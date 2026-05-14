戦前の希少歯ブラシから未来素材の創作歯ブラシまで一堂に展示　　歯ブラシの単独個展 「歯ぶらし」と「つくる人」と　開催

落語作家・おもしろビジネスプロデューサー 今井ようじ

天然木と天然毛で作られた環境配慮型歯ブラシ「turalist（チュラリスト）」を製造している

株式会社プラス（大阪府東大阪市・ブランド名 Nhes.）は,歯と口の健康週間に合わせ、

歯ブラシの単独個展『「歯ぶらし」と「つくる人」と』を6月5日～10日にMorcミュージアム

（東京都杉並区阿佐谷）にて開催いたします。一般公開に先立ち、2026年6月4日（木）に

報道関係者・関係者向けの内覧会および交流会を開催いたします。

本展では、日用品として当たり前に存在する「歯ブラシ」を切り口に、日本のものづくり、素材、

地域資源、そして作り手の思想や背景にあるストーリーを紹介します。

■開催背景

歯ブラシは毎日使う身近な道具でありながら、その背景にある製造技術、素材選び、地域資源活用、作り手の哲学に触れる機会はほとんどありません。当社は「歯ブラシを通して、ものづくりの思想や物語を届けたい」という想いから、国産木材や地域素材を活用した歯ブラシ開発を行ってきました。

本展では、過去・現在・未来、そして世界の歯ブラシを通して、日用品に宿る文化と可能性を再発見していただくことを目的としています。

■取材ポイント

・戦前から昭和期の希少歯ブラシ展示・・・歴史資料としても価値の高い展示

・万博展示作品・地域資源活用プロダクト・・・ 大阪・関西万博で展示された歯ブラシを実物展示

・映像映えする製造現場アーカイブ・・・・昭和20年代製の植毛機や職人技の映像

・代表・職人への直接取材可能・・・代表 村中克、職人 西本・中山へのインタビュー対応可能

■内覧会・交流会概要

日 時：2026年6月4日（木）※虫歯予防デー

記者発表：14：00

内 覧 会：16：00～20：00（ご都合のよい時間にご来場ください）

会 場：Morcミュージアム（東京都杉並区阿佐谷北2-11-2・cafe天人唐草 2階）

交 流 会：18:30～20:00（飲み物・軽食あり／参加無料／cafe天人唐草にて）

※ドキュメンタリー映画「杜人（もりびと）」で知られる環境再生医・造園家

矢野智徳氏が手掛けた庭園空間内。

■個展概要

名 称：「歯ぶらし」と「つくる人」と

会 期：2026年6月5日（金）～6月10日（水）

入場料：無料

展示内容（予定）

本展では以下をご覧いただけます。

・ Nhes .がこれまでにリリースした歯ブラシ（「チュラリスト」「シカリスト」など）

・大阪・関西万博 大阪ヘルスケアパビリオンに展示した歯ブラシ

（岡山県美作産の桜の間伐材を活用した歯ブラシ など）

・創作歯ブラシシリーズ （京都産檜の歯ブラシ、黒檀の歯ブラシ など）

・開発中の未来の歯ブラシ （国産竹、国産木材など産地特定可能な素材を活かした歯ブラシ）

・戦前～昭和～高度経済成長期に国内販売されていた貴重な歯ブラシ資料

・世界各国の歯ブラシコレクション

・「株式会社プラス」工房映像上映（昭和20年代製植毛機、女性職人による製作風景など）

イベントのパンフレット

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社プラス（大阪府東大阪市衣摺2-16-16）

TEL 06-4309-5585（10:00～17:00）

携帯 090-3054-7210

katsu@kyoumi-shinshin.com

担当 村中

HP

https://nhes8739.com/

機械の動画

https://youtube.com/shorts/loGm5IgbXTE?si=1XbatU6USc5tqugL

https://youtube.com/shorts/TczAq7nb8lk?feature=share

クラウドファンディング

https://camp-fire.jp/projects/928203/view