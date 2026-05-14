児童養護施設等を巣立った若者へ“仕送り品”を届ける「エール便」クラウドファンディングご協力への感謝

NPO法人国際教育支援機構スマイリーフラワーズ

本プロジェクトは、物資支援とともに「あなたを応援している人がいる」というメッセージを届け、

社会的養護経験者の孤立防止と生活の安定を目的としています。

■ 「エール便」クラウドファンディングご協力への感謝

NPO法人スマイリーフラワーズ代表の窪田広信です。

このたびは、スマイリーフラワーズのクラウドファンディング「エール便」に温かいご支援をいただき、誠にありがとうございました。

皆さまからのご寄付と応援の言葉は、私たちにとって大きな励みであり、若者たちへ届ける大切な力となります。



「エール便」は、社会的養護のもとで育ち、施設を巣立った若者たちに、食料品や生活用品とともに、「あなたを気にかけている人がいる」という温かな想いを届ける取り組みです。

社会へ出た後、若者たちは生活の不安や孤独を抱えながらも、自分の人生を懸命に歩んでいます。皆さまのご支援は、その若者たちにとって「一人ではない」と感じられる大切なつながりになります。



いただいたご支援は、責任を持って若者たちへ届けてまいります。

そして、若者たちが自分の可能性を信じ、やがて誰かと支え合える存在へと成長していけるよう、私たちも引き続き丁寧に伴走してまいります。



このたびは本当にありがとうございました。

今後とも、スマイリーフラワーズの活動を温かく見守っていただけますと幸いです。



NPO法人国際教育支援機構スマイリーフラワーズ

代表理事 窪田 広信

■ プロジェクトの背景と社会課題

児童養護施設や里親家庭等で育った若者の多くは、18歳で自立を求められます。

厚生労働省の調査によると、社会的養護経験者は一般家庭と比較して進学率が低く、経済的困難や孤立を抱えやすい状況にあります。

また、帰る実家がない若者にとって、物価高騰や急な出費は深刻な問題です。頼れる大人が身近にいない環境は、生活不安や孤独感を増幅させ、社会とのつながりを感じにくくします。

こうした状況を踏まえ、本プロジェクトでは単なる支援物資の提供にとどまらず、「社会とのつながり」を実感できる機会を創出します。

■ プロジェクト概要

「エール便」は、福岡県内の児童養護施設等を巣立った若者に対し、総額5,000円相当（送料込み）の支援物資を届ける取り組みです。

＜支援内容＞ 米・レトルト食品などの食料 日用品 応援メッセージ

■ 本プロジェクトで実現する4つの効果

■ プロジェクトにかける想い

・生活支援 物価高の影響を受ける若者に対し、食料・日用品を提供・心理的支援 応援メッセージを通じて「ひとりではない」と感じる機会を創出・状況把握 申込時のヒアリングにより、若者の生活状況を把握・継続的支援への接続 必要に応じて追加支援や相談支援へつなぐ

これまで多くの若者と出会う中で、環境によって夢を諦めてしまう現実を見てきました。

「仕送り」は単なる物資ではなく、「あなたを応援している」という意思表示です。

本プロジェクトを通して、若者が安心して日々を過ごせる基盤をつくり、その先にある挑戦の機会を広げていきます。 一人の変化が、周囲へと連鎖していく。

その循環を社会に生み出すことを目指しています。

■ 目指す社会

私たちが目指すのは、「誰もが自分らしく、支えあって生きられる社会」です。

生まれ育った環境によって機会が制限されるのではなく、誰もが安心して挑戦できる社会。

困ったときに「助けて」と言え、それに対して「大丈夫」と応えられる関係性が社会の中にあること。

血縁や家庭環境に関係なく、社会全体で支え合う仕組みをつくることを目指しています。

【団体概要】

名称： 特定非営利活動法人 国際教育支援機構スマイリーフラワーズ（略称：スマフラ）

代表理事： 窪田 広信

所在地： 〒810-0041 福岡市中央区大名2丁目10-1 シャンボール大名A-601

公式サイト： https://smileyflowers.org（団体）／https://smileyflowers.net（留学）

【本リリースに関するお問い合わせ先】

団体名： 特定非営利活動法人 国際教育支援機構スマイリーフラワーズ

担当者： 代表理事 窪田 広信

TEL： 092-791-4360

E-mail： aftercare@smileyflowers.net