(株)Every WiLLが内閣府「沖縄型スタートアップ拠点化推進事業」に採択、沖縄の複数ある社会課題解決を実証

株式会社EveryWiLL- 物流×地域活性化ソリューションで、地域の複数の社会課題解決に取り組む株式会社Every WiLL（本社：東京都新宿区、代表取締役：須藤俊明、以下「Every WiLL」）は、内閣府・沖縄総合事務局が実施する「令和8年度 沖縄型スタートアップ拠点化推進事業（以下「本事業」）」の補助対象事業者に採択されたことをお知らせいたします。- Every WiLLは、今年1月に実施された官民共創型アクセラレーションプログラム「ソーシャルXアクセラレーション for OKINAWA 2025」最終審査会での「最優秀賞」の受賞等を経て、沖縄の複数の社会課題解決を企図し本事業に応募し、今回の採択に至りました。- Every WiLLは本事業を通じて、6つの社会課題（物流クライシス・地域活性化・遊休不動産・住民の安全性・脱炭素貢献・交通課題）等の解決に繋がる"多方よし"のサービス「トリイク」を沖縄で実証展開致します。

＜詳細＞

■ 今回実証展開する「トリイク」と国策の関連

■ トリイクとは - 街中の「1.5坪」が物流インフラになる

- 令和8年度:沖縄型スタートアップ拠点化推進事業費補助金(地域課題解決型スタートアップ支援事業)(https://www.ogb.go.jp/keisan/3842/saitaku/f_02/260422_01)- 官民共創型アクセラレーションプログラム「ソーシャルXアクセラレーション for OKINAWA 2025」にて、入賞スタートアップ5社が決定！(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000103.000088249.html)- 2026年3月31日に閣議決定された「総合物流施策大綱（2026-2030年度）(https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/butsuryu03100.html)」では、ラストワンマイル配送の負荷低減を最重要課題の一つと位置づけ、「物流を支える地域の受取拠点の整備」が明記され、「自宅対面以外での荷物受取りの利用率を50%」にする目標を掲げています。- Every WiLLは今回の採択を通じ、この国策とマッチし今後国内で普及する「無人の置き配スポット：トリイク」を沖縄で実践展開します。トリイクを展開することで、沖縄が抱える物流負荷の低減はもちろん、未利用スペースの有効活用や地域コミュニティの活性化など、複数の社会課題の解決に同時に貢献して参ります。

「トリイク」は、駅・商業施設・公共施設などに存在するテナントも貸せない狭い未利用スペース（1.5坪～）に展開/設置することができる、無人の置き配スポットです。

国土交通省「多様な受取方法等の普及促進事業（令和7年度）」の補助対象事業者として開発した、国内初のサービスです。

仕組みは3ステップ- 宅配ドライバーがトリイクへ複数の荷物をまとめて届ける（荷物を集約配送＆再配達ゼロ化による著しい業務効率化）- 利用者が好きな時間にトリイクへ行き、非対面で自分の荷物を受け取る（自宅での待機・再配達の手間・自宅置き配盗難や留守バレ等の不安やストレスから解放)- トリイクで荷物を受取るたびに電子ポイントを獲得（業界初・特許取得済の革新的な機能、ドライバーへの優しさがポイントでオトクに。）- 常時稼働のAIカメラと本人認証システムを搭載し荷物盗難等のイレギュラー事案は累積0件。- トリイクを狭い未利用スペースに設置することで、設置場所の人流が増加し、集客・売上純増等にも貢献可能。

「トリイク」の有用性や実績等は、以下をご確認ください。トリイクは住民・店舗・物流事業者・自治体等の多くのステークホルダーにメリットをもたらす「多方よし×次世代インフラ」です。

■ 会社概要

- 未利用スペースが物流危機を救うインフラになる。国土交通省と共に「物流を支える地域の受取拠点」の公共性＆有用性を実証(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000167534.html)

会社名：株式会社Every WiLL

所在地：〒169-0051 東京都新宿区西早稲田1-22-3

代表者：代表取締役 須藤俊明 (早稲田大学院 経営管理研究科 MBA 卒業)

設立：2024年10月

事業内容：国内初の「置き配スポット：トリイク」の開発・運営 等

URL：https://everywill-jp.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先・取材依頼

株式会社Every WiLL 広報担当

お問い合わせフォーム：https://everywill-jp.com/contact/