　同志社女子大学（所在地：京都府京田辺市・京都市　学長：川崎　清史）では2026年5月11日(月)より、第19回写真コンテスト「SEITOフォトコン2026」の応募受付を開始いたしました。

　本コンテストは、2008年度より毎年実施している全国の高校生（女子に限る）を対象とする写真コンテストです。日々の生活の中での感動、想い、生活感覚などを若い感性で作品にすることで、物事を見つめるセンスを磨き、コミュニケーション力や表現力を高める機会となるよう、実施しています。

　毎年個性あふれる作品が多数寄せられ、昨年度の応募総数は324点にのぼりました。審査後、入賞作品は本学WEBサイトでの公開、本学学内での展示を行い、多くの方にご高覧いただいております。

【SEITOフォトコン2026　概要】

応募期間：2026年5月11日(月)〜9月9日（水）

作品送付期間：9月9日(水) の消印有効

WEB応募受付：9月9日(水) 17時まで

応募資格：高校生（女子に限る）

テーマ：テーマはありません。自由に表現してください。

入選発表：2026年11月20日(金)

入選者には所属学校を通して連絡し、発表は本学WEBサイトにておこないます。

応募方法・詳細については本学WEBサイトをご確認ください。

https://www.dwc.doshisha.ac.jp/seito_photocon/

主催・問い合わせ：同志社女子大学　メディア創造学科事務室 TEL 0774-65-8635

▼本件に関する問い合わせ先

同志社女子大学

広報課長　川添麻衣子

住所：京都府京田辺市興戸南鉾97-1

TEL：0774658631

メール：koho-t@dwc.doshisha.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/