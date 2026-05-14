「24時間ずっと、きれいで楽でいたい。」ナイトブラで楽天1位を獲得したブランドから、締め付けにくく、服に響きにくいシームレスブラ＆ショーツ『Smoore』を発売。記念55％OFFクーポンも

Fun Standard株式会社【新登場】締め付けから解放。24時間、美シルエットをキープするシームレスナイトブラ。

Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）は、インナーブランドmoophem（ムーフェム）より、新シリーズ『Smoore（スムーレ）』シームレスブラ＆シームレスショーツを発売いたします。

『Smoore』は、ナイトブラで楽天市場「下着・ナイトウェア」部門ランキング1位を獲得したブランドが、これまでの開発ノウハウを活かして企画したシームレスインナーです。

「締め付けが苦しい」「服に響く」「長時間着けていると疲れる」「ラクな下着だとシルエットが不安」。

そんな日常の下着ストレスに応えるために、締め付けにくさ、服に響きにくいすっきりとした見た目、やさしいホールド感を追求しました。

仕事中、外出時、フィットネス、リラックスタイム、そしておやすみ時間まで。

24時間ずっと、きれいで楽でいたい方に寄り添うシームレスブラ＆ショーツです。

■ 発売記念55％OFFクーポン配布中

『Smoore』の発売を記念して、対象商品に使える55％OFFクーポンを配布中です。

有効期間：2026年5月11日（月）20:00 ～ 2026年5月16日（土）1:59

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■ 開発ストーリー：きっかけは、「ブラを外した瞬間のため息」

立体縫製でズレを防止し、優しくホールドするノンワイヤーナイトブラ通気性が良く、長時間はいても熱がこもらずサラッと快適な低刺激インナー

「帰宅してブラを外すときが、一番ホッとする」

「薄手の服を着ると、下着のラインが気になる」

「ラクな下着は好きだけれど、シルエットまで妥協したくない」

そんなお客様の声から、『Smoore』の開発は始まりました。

多くの女性が抱える、締め付け・服に響く・ムレ・ズレ・長時間着用時の不快感。

こうした下着のストレスを、毎日の当たり前にしたくないという想いから、ナイトブラ開発で培ったこだわりをシームレスインナーへと落とし込みました。

『Smoore』が目指したのは、ただラクなだけのインナーではありません。

身体にやさしくフィットしながら、きれいなシルエットをサポートし、長時間でも心地よく過ごせること。

「楽でいたいけれど、きれいでいたい」。

そんな毎日に寄り添う、moophemの新しい自信作です。

■【24時間、ずっと着られる】朝の準備から就寝中まで、これ1枚で心地よく。

『Smoore』の特徴は、オン・オフを切り替えずに着られる心地よさです。

「仕事中はきちんと整えたい。」

「外出時は服に響きにくく、すっきり見せたい。」

「帰宅後や就寝中は、締め付け感を抑えてラクに過ごしたい。」

そんな一日のさまざまなシーンに寄り添うために、高弾力ストレッチ素材とシームレス設計を採用しました。

身体の動きに合わせてやさしく伸び、バストやヒップを包み込むようにフィット。

縫い目や段差を抑えることで、薄手のトップスやタイトなボトムスにも響きにくく、日中からリラックスタイムまで快適な着用感を目指しました。

■ 苦しくないのに、きれいに整える。秘密は4つのホールド構造

バストを支えて整える４つのホールド構造

『Smoore』のシームレスブラ（幅広ショルダー）は、シリーズ累計10,000枚突破・楽天2冠獲得のナイトブラ開発で培った設計思想をもとに、ノンワイヤーで締め付けにくい着け心地と、やさしいホールド感の両立を目指しました。

