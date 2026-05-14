美の痕跡を纏え--台湾発ブランドUUIN二回目のポップアップ開催

株式会社アンティクワリアン

台湾発のデザイナーズブランド「UUIN」は、2026年春夏コレクション「Beautiful People｜美人」を発表いたします。

初回のポップアップイベントが好評を博したことを受け、このたび第2回となるPOP-UPイベントの開催が決定いたしました。

2026年5月22日（金）から5月24日（日）までの3日間、東京・原宿の 原宿ロロ にて、「UUIN POP-UP in TOKYO」を開催いたします。

本コレクションは、台湾で初めて日本の帝展に入選した女性画家である 陳進 の作品をインスピレーション源とし、東洋的で静謐な美意識を現代の衣服として再構築したものです。

POP-UPイベント概要

UUIN POP-UP in 原宿

日程：2026年5月22日（金）～5月24日（日）

時間：12:00～19:00

会場：原宿ロロ（東京・渋谷）

住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前３丁目２５－１１ 杉野ビル

コレクションのインスピレーション｜内なる美の再解釈

陳進 が描く女性像は、繊細で内省的、そして柔らかな気品を湛えています。

UUIN はその筆致や色彩から着想を得て、絵画に宿る空気感をテキスタイルへと転写。

プントやジャカード素材を用い、まるで一枚の絵画のように層を重ねるファッションへと昇華しました。

2023年には Google が彼女の生誕115周年を記念しトップページで取り上げたことも、本コレクションに時代的な共鳴を与えています。

デザイン｜絵画から服へ

陳進プリントロングシャツ（罌粟花）手描きデザインタトゥーシャツ（白紫花）幾何花紋デニムワークジャケット（デニム柄）ショールカラ―半袖トップス（ライトグリーン）

デザインは、1927年の作品《罌粟花》のスケッチを起点に構築。

淡い紙の質感を思わせるベージュや粉白、墨黒、橙赤といった色彩を基調に、歴史的な情緒と温度を再現しました。

さらに代表作である《合奏》《婦女図》から、花や織りのモチーフを抽出し、布地の柄として再構築。

アイボリー、ピンク、淡いブルー、霧がかったグレーを基調とした色彩は、柔らかな粉のように肌に寄り添う質感を表現しています。

斜めの打ち合わせ、広がる袖、透け感のあるレイヤーなどのディテールを通じて、軽やかで詩的なシルエットを形成。まるで香粉が肌に舞うような繊細な存在感を演出します。

UUIN｜日本市場へ本格展開

台湾のローカル文化と島嶼美学をブランドの創作基盤とし、UUIN は日本市場への展開に成功し、台湾文化の海外における認知度と評価の向上に貢献しています。

また、イベント期間中は公式ウェブサイトでも同時にプロモーションを実施し、会場に来られない消費者もA*COLLECTIVE JAPANのオンラインストアで日本限定価格をご利用いただけます。

A*COLLECTIVE JAPAN URL : https://www.a-collective.jp/collections/uuin-1

台湾と日本の美の融合をお楽しみに--

ABOUT｜UUIN

著名なコンサート衣装デザイナーTzutsao LIU、高級ウィメンズウェアデザイナーAndrea LIU、機能性ストリートデザイナーVan LINの3名によって設立された。

UUINというブランド名は創設メンバーの姓を組み合わせたものであり、それぞれが最も得意とする領域を持ち寄り、互いに刺激し合うことで、質の高い総合的な美意識を表現している。

UUIN Official Website：https://uuin.com.tw

UUIN Instagram：https://www.instagram.com/uuin_official

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