスト中尾憲太郎氏のシグニチャーモデルが満を持して登場。EarthQuaker Devices ベースプリアンプ『「Scrolls」ベースオデッセイ』

株式会社ヤマハミュージックジャパン

株式会社ヤマハミュージックジャパン（以下、当社）は、当社が輸入代理店として取り扱う米国のエフェクターブランドEarthQuaker Devices（アースクエイカーデバイセス 本社：米国オハイオ州アクロン、以下EQD）のベースギター用プリアンプの新製品として、ベーシスト・中尾憲太郎氏のシグニチャーモデル『「Scrolls（スクロールス）」ベースオデッセイ』を2026年5月16日（土）に発売します。

「Scrolls」ベースオデッセイ

EQDは、ミュージシャンの Jamie Stillman（ジェイミー・スティルマン）が 2004 年に設立した楽器用エフェクターブランドです。すべての製品を米国自社工場でハンドメイドしており、定番のビンテージサウンドから個性際立つ先鋭的なトーンまで、幅広い表現力を備えたブランドとして、多くのミュージシャンから支持されています。

今回発売する『「Scrolls」ベースオデッセイ』は、中尾憲太郎氏の豊富な演奏経験とEQDの技術が融合したシグニチャーモデルです。このモデルの構想は2017年に始まりましたが、日米間の距離の隔たりや、中尾氏の理想の音を言葉で共有する難しさから、開発は思うように進みませんでした。しかし2024年、中尾氏が長年積み上げてきた自身の経験から「今なら理想を形にできる」と判断したことで開発が本格始動。両者は対話を重ね、最終的に「マルチエフェクターにしたくない」という中尾氏の想いを受け、あえてEQとOverdriveの2つのセクションを研ぎ澄ませたモデルとして結実させました。

仕様面では、EQセクションにおいてノブを12時の位置でフラットとし、20Hz～10kHzのレンジで細やかな調整が可能なパラメトリックイコライザーを搭載しています。Overdriveセクションでは、EQDならではの表情豊な歪みを実現。さらに、高品位なDIアウトは、ライブ・レコーディング双方で即戦力となる音質を提供します。

シンプルでありながら可変幅が広く、あらゆるベーシストの演奏スタイルに柔軟に応える本製品は、ベースプリアンプの新たなディファクトスタンダードとなりえるモデルです。

製品仕様

中尾憲太郎氏中尾憲太郎氏（右）とEQD CEOのジェイミー・スティルマン氏

製品仕様の詳細は、製品サイトをご参照ください。

https://www.earthquakerdevices.jp/scrolls

中尾憲太郎氏プロフィール

1974年6月17日生まれ、福岡県北九州市出身。1995年、福岡にて結成されたロック・バンド、ナンバーガールのメンバーとして1999年にシングル『透明少女』でメジャー・デビューし、2002年に解散。バンドの解散後はCrypt Cityをはじめ、ACO、浅井健一& The Interchange Kills、ART-SCHOOL、TK from 凛として時雨など、数多くのバンド／プロジェクトに参加。質実剛健なプレイと、彩りを加えるエフェクティブなアプローチによって、アンサンブルの屋台骨を支えている。

バンド活動と並行して、MASS OF THE FERMENTING DREGSやtricotのプロデュースも手がけ、アンサンブル構築やサウンドの方向性に深く関与。プレイヤーとしてのみならず、作品全体を俯瞰するプロデューサーとしても活躍している。

近年はセッション・ミュージシャンとしての活動も活発で、中村達也（ex.Blankey Jet City）と結成した“勃殺戒洞”や、toeの柏倉隆史とのセッションなど、即興性の高いスリリングなインタープレイを軸としたプロジェクトにも多数参加しており、多様なミュージシャンとのコラボレーションを通じて、現在進行形で自身の音楽表現を更新し続けている。また2020年からはKentaro Nakao play via Modular Synth名義でモジュラーシンセを駆使したライブ演奏も行なう。

2016年からは、アメリカのエフェクター・ブランド、EarthQuaker Devicesのアンバサダーとして活動をスタート。製品のデモンストレーションを行なうセミナーやプロモーション・ムービーの企画など、日本から世界に向けて発信するオリジナル・コンテンツのプロデュースを数多く手がけている。

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