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同志社女子大学 第19回写真コンテスト「SEITOフォトコン2026」作品応募受付開始
同志社女子大学（所在地：京都府京田辺市・京都市 学長：川崎 清史）では2026年5月11日(月)より、第19回写真コンテスト「SEITOフォトコン2026」の応募受付を開始いたしました。
本コンテストは、2008年度より毎年実施している全国の高校生（女子に限る）を対象とする写真コンテストです。日々の生活の中での感動、想い、生活感覚などを若い感性で作品にすることで、物事を見つめるセンスを磨き、コミュニケーション力や表現力を高める機会となるよう、実施しています。
毎年個性あふれる作品が多数寄せられ、昨年度の応募総数は324点にのぼりました。審査後、入賞作品は本学WEBサイトでの公開、本学学内での展示を行い、多くの方にご高覧いただいております。
【SEITOフォトコン2026 概要】
応募期間：2026年5月11日(月)〜9月9日（水）
作品送付期間：9月9日(水) の消印有効
WEB応募受付：9月9日(水) 17時まで
応募資格：高校生（女子に限る）
テーマ：テーマはありません。自由に表現してください。
入選発表：2026年11月20日(金)
入選者には所属学校を通して連絡し、発表は本学WEBサイトにておこないます。
応募方法・詳細については本学WEBサイトをご確認ください。
https://www.dwc.doshisha.ac.jp/seito_photocon/
主催・問い合わせ：同志社女子大学 メディア創造学科事務室 TEL 0774-65-8635
▼本件に関する問い合わせ先
同志社女子大学
広報課長 川添麻衣子
住所：京都府京田辺市興戸南鉾97-1
TEL：0774658631
メール：koho-t@dwc.doshisha.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
本コンテストは、2008年度より毎年実施している全国の高校生（女子に限る）を対象とする写真コンテストです。日々の生活の中での感動、想い、生活感覚などを若い感性で作品にすることで、物事を見つめるセンスを磨き、コミュニケーション力や表現力を高める機会となるよう、実施しています。
【SEITOフォトコン2026 概要】
応募期間：2026年5月11日(月)〜9月9日（水）
作品送付期間：9月9日(水) の消印有効
WEB応募受付：9月9日(水) 17時まで
応募資格：高校生（女子に限る）
テーマ：テーマはありません。自由に表現してください。
入選発表：2026年11月20日(金)
入選者には所属学校を通して連絡し、発表は本学WEBサイトにておこないます。
応募方法・詳細については本学WEBサイトをご確認ください。
https://www.dwc.doshisha.ac.jp/seito_photocon/
主催・問い合わせ：同志社女子大学 メディア創造学科事務室 TEL 0774-65-8635
▼本件に関する問い合わせ先
同志社女子大学
広報課長 川添麻衣子
住所：京都府京田辺市興戸南鉾97-1
TEL：0774658631
メール：koho-t@dwc.doshisha.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/