バストを下から支えるサポート設計、横流れに配慮した脇高構造、背中の段差を目立ちにくくするバックサポート、動いてもズレにくいフィット感。

4つのホールド構造により、ラクさときれいなシルエットをサポートします。

ワイヤーの圧迫感が苦手な方や、長時間の着用で疲れやすい方にもおすすめです。

■ 我慢しない。従来のショーツが抱える「4つの不快」を解決

従来のショーツの不満を解決

『Smoore』のシームレスショーツは、従来のショーツで気になりやすい「タグのチクチク」「締め付け」「ムレ」「肌触り」の不快感に着目して開発しました。

タグをなくしたプリント仕様で、肌に触れたときのチクチク感を軽減。お尻を包み込むホールド設計と高弾力素材により、動いてもズレにくく、締め付けにくいやさしいはき心地を目指しました。

さらに、ムレにくい高機能素材を使用し、クロッチ部分には綿100％素材を採用。通気性のよい素材となめらかな肌触りで、長時間の着用でも快適に過ごせるよう配慮しました。

熱圧着部分の接着幅を2cmに広げることで、シームレスショーツにありがちな「はがれやすさ」にも配慮。服に響きにくいすっきりとした見た目だけでなく、毎日身につけるインナーとしての心地よさと耐久性にもこだわったシームレスショーツです。

■商品ラインナップ

シームレスブラ（幅広ショルダー）

1. シームレスブラ（幅広ショルダー）

特徴： 肩の食い込みを防ぐ幅広面設計と、横流れを防止する脇高構造でノンワイヤー最高峰の補正力を実現。背中の段差をフラットに整えて後ろ姿すっきり見せ、おうち時間から就寝中のナイトブラ兼用まで高い安定感でバストを支えます。

販売価格： 3,380円（税込）

サイズ展開： S / M / L / LL / 3L（サイズには個人差がございますのでご了承ください）

カラー展開： ブラック、グレージュ

▶︎ 商品詳細はこちらから :https://item.rakuten.co.jp/e-me-store/e0282sbstw/

シームレスブラ（細ストラップ）

2. シームレスブラ（細ストラップ）

特徴： 長さ調整可能なアジャスター付きで、胸元が開いた服でもインナーのラインが響かない華奢見えデザイン。カップ表面につなぎ目のないつるんとした完全無縫製仕様で、驚くほど伸びる高弾力素材が締め付けないストレスフリーな着け心地を叶えます。

販売価格： 3,380円（税込）

サイズ展開： S / M / L / LL / 3L（サイズには個人差がございますのでご了承ください）

カラー展開： ブラック、グレージュ

▶︎ 商品詳細はこちらから :https://item.rakuten.co.jp/e-me-store/e0283sbstn/

シームレスショーツ&シームレスブラ（幅広ショルダー）

3. シームレスショーツ

特徴： お尻を包み込むホールド設計と高弾力素材で、動いてもズレずに締め付けない優しいはき心地。熱圧着の接着幅を2cmに広げて「はがれやすさ」を克服した高い耐久性と、綿100％クロッチ＆通気性素材でデリケートな肌のムレを防止する低刺激仕様です。

販売価格： 2,480円（税込）

サイズ展開： S / M / L / LL / 3L （サイズには個人差がございますのでご了承ください）

カラー展開： ブラック、グレージュ

▶︎ 商品詳細はこちらから :https://item.rakuten.co.jp/e-me-store/e0284sssmr/

シームレスブラとショーツのセットアップ。透けにくいグレージュと人気のブラック

■ シーンで選べる定番カラー

ブラック（Black）

シーンを選ばない人気の定番色。セットアップで揃えれば、フィットネスやリラックスタイムもより凛とした美しさに。



グレージュ（Greige）

肌なじみが良く、白いTシャツでも透けにくい優秀カラー。大人女子の日常に溶け込み、インナーのラインが響かない安心感を届けます

メディア掲載用画像素材

※本記事の画像はメディア掲載時にご自由にご使用いただけます。

ブランド概要

ブランド名：moophem（ムーフェム）

コンセプト：「誰かのための美しさ」ではなく、「自分のための心地よさ」

拠点：福岡県大野城市

展開商品：サニタリーショーツ、ナイトブラ、ショーツほか

ショップURL：https://www.rakuten.co.jp/e-me-store/



【会社概要】

会社名 ：Fun Standard株式会社

代表取締役：大屋良介、笹森 広貴

本社所在地 ：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容 ：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/