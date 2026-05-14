閉校となった野島小学校をリノベーションした複合観光施設「のじまスコーラ」では、淡路島産鱧や旬野菜、マンゴーなどを使用した夏季限定メニューを、6月1日（月）より順次提供いたします。 URL：https://nojima-scuola.com/news/primary/14982/

2階「リストランテ・スコーラ」では、夏の食材を活かした、爽やかさとコクを楽しめる多彩なパスタが登場。チェリートマトや自家製カッテージチーズ、生ハムをあしらい、インゲンやバジルで爽やかに仕上げた『チェリートマトと自家製カッテージチーズ 生ハムの冷製パスタ』や、淡路産鱧が旬を迎える夏ならではの味わいを、コラトゥーラとオクラ、茗荷、ワカメ、大葉とともに軽やかに仕上げた『淡路鱧とオクラ、茗荷のオイルパスタ』など、夏の暑さを吹き飛ばす爽やかなメニューから、じっくり味わいたい濃厚な一皿まで用意。 ドルチェには、マンゴーの濃厚な甘みを楽しめる『マンゴーのアフォガード』や、ココア風味のクッキー生地にカスタードクリームを詰めた『カンノーロ』、レモンの香りが夏にぴったりの『レモンティラミス』など、清涼感あふれるスイーツが勢揃い。季節のドリンクも合わせて、コースの最後まで淡路島の夏を感じる華やかな味わいをお楽しみいただけます。

1階「カフェ・スコーラ」では、淡路産鱧を玉葱と万願寺唐辛子、梅肉とともにさっぱりと仕立てた『鱧と 万願寺唐辛子、梅肉の和風パスタ』や、自社農園で収穫した野菜にフレッシュトマトを合わせた『自社農園野菜とトマトのパスタ』など、夏に食欲をそそるラインアップが登場。 ドルチェは、月替わりのフルーツを楽しめる『季節のマリトッツォ』のほか、『ブルーベリーのパンナコッタ』や『マンゴームース』を用意。さらにドリンクには、パインとマンゴーの『トロピカルスムージー』や、島レモンと赤紫蘇の爽やかな香りが特徴の『島のレモン紫ソーダ』など、夏の暑さをリフレッシュしてくれる一杯が揃い、ランチタイムからカフェタイムまで、訪れるたびに新しい夏の味わいをご堪能いただけます。

この季節だけの特別な味わいを、「のじまスコーラ」で心ゆくまでご堪能ください。

■リストランテ・スコーラ 『夏コース』 概要

提供期間：6月1日（月）～8月31日（月） 内容：各コースに淡路島の食材をふんだんに使用した夏限定パスタやドルチェが登場 ※コース内にて、下記5種のパスタ、3種のドルチェ（ディナーは2種）よりお選びください ＜パスタ＞ ・夏野菜のアーリオ・オーリオ・エ・ペペロンチーノ ・アーモンドミルクととうもろこしのクリームパスタ ・淡路牛のボロネーゼ (+\330) ・チェリートマトと自家製カッテージチーズ、生ハムの冷製パスタ（＋330円） ・淡路鱧とオクラ、茗荷のオイルパスタ（＋550円） ＜ドルチェ（ランチ）＞ ・マンゴーのアフォガード ・カンノーロ ・ブルーベリーのムース ＜ドルチェ（ディナー）＞ ・桃のコンポート バニラアイス添え ・レモンティラミス ＜ドリンク＞ ・ソレイユ・ルージュ／770円（税込） ・レモネード／770円（税込） ・淡路サンライズ・フィズ／770円（税込）※ノンアルコール ・淡路サンライズ・フィズ／990円（税込）※アルコール 料金： ランチ／Vent 3,300円、Luce 5,500円、Sole 9,400円 ディナー／Luna 6,000円、Stella 9,400円 営業時間： ランチ／11：30～15：30（L.O. 14：00） ディナー／17：30～21：30（L.O. 19：30）

■カフェ・スコーラ 『夏メニュー』 概要

提供期間：6月1日（月）～8月31日（月） 内容： ＜夏パスタ＞ ※いずれも税込 ランチ／2,300円（サラダビュッフェ、パン、スープ付き） カフェ／1,500円～ ・白身魚、木耳、長葱のオイルパスタ ・自社農園野菜のトマトパスタ ・淡路レタスとイカのクリームパスタ ・鱧と万願寺唐辛子、梅肉の和風パスタ（＋220円） ＜ドルチェ＞ ・季節のマリトッツォ（6月キウイ、7月もも、8月マンゴー、パイン）／400円 ・ブルーベリーのパンナコッタ／450円 ・マンゴームース／500円 ・トロピカルスムージー／650円 ・島のレモン紫ソーダ／650円 営業時間： 平日／（ランチ）11：00～14：00（カフェ）14：00～18：00 土日祝／（ランチ）10：30～15：00（カフェ）15：00～18：00 定休日：水曜日 場所：兵庫県淡路市野島蟇浦843 HP：https://nojima-scuola.com/ Instagram：https://www.instagram.com/nojimascuola/

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