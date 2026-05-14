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愛猫、城に住む。くつろぎも、爪とぎも、遊びも、この“しろ”一台で！真っ白なキャットタワー「ねこのしろ」新発売
MOON-X Japan株式会社が運営する、猫用品ブランド『猫壱』は、「くつろぎ」「爪とぎ」「運動」を一台で完結させた、『猫壱』ブランド初の本格キャットタワー「ねこのしろ」を猫壱公式オンラインストアにて2026年5月11日（月）より先行発売しました。※猫壱 OFFICIAL STORE ららぽーと横浜店、楽天市場、Amazonでは順次発売。
猫がくつろぎやすく運動しやすい高さ設計に加え、掃除負担を軽減するとぎカスが出にくい紙縄ポールを使用しており、猫と飼い主どちらにとっても心地よい暮らしをかなえました。
インテリアになじむミニマルなピュアホワイトカラーで、猫と心地よく暮らす空間を提案します。
【ねこのしろ 開発背景】
「ねこのしろ」は、猫にとって使いやすいキャットタワーをつくりたいという想いから生まれました。猫がくつろぎ、爪をとぎ、無理なく昇り降りの運動ができる機能性を大切にしつつ、不要な要素を削ぎ落としたシンプル設計にしています。
その結果、猫にとっては心地よく、飼い主にとっては部屋に置きたくなるような、ミニマルな美しさをまとったキャットタワー「ねこのしろ」が完成しました。
※商品名の「しろ」には、“白いデザイン”と“猫のお城”という意味を込めています。
【ねこのしろ 3つの特徴】
「ねこのしろ」は、「くつろぎ」「爪とぎ」「運動」という行動を一台で完結できるキャットタワーです。猫が快適に過ごせる高さ設計や使いやすい素材・デザインにこだわっています。
■猫と目が合いやすい高さ120cmの心地よさ
高すぎず低すぎない高さ120cm設計。猫がくつろぎながら過ごせるだけでなく、飼い主と自然に目が合いやすく、なでたり声をかけたりしやすい高さです。3段のステップは各段差40cm設計で、体の小さな猫やシニア猫でも昇り降りしやすい仕様です。
■掃除のストレスを軽減する紙縄ポール
爪とぎ部分には、従来の麻縄ではなく繊維が強く耐久性が高い「紙縄」を使用。とぎカスが少ないので掃除のストレスを軽減。また、猫の爪が深く食い込む適度な弾力を持っており、麻縄にはない滑らかで心地よい研ぎ味を実現します。
■清潔感あふれるピュアホワイト
お部屋になじみやすい洗練されたピュアホワイトカラーで、圧迫感を抑えたすっきりしたデザインに仕上げました。白色効果で圧迫感を軽減し、限られたスペースでも開放感を損なうことなく設置可能。
【商品詳細】
カラー ：ホワイト
サイズ ：幅55cm×奥行50cm×高さ120cm
本体重量：13kg（静止時耐荷重：24kg）
価格 ：￥29,800（税込）
【商品情報】
発売日・販売場所：
■発売中
猫壱公式オンラインストア：https://www.necoichi.co.jp/
■順次発売
猫壱 OFFICIAL STORE ららぽーと横浜店
楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/necoichi/
Amazon：https://p.moon-x.com/necoichi-store
猫壱について
猫が壱番。猫壱。
猫壱は、猫、そして猫と暮らす人のことを"壱番" に考えるモノづくり集団です。
私たちは、猫という存在に、深く魅了されています。
美しい毛色や自立した佇まい、たまに見せてくれる甘えた表情。
猫の素晴らしさは、挙げればキリがありません。
そんな愛おしい猫たちのため、猫にとって安全な素材を使用し、猫工学や猫と暮らす人へのサーチに基づいた妥協のない製品を作り上げています。
猫への愛を全ての源に、猫と猫を愛する人に尽くすブランドです。
猫壱：https://www.necoichi.co.jp/shop/pages/about
猫壱は「猫保護活動」を応援しています
活動の一環として、猫壱会員様へのご登録
※1名さまにつき5円（＝御縁）と、猫壱の人気おもちゃ「キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン2」の売上の内1％を合わせた金額を、猫保護団体に寄付しています。
活動実績：https://www.necoichi.co.jp/shop/pages/csr
会社概要
MOON-X Japan株式会社
代表：長谷川 晋
設立：2026年2月
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：国内ブランド事業の運営
URL：https://www.moon-x-japan.co.jp
ブランド・製品に関するお問い合わせ：
