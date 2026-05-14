第72回東京ダービー（JpnI）を告知する　TV-CM「東京ダービーSTAR☆T」篇を公開！　レースコピーは「一生に一度。ダートのダービーを見逃すな」

特別区競馬組合

東京シティ競馬 2026年度東京ダービーCM 「東京ダービーSTAR☆T」 篇を5月14日公開！

使用楽曲は、中島美嘉さんが歌う「TWINKLE TWINKLE DIRT STAR」の歌詞を一新！

2026年度TCKイメージキャラクター特設サイト

URL： https://tck2026-cp.com(https://tck2026-cp.com)

（CMギャラリー）

TCK公式YouTube URL：https://www.youtube.com/user/tckkeiba(https://www.youtube.com/user/tckkeiba)

東京シティ競馬（TCK）では、6月10日（水）に開催する「3歳ダート三冠競走」の第2戦・「第72回 東京ダービー（JpnI）」に向けて、TCKのイメージキャラクター・横浜流星さんが出演する新CM「東京ダービーSTAR☆T」篇を5月14日（木）より公式サイトで公開し、地上波テレビ等での放映を5月24日（日）より開始します。

日本初のナイター競馬として誕生した「トゥインクルレース」。記念すべき40周年を迎える今年のコミュニケーションテーマは「日本を輝かせるトゥインクルレースSTAR☆T!」 。多くの競馬ファンの方に、さらなる輝きを。競馬は初めてという方にも、新たな輝きを。TCKでダート競馬と出会うことによって、その人の人生をより輝かせたい。そういう場所でありたいと考えています。年間を通じ、TCKのレースが持つ様々な魅力をイメージキャラクターの横浜流星さんとともに発信していきます。

この思いを、「日本を輝かせるトゥインクルレース。」というコピーのもと、イメージキャラクターの横浜流星さんとともに「新たな輝き」として発信していきます。きらきら光るイルミネーションなどの目に見える輝き。レースに向かう高揚感などの目に見えない輝き。さまざまな輝きが共感を呼び、新しい体験を生む。TCKでダート競馬と出会うことによって、その人の人生をより輝かせたい。そういう場所でありたいと考えています。

6月10日（水）に実施する「第72回 東京ダービー（JpnI）」のレースコピーは「一生に一度。ダートのダービーを見逃すな」

一昨年よりダートグレード競走（JpnI）として実施され「3歳ダート三冠競走」の第2戦となる東京ダービーは、ダート部門の世代チャンピオン決定戦として多くの競馬ファンからの注目を集めるレースです。

そんな大一番を表現する今回のCMの舞台はトゥインクルレースを彩るイルミネーション。MVの撮影現場のようなグラフィカルな光の中を、横浜流星さんが颯爽と通り抜けていきます。こんな輝く場所があったのか、と言わんばかりに周囲のイルミネーションを見渡しながら歩みを進めるシーンに、横浜流星さんのモノローグが入ります。

「一生に一度のダートのダービー。3歳馬だけのダートのダービー。絶対に見逃すな」

最後にカメラ目線での一言「光れ、3歳の星」で締めくくられます。

夜ケイバの聖地で行われる、一生に一度の夢舞台。その瞬間を絶対に見逃してはいけない、という強いメッセージが伝わってきます。

今後のレースでも、TCKのどこかにあらわれ、TCKの魅力と出会う、横浜流星さんをお楽しみに！

＜CM概要＞

タイトル：TCK 東京シティ競馬2026年度コンセプトムービー「東京ダービーSTAR☆T」篇

公開日：2026年5月14日（木）4:00より公開

「東京ダービーSTAR☆T」篇 30秒URL：https://youtu.be/_dRqEBg2WG8(https://youtu.be/_dRqEBg2WG8)

「東京ダービーSTAR☆T」篇 15秒URL：https://youtu.be/cr4eZ7xuqf4(https://youtu.be/cr4eZ7xuqf4)

《メイキングムービー》

コンセプトムービー撮影「東京ダービーSTAR☆T」篇メイキング

公開日：2026年5月14日（木）4:00より公開

URL：https://youtu.be/IbnxONXoeZ4(https://youtu.be/IbnxONXoeZ4)

CM映像概要

MV撮影現場のようなイルミネーションの中を颯爽と歩く横浜流星さんに注目！

第72回東京ダービーのレースコピーは「一生に一度。ダートのダービーを見逃すな」

夜空の流れ星。中島美嘉さんが歌う「TWINKLE TWINKLE TCK♩」のイメージソングでCMがはじまりを告げます。

カメラがとある地下のトンネルに入っていくと、そこは一見MVの撮影現場のようなグラフィカルな場所。でもここはまぎれもなく競馬場です。イルミネーションの光を浴びながら、こんな場所があったとは、と言わんばかりに目を輝かせながら歩いていきます。

また、引き続きCMイメージソングとして、「TWINKLE TWINKLE DIRT STAR」を使用。トゥインクルレースで必ず流れるおなじみのメロディーをベースにすることで、TCKならではの世界観を表現したオリジナルテーマソングとして展開しています。

楽曲は、アーティストの中島美嘉さんが大人の情緒を感じさせる表現で歌い上げています。

今回も、レースに合わせて歌詞を一新してリニューアル！ご注目ください！

CM撮影メイキング

流れるように風を切って歩く姿とカメラワークに注目！

ファッションの分野でも活躍する横浜流星さんはウォーキングの姿勢もとても美しく、周りのイルミネーションを見渡す姿、目線の配り方もとても自然で圧倒的な存在感でした。今回はCG一切なしの一発撮り。常に動き回るカメラと阿吽の呼吸をとりながらウォーキングする姿はメイキング映えするシーンのひとつでした。撮影にはテイクを重ねることも想定されましたが、さすがの勘の良さとウォーキング姿勢の美しさで、少ないテイク数でスムーズに撮り終えることができ、カメラ調整のリテイクのほうが多かったほどでした。

出演者プロフィール

横浜 流星（よこはまりゅうせい）

俳優。1996年生まれ、神奈川県出身。2011年、俳優デビュー。

ドラマ・映画・舞台と幅広く活動し、2025年にはNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』で主演を務める。

同年3月、主演映画『正体』で「第48回日本アカデミー賞」最優秀主演男優賞を受賞、6月には映画『国宝』にてメイン出演。2026年には主演映画『汝、星のごとく』の公開が決定している。