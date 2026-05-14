相模原市立博物館プラネタリウム特別講演会「最新の宇宙研究 ～銀河の発見から100年～」を 5月24日（日）に開催

相模原市役所

相模原市立博物館では、エドウィン・ハッブルがアンドロメダ銀河の正体を突き止めてから100年という節目を記念して、国立天文台の 天文情報センターで活躍されている縣 秀彦（あがた ひでひこ）准教授をお招きし、館内のプラネタリウムにて、最新の宇宙研究の情報と一緒に銀河の最新情報をお話しいただく講演会を、5月24日（日）に開催します。

「銀河ってどんな天体なんだろう？」「いま、宇宙はどこまでわかっているのだろう？」

そんな宇宙のフシギにご興味がある皆さまはぜひご来場ください

・実施概要

相模原市立博物館外観プラネタリウム内部の様子・実施日：2026年5月24日(日)・時間：午後3時45分～4時45分・会場：相模原市立博物館プラネタリウム

（神奈川県相模原市中央区高根3-1-15）

https://sagamiharacitymuseum.jp/

・定員：180名(当日券のみ、先着順)

［観覧料］大人(高校生以上)／500円、こども(小中学生)／200円、65歳以上／250円(※1)

市内在住か在学の小中学生(※2)と未就学児は無料、年間パスポート使用不可

（※1) 要証明書

(※2) 学校名等をお尋ねすることがあります

・講師プロフィール

縣 秀彦 （あがた ひでひこ）

1961年生まれ。自然科学研究機構国立天文台准教授、天文情報センター普及室長。専門は天文教育と科学コミュニケーション。

日本天文学会天文教材委員長、日本科学教育学会理事、日本サイエンスコミュニケーション協会副会長、天文教育普及研究会長などを歴任するほか、テレビやラジオ等でも活躍。

「科学を文化に」「世界を元気に」を合言葉に世界中を飛び回っている。著書多数。

【相模原市立博物館プラネタリウム紹介動画】[動画: https://www.youtube.com/watch?v=z87XSOqPMpk ]