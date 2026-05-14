共催ウェブセミナー「Amazon？楽天？自社EC？ ECチャネル別の攻略方法を大公開」を2026年5月28日に開催！
ECサイトの運営代行サービスを提供しているマーケティングアソシエーション株式会社（本社：東京都台東区 代表取締役：中園広和、以下当社）は、2026年5月28日（木）に、マーケティングアソシエーション株式会社主催のウェブセミナー【Amazon？楽天？自社EC？ ECチャネル別の攻略方法を大公開】を開催します。
詳細・お申し込みはこちら :
https://ma-inc.jp/seminar/cos-85/?utm_source=260514ma_prtimes_seminar&utm_medium=press
【このような課題はありませんか？】
・自社ECやモールごとに売上差が大きく出てしまっている…
・日々のルーティン業務に追われ、施策に手が回らない…
・繁忙期に向けた体制構築ができていない…
・自社に最適な出店チャネルやEC運営方法を知りたい…
【本セミナーで学べること】
EC市場の競争が激化する中、多店舗展開をしている事業者様も増えています。
しかし、
「チャネルごとの最適な戦略が分からない」
「多店舗展開しているが、日々の業務に追われて店舗ごとの施策に手が回らない」
といった課題を抱えていませんか？
本セミナーでは、自社EC・Amazon・楽天それぞれの売上最大化戦略に加え、
自動化・アウトソース活用による業務効率化までを網羅的に解説いたします。
さらに、プライムデーや楽天スーパーセールに向けた事前対策方法もご紹介いたします。
各領域のプロフェッショナル企業より、「店舗別の勝ちパターン」と「効率化による成長加速」を同時に学べる、実践的な内容をお届けいたします。
明日から実践できる具体施策を持ち帰りたい方は、ぜひご参加ください！
【参加&アンケート特典】
★★アンケート回答で各社セミナー資料プレゼント！★★
■共催企業
アグザルファ株式会社
株式会社天喜ジャパン
株式会社キャプサー
マーケティングアソシエーション株式会社
HATME株式会社
■こんな方におすすめ
・多店舗展開をしながら、売上を伸ばすために今やるべきことを知りたい方
・チャネルごとの攻略方法を整理したい方
・チャネルごとの管理を自動化したい方
・EC運営体制の見なおしを検討されている方
■ セミナースケジュール及び内容
[表: https://prtimes.jp/data/corp/128388/table/379_1_86fc072311f3ea3561c31ce506b1e386.jpg?v=202605140152 ]
■ 開催概要
日時：2026年5月28日（木）14:00～15:50
会場：オンライン※zoomを使用
料金：無料
共催：アグザルファ株式会社、株式会社天喜ジャパン、株式会社キャプサー、マーケティングアソシエーション株式会社、HATME株式会社
詳細・お申し込みはこちら :
https://ma-inc.jp/seminar/cos-85/?utm_source=260514ma_prtimes_seminar&utm_medium=press
■会社概要
会社名：マーケティングアソシエーション株式会社
代表取締役：中園広和
所在地：東京都台東区池之端1丁目1-15 南星上野ビル1・3・4F
資本金：1,750万円
事業内容：コールセンター代行・EC運営代行をはじめとしたBPO業務
■コーポレートサイト：https://ma-inc.jp/
■コールセンター代行サービス：https://ma-inc.jp/service/customer_support_plus/lp/
■EC運営代行サービス：https://lp.ma-inc.jp/ec
■EC運営のノウハウが学べるメディア「なるほど！まかせてEC」
https://makasete-ec.jp/naruhodo/