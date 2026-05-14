クリニックフォア、オンライン診療（自由診療）の再診料を「0円」へ。

医療法人社団エムズ

対面診療とオンライン診療を提供するクリニックフォアグループ（以下、クリニックフォア）は、2026年4月13日（月）より、オンライン診療（自由診療限定）における再診料を無料にする取り組みを開始いたしました。

■ 医療を、もっと身近で、受診しやすいものに

わたしたちクリニックフォアは、みなさんの健康と時間を何より大切にし、身近にあっていつでも気軽に相談できるクリニックでありたいと考えています。

このたび、仕事や家庭、プライベートで忙しい毎日を送るみなさまが、より一層「治療を継続しやすい」環境を整えるためにスタートいたしました。

本取り組みは、現在ご利用中の治療の継続（自由診療限定）だけでなく、新たに別の診療科（自由診療限定）を検討される際にも適用されます。例えば、低用量ピルを服用中の方が、初めて美容皮膚の相談をされる場合も診察料はかかりません。

幅広い悩みに対応する自由診療において、お一人おひとりの多様な悩みに寄り添う「身近なかかりつけ医」としてみなさまをサポートしてまいります。

■ 再診料無料の概要

クリニックフォアのオンライン診療で、過去に一度でも決済を完了したことがある方は、オンライン自由診療の再診料（通常1,650円）が自動的に「0円」となります。

※保険診療の診察料は、初診・再診問わず本制度の対象外（有料）です。

■ 再診料無料の対象となる方

- 開始時期： 2026年4月13日の診察より開始- 適用の仕組み： システムが過去の利用歴を自動判定します。クーポンコード等の入力は不要です。- 表示の確認： 対象の方は、予約確認画面にて診察料が「0円」と表示されます。

「過去に、クリニックフォアのオンライン診療（自由診療・保険診療問わず）で、過去に1回以上決済が完了している方」

※一度でも決済歴があれば、以降のオンライン自由診療の診察は無料で受診いただけます。

※以前と異なる診療科を受診される場合も、無料の対象となります（例：以前に女性AGAを利用し、今回初めて低用量ピルを相談する場合など）。

■ 対象となる診療科（2026年5月時点）

オンライン自費診療（全２１診療科）：

低用量ピル、月経移動、美容皮膚、ニキビ治療、女性AGA、アフターピル、男性AGA、ED・早漏防止、インフルエンザ予防内服薬、女性肥満症治療、男性肥満症治療、禁煙治療、多汗症、性感染症治療、漢方、ドライアイ、トラベル診療、高血圧、脂質異常症（高脂血症）、高尿酸血症（痛風発作）、いびき・睡眠時無呼吸（SAS）

■ ご注意（対象外となるケース）

以下の場合は、恐れ入りますが再診料無料の対象外となります。あらかじめご了承ください。

- オンライン保険診療の診療料（内科・皮膚科・アレルギー科および、花粉症・舌下免疫）： 保険診療は厚生労働省が定める診療報酬制度に基づき運用しているため、今回の再診料無料の対象外です。- オンライン診療での決済歴がない場合： 対面クリニックのみ受診歴がある方が、初めてオンライン診療を利用される場合は、初回のみ診察料が発生します。*1（※オンラインでの決済完了後、2回目以降が無料となります）

※1 AGA、女性AGAで処方がある場合は、初回から診察料無料

クリニックフォアについて

クリニックフォアは、「いつも診る、すぐ診る」を実現し、生活者の健康上の不安を取り除く、プライマリ・ケアを実践するクリニックです。

対面診療とオンライン診療を組み合わせたハイブリッド型の医療体制を通じて、保険診療と自由診療の両方に対応。ひとつの症状にとどまらず、疾患を横断して患者さまの悩みに深く向き合う「総合診療」を提供しています。

また都市部を中心に、全国15院以上を展開（2026年5月15日時点）、対面診療は平日夜21時まで※、オンライン診療は平日朝7時～夜24時（土日祝も対応）※と、日々の忙しさやライフスタイルに合わせて、柔軟に医療を届ける体制を整えています。

※診療時間は、土日祝日をはじめ日によって異なる場合がございます。実際の予約画面をご確認ください。

▶️ クリニックフォア公式サイト

https://www.clinicfor.life/