【宇部市】に女性専用マシンピラティスがニューオープン！ピラティスK、フジグラン宇部に5月26日開業。山口県内2店舗目へ拡大！

株式会社LOIVE女性専用マシンピラティス専門スタジオ『pilates K』

全国に200店舗以上（2026年4月時点）の女性専用ブティック型フィットネススタジオを運営する株式会社LOIVE（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：前川彩香）は、女性専用マシンピラティススタジオ「ピラティスK」を、山口県宇部市「フジグラン宇部」にて2026年5月26日（火）にニューオープンいたします。今回の出店により、山口県内では2店舗目となります。

■ pilates K（ピラティスケー）の3つの特徴

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=s0wPUhwielc ]

1. ボディメイクに特化したプログラム

「お腹」「お尻」「二の腕」「背中」など、女性が気になる部位にフォーカスしたプログラムを豊富に展開。マシンが身体の動きをサポートするため、運動初心者の方でも無理なく、正しいフォームでのエクササイズが可能です。

2．音楽×ピラティスのプログラム

音楽に合わせて動くグループレッスン形式を採用。地味でキツイと思われがちなピラティスのイメージを払拭し、楽しみながら確実に身体に効かせていくため、継続しやすい環境を整えています。

3. スタイリッシュな空間

店内はグレーを基調とした、シンプルで洗練された大人な空間。スタジオに足を踏み入れるだけで美意識が高まるような内装デザインにこだわっています。日常の喧騒を忘れ、自分自身の身体と向き合うニュートラルな時間をお過ごしいただけます。

■ 宇部市に新たなスタジオがニューオープン

本スタジオは、地域住民の皆さまに親しまれている「フジグラン宇部」1階に位置し、日常の生活動線の中で通いやすい環境が特徴です。

お買い物や外出のついでに気軽に立ち寄ることができ、宇部エリアの皆さまにとって身近な運動習慣の場となることを目指しています。





■ 初めての方でも安心。夏に向けた「0円トライアル」を開始

薄着になる季節を前に、ボディラインへの関心が高まるこの時期。

マシンが身体の動きをサポートする「リフォーマー」を使用するため、運動が久しぶりの方でも無理なく始められます。また、 初めての方限定で、マシンピラティスのグループレッスン体験を0円で提供いたします。手ぶらで本格的なトレーニングをご体験いただけます。

■ オープン記念「先行入会トリプル0円キャンペーン」

5月のグランドオープンを記念して、Web決済限定の非常にお得な先行入会プランをご用意しました。

特典内容： 入会金・登録料・月会費（2ヶ月分※1）がすべて0円になる「トリプル0円」

受付期間： 5月25日（火） 19:00まで

対象： 期間中にWeb入会申込の手続きをされた、pilates Kを初めてご利用の方

※詳細な条件については、必ず公式サイト(https://pilates-k.jp/lp/admission_trial/ube/)をご確認ください。

■店舗概要

■ピラティスK について

- 店舗名： ピラティスK フジグラン宇部店- 所在地： 山口県宇部市明神町三丁目1ｰ1 フジグラン宇部 1階- オープン日： 2026年5月26日（火）- 定休日： 日曜日・月曜日- 営業時間： 火・水・金／10:00-13:30、17:30-22:00 木／17:30-22:00 土・祝／10:00-18:00- Google map：https://maps.app.goo.gl/GskZUUi8nvRGNAud7pilates k (ピラティス ケー）



ピラティス＝「地味・きつい」のイメージを払拭するカジュアルかつお洒落なスタジオで、音楽に合わせて無理なくボディメイクを楽しめます。スタジオはグレーを基調とした大人シンプルな内装で、大人の女性のライフスタイルにマッチする空間です。プライベートレッスン等、高価格で敷居が高かったマシンピラティスを手軽な価格で楽しめます。

全国125店舗展開（2026年4月時点）

■ 株式会社LOIVE について

・会社名：株式会社LOIVE

・代表取締役：前川 彩香

・本社所在地：北海道札幌市

・企業スローガン：人生を愛そう。

・事業内容：「自分を愛し、輝く女性を創る。」をミッションに、ホットヨガ「loIve」やマシンピラティス「pilates K」など、女性専用フィットネスを全国展開。従業員の女性比率99.9%（※）を誇る東証グロース上場企業として、当事者ならではの気づきを活かし、女性のウェルビーイング実現を目指しています。（※2026年4月時点）

・運営店舗数：全国200店舗以上（2026年4月時点）

・コーポレートサイト：https://loive.co.jp/