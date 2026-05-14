個人利用からデータ共有まで幅広く活用できるA4ドキュメントスキャナー『DS-787W』新発売

エプソン販売株式会社

エプソン販売株式会社は、A4ドキュメントスキャナーの新商品として、『DS-787W』を、2026年5月28日より発売します。

『DS-787W』

SOHOや個人事業主、企業内で個別に業務を担う担当者を中心に、紙文書の電子化は日常業務の一部として定着しています。請求書や領収書といった経理関連書類に加え、契約書、納品書、業務記録など管理・処理したい文書は年々増加しています。

このような背景を受けて『DS-787W』は、従来機「DS-571W」からスキャン速度と給紙容量を大幅に向上させました。業務の繁忙期や書類が集中するタイミングでも、安定したデータ化処理を可能にします。また、従来からご好評いただいている、本体操作のみでスキャンから保存・共有までを完結できるPCレス機能にも対応しています。PCを起動することなくその場ですぐにスキャン作業を行えます。手早くスキャン作業を行いたいという現場の声に応えるとともに、ネットワークフォルダーやクラウドサービス、メールなどへデータ送信を可能にすることで、管理の手間を軽減し、スムーズなデータ共有や受け渡しを支援します。

『DS-787W』は、個人利用での使い勝手と業務に応じた柔軟なデータ共有の両立により、SOHOや個人事業主、企業内での個人利用における書類電子化をより快適にし、業務効率向上に貢献していきます。

【新商品の主な特長】

・高速スキャンと大容量給紙で作業効率を向上

・PC不要のスキャン操作でスムーズなデータ共有を実現

・幅広い原稿対応力と優れた給紙機能で多様な電子化をサポート

【新商品の価格、発売日について】

（注1）エプソンダイレクトショップ（エプソン直販サイト）の販売価格（税込）は、2026年5月14日現在のものであり、各販売店での販売価格を拘束するものではありません。各販売店における販売価格は、各販売店にお問い合わせください。

【新商品の主な特長詳細】

■高速スキャンと大容量給紙で作業効率を向上

『DS-787W』は、両面同時読み取りに対応し、A4原稿で1分間に45枚／90面（注2）の高速スキャンを実現しています。従来機からスキャン速度を向上させることで、書類の電子化にかかる時間を短縮します。

また、最大100枚の原稿をセットできる給紙容量により、まとめて処理したい大量の書類もスムーズにスキャンでき、業務効率の向上につながります。

（注2）読み取り速度はエプソン自社基準測定値（使用環境・方法によって異なります）。読み取り速度測定条件はこちら（ https://www.epson.jp/products/scanner/sokudo_jyouken.htm ）をご確認ください。

■PC不要のスキャン操作でスムーズなデータ共有を実現

4.3型の大画面タッチパネルを搭載し、PCを使わずに本体操作のみでスキャンが可能です。スキャンしたデータは、あらかじめ設定したネットワークフォルダーやクラウドサービス、メール、USBドライブなどへ直接送信・保存できます。

PC操作が不要なため、業務を行う現場で誰でも簡単に利用でき、スキャン作業の属人化防止にも貢献します。

■幅広い原稿対応力と優れた給紙機能で多様な電子化をサポート

レシートや薄い伝票、カード類などの薄紙原稿から、免許証などの厚みのある原稿まで、さまざまな用紙のスキャンに対応しています。別売りのキャリアシートを使用することで、A3やB4サイズの原稿も読み取り可能です。サイズや種類の異なる原稿をまとめてスキャンできるため、日常業務から特殊な文書のデータ化まで、幅広い用途で活用できます。

また、ホッチキスで留めたままの用紙を読み込むと、スキャンを停止する「原稿保護機能」を搭載しています。スキャン時にセンサーで異常を感知した場合は読み込みを停止し、紙詰まりによる原稿破損を防ぎます。

▼新商品の詳細はエプソンのホームページをご覧ください。

https://www.epson.jp/products/scanner/ds787w/

本リリース上の他者商標の帰属先は、商標について（ https://www.epson.jp/trademark/ ）をご確認ください。

以上