https://www.moon-x.com/business/brand
本件に関するお問合わせ先
≪本リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先≫
MOON-X Japan株式会社 猫壱カンパニー広報担当
E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
猫壱
https://www.necoichi.co.jp/
猫がくつろぎやすく運動しやすい高さ設計に加え、掃除負担を軽減するとぎカスが出にくい紙縄ポールを使用しており、猫と飼い主どちらにとっても心地よい暮らしをかなえました。
【ねこのしろ 開発背景】
「ねこのしろ」は、猫にとって使いやすいキャットタワーをつくりたいという想いから生まれました。猫がくつろぎ、爪をとぎ、無理なく昇り降りの運動ができる機能性を大切にしつつ、不要な要素を削ぎ落としたシンプル設計にしています。
その結果、猫にとっては心地よく、飼い主にとっては部屋に置きたくなるような、ミニマルな美しさをまとったキャットタワー「ねこのしろ」が完成しました。
※商品名の「しろ」には、“白いデザイン”と“猫のお城”という意味を込めています。
【ねこのしろ 3つの特徴】
「ねこのしろ」は、「くつろぎ」「爪とぎ」「運動」という行動を一台で完結できるキャットタワーです。猫が快適に過ごせる高さ設計や使いやすい素材・デザインにこだわっています。
■猫と目が合いやすい高さ120cmの心地よさ
高すぎず低すぎない高さ120cm設計。猫がくつろぎながら過ごせるだけでなく、飼い主と自然に目が合いやすく、なでたり声をかけたりしやすい高さです。3段のステップは各段差40cm設計で、体の小さな猫やシニア猫でも昇り降りしやすい仕様です。
■掃除のストレスを軽減する紙縄ポール
爪とぎ部分には、従来の麻縄ではなく繊維が強く耐久性が高い「紙縄」を使用。とぎカスが少ないので掃除のストレスを軽減。また、猫の爪が深く食い込む適度な弾力を持っており、麻縄にはない滑らかで心地よい研ぎ味を実現します。
■清潔感あふれるピュアホワイト
お部屋になじみやすい洗練されたピュアホワイトカラーで、圧迫感を抑えたすっきりしたデザインに仕上げました。白色効果で圧迫感を軽減し、限られたスペースでも開放感を損なうことなく設置可能。
【商品詳細】
カラー ：ホワイト
サイズ ：幅55cm×奥行50cm×高さ120cm
本体重量：13kg（静止時耐荷重：24kg）
価格 ：￥29,800（税込）
【商品情報】
発売日・販売場所：
■発売中
猫壱公式オンラインストア：https://www.necoichi.co.jp/
■順次発売
猫壱 OFFICIAL STORE ららぽーと横浜店
楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/necoichi/
Amazon：https://p.moon-x.com/necoichi-store
猫壱について
猫が壱番。猫壱。
猫壱は、猫、そして猫と暮らす人のことを"壱番" に考えるモノづくり集団です。
私たちは、猫という存在に、深く魅了されています。
美しい毛色や自立した佇まい、たまに見せてくれる甘えた表情。
猫の素晴らしさは、挙げればキリがありません。
そんな愛おしい猫たちのため、猫にとって安全な素材を使用し、猫工学や猫と暮らす人へのサーチに基づいた妥協のない製品を作り上げています。
猫への愛を全ての源に、猫と猫を愛する人に尽くすブランドです。
猫壱：https://www.necoichi.co.jp/shop/pages/about
猫壱は「猫保護活動」を応援しています
活動の一環として、猫壱会員様へのご登録
※1名さまにつき5円（＝御縁）と、猫壱の人気おもちゃ「キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン2」の売上の内1％を合わせた金額を、猫保護団体に寄付しています。
活動実績：https://www.necoichi.co.jp/shop/pages/csr
会社概要
MOON-X Japan株式会社
代表：長谷川 晋
設立：2026年2月
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：国内ブランド事業の運営
URL：https://www.moon-x-japan.co.jp
ブランド・製品に関するお問い合わせ：
https://www.moon-x.com/business/brand
本件に関するお問合わせ先
≪本リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先≫
MOON-X Japan株式会社 猫壱カンパニー広報担当
E-MAIL：press@moon-x.com
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