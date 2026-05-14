共催ウェブセミナー「Amazon？楽天？自社EC？　ECチャネル別の攻略方法を大公開」を2026年5月28日に開催！

マーケティングアソシエーション株式会社

ECサイトの運営代行サービスを提供しているマーケティングアソシエーション株式会社（本社：東京都台東区 代表取締役：中園広和、以下当社）は、2026年5月28日（木）に、マーケティングアソシエーション株式会社主催のウェブセミナー【Amazon？楽天？自社EC？ ECチャネル別の攻略方法を大公開】を開催します。

詳細・お申し込みはこちら :https://ma-inc.jp/seminar/cos-85/?utm_source=260514ma_prtimes_seminar&utm_medium=press【このような課題はありませんか？】

・自社ECやモールごとに売上差が大きく出てしまっている…

・日々のルーティン業務に追われ、施策に手が回らない…

・繁忙期に向けた体制構築ができていない…

・自社に最適な出店チャネルやEC運営方法を知りたい…

【本セミナーで学べること】

EC市場の競争が激化する中、多店舗展開をしている事業者様も増えています。

しかし、

「チャネルごとの最適な戦略が分からない」

「多店舗展開しているが、日々の業務に追われて店舗ごとの施策に手が回らない」

といった課題を抱えていませんか？

本セミナーでは、自社EC・Amazon・楽天それぞれの売上最大化戦略に加え、

自動化・アウトソース活用による業務効率化までを網羅的に解説いたします。

さらに、プライムデーや楽天スーパーセールに向けた事前対策方法もご紹介いたします。

各領域のプロフェッショナル企業より、「店舗別の勝ちパターン」と「効率化による成長加速」を同時に学べる、実践的な内容をお届けいたします。

明日から実践できる具体施策を持ち帰りたい方は、ぜひご参加ください！

【参加&アンケート特典】

★★アンケート回答で各社セミナー資料プレゼント！★★

■共催企業

アグザルファ株式会社

株式会社天喜ジャパン

株式会社キャプサー

マーケティングアソシエーション株式会社

HATME株式会社

■こんな方におすすめ

・多店舗展開をしながら、売上を伸ばすために今やるべきことを知りたい方

・チャネルごとの攻略方法を整理したい方

・チャネルごとの管理を自動化したい方

・EC運営体制の見なおしを検討されている方

■ セミナースケジュール及び内容[表: https://prtimes.jp/data/corp/128388/table/379_1_86fc072311f3ea3561c31ce506b1e386.jpg?v=202605140152 ]

■ 開催概要

日時：2026年5月28日（木）14:00～15:50

会場：オンライン※zoomを使用

料金：無料

共催：アグザルファ株式会社、株式会社天喜ジャパン、株式会社キャプサー、マーケティングアソシエーション株式会社、HATME株式会社

詳細・お申し込みはこちら :https://ma-inc.jp/seminar/cos-85/?utm_source=260514ma_prtimes_seminar&utm_medium=press■会社概要

会社名：マーケティングアソシエーション株式会社

代表取締役：中園広和

所在地：東京都台東区池之端1丁目1-15 南星上野ビル1・3・4F

資本金：1,750万円

事業内容：コールセンター代行・EC運営代行をはじめとしたBPO業務

■コーポレートサイト：https://ma-inc.jp/

■コールセンター代行サービス：https://ma-inc.jp/service/customer_support_plus/lp/

■EC運営代行サービス：https://lp.ma-inc.jp/ec

■EC運営のノウハウが学べるメディア「なるほど！まかせてEC」

https://makasete-ec.jp/naruhodo/