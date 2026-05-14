100円ショップのワッツ × オープンハウスが初コラボ！「忙しい・ズボラ」を仕組みで解決する、新時代の都市型ライフスタイル収納セミナーを6月13日に大阪梅田で開催

株式会社ワッツ

100円ショップ「ワッツ」「ワッツウィズ」「ミーツ」「シルク」を全国展開する株式会社ワッツ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：平岡 史生、以下「ワッツ」）は、株式会社オープンハウスグループのグループ会社である株式会社オープンハウス 関西支社（本社：東京都千代田区、以下「オープンハウス」）と共同で、2026年6月13日（土）に暮らしの“思い込み”を外すトーク・ワークイベント「～忙しくてもズボラでも叶う 工夫次第で快適♪～気付けば変わる!わが家のお片付け革命」を開催いたします

本イベントでは、都市生活特有の「限られた空間」を、ワッツの機能的なアイテムとオープンハウスの動線設計を組み合わせた「仕組み」によって、家族が自然と自立して動ける住まいへと変える具体的なアイデアを提案します。

■ 開催背景：都市部の「狭い・高い」という諦めを「ワクワク」に変える

都市部での住まいづくりにおいて、「収納が足りない」「希望のエリアだと家が狭くなる」といった悩みは、暮らしの満足度を左右する大きな課題です。 ワッツは、これまで数多くの「手軽で機能的なモノ」を提供してきた知見を活かし、オープンハウスが持つ「空間を最大化する設計力」と、講師に「ライフオーガナイザー(R)」を迎え、家事負担を減らし、家族が自分で動ける「仕組みづくり」を提案いたします。

■ 本イベントのポイント- 最新の人気動線とは？オープンハウス流・空間活用術ベビーカーを畳まず置ける広々シューズインクローゼットや、外の汚れを持ち込まない帰宅動線の提案。忙しい朝の時間を短縮する間取りの工夫。子供がのびのび遊べる空間活用術などをご紹介。- ワッツの100円グッズを活用した体験型の展示実際の住空間を再現した会場で、100円グッズを活用した「キッズステーション」などを実践。参加者はその場で使い勝手を確認できます。「収納＝テクニック」ではない。プロが教える「動線」の正解「どこに仕舞うか」ではなく「誰がどこで使うか」にフォーカス。玄関やキッチン周りの実例を基に、家族が迷わない仕組みを解説します。- 「家族を全肯定する」マインドセットの提案「ソファは必須」「食器は食器棚へ」といった常識を疑い、自分たちらしい自由な暮らしを手に入れるためのヒントを伝えます。■ イベント概要

日時： 2026年6月13日（土）14:00-16:00（13:45 受付開始）

会場： LIFE DESIGN PARK 大阪梅田（大阪市北区梅田1-12-6 E-maビル2F）

内容： 忙しくてもズボラでも叶う！家族が自分で動ける「仕組みづくり」のヒント

定員： 30名（限定・先着順）

参加費： 無料

申込方法： 下記専用フォームよりお申し込みください

https://forms.gle/E885mZqrBVFo18Fb6 (https://forms.gle/E885mZqrBVFo18Fb6)

企業情報

商号 株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡 良介

資本金 203億1,988万円

従業員数（連結）6,495名（2026年3月末時点）

企業情報

商号 株式会社ワッツ

本社所在地 〒540-0001 大阪府大阪市中央区城見1丁目4－70 住友生命OBPプラザビル5階

創業 1995年2月

代表者 代表取締役社長 平岡 史生

資本金 4億4,029万円

従業員数 418名（2025年8月末時点）