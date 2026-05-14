境港水揚げの鮮度そのままに。鳥取・米子の名物「さばしゃぶ」が出汁・薬味付きセットで楽天市場に登場

株式会社スポルアップ

株式会社スポルアップ（所在地：東京都調布市、代表取締役：山本慎二郎）が運営する楽天市場店「かいものパレット」は、鳥取県米子市の名物グルメ「さばしゃぶ」のお取り寄せセットの販売を開始しました。

■ 鳥取が誇る食の宝庫・境港から届く、真さばの贅沢しゃぶしゃぶ

日本有数の漁港として知られる境港（鳥取県境港市）は、真さばの水揚げ地としても全国的に名高い産地です。「さばしゃぶ」は、その境港で水揚げされた新鮮な真さばを薄切りにしてしゃぶしゃぶでいただく、米子発のご当地鍋料理。地元の銘店「美酒佳肴ゆらく」が発信してきた味として県内外から注目を集め、いまや鳥取を代表する食文化として定着しています。

銀のさばしゃぶ、さばしゃぶ食べ比べセット日本有数の漁港・境港で水揚げされた真さば■ 銘店の味を家庭で再現できる、こだわりの出汁付きセット

本商品の特徴は、真さばの切り身（3～7枚・選択可）に加え、鯖節でとった専用だし・ポン酢・薬味・をまるごとセットしてお届けする点です。しゃぶしゃぶしても口いっぱいに広がる脂の旨み、鯖の甘みと玉ねぎの甘みが重なり、ポン酢のさっぱり感がまとめ上げる--銘店「ゆらく」の味をご自宅でそのまま再現できます。

■ 商品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/113869/table/9_1_e8cbceee29a2b157d41a13f241eeb9f3.jpg?v=202605140451 ]

■ 『ゆらくのおもてなし』について

ゆらくのおもてなしは「凛とした美しいサービス」と「気遣いすれどもおかまいせず」を信条にしております。お客様とお料理が主役で、しつらえ、空間は舞台。私共は黒子に徹しお客様に愉しんでいただきます。

どなた様でもお気軽にお越しいただき、素敵な時間をお過ごしいただければと、一期一会の心で務めさせていただいております。

山陰沖で揚がった新鮮な鯖を使った「さばしゃぶ」は絶品ですので是非味わってください。

店舗公式サイト・・・ https://yuraku-sabasyabu.com/

美酒佳肴ゆらく（公式サイトより）美酒佳肴ゆらく（公式サイトより）

■ かいものパレット・スポルアップについて

かいものパレットは、株式会社スポルアップが運営する楽天市場店です。「まだ知られていない良いものとの、新しい出会いをお手伝いする」をコンセプトに、全国の産地と消費者をつなぐEC運営を行っています。

■ 運営者プロフィール

かいものパレット運営元・スポルアップ代表 山本慎二郎は、楽天・Amazon支援230社以上の実績を持つEC専門家です。EC業界20年の経験を活かし、産地と生活者を直接つなぎます。

詳細は公式ページをご覧ください。

https://spollup.jp/cap-yamamoto/

■ 会社概要

会社名：株式会社スポルアップ

所在地：東京都調布市

代表者：山本慎二郎

設立：2017年

事業内容：EC運営、アフィリエイトマーケティング、イベント企画、AIプロダクト開発・運営

URL：https://spollup.jp

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社スポルアップ

担当：加藤

Email：admin@spollup.jp

URL：https://spollup.jp/contact/