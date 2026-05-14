世界とつながる本屋さん Bookbird、タイドラマ・タイカルチャーを愛する“タイ沼民”に向けた『タイ沼フレーズ検定』2026年8月23日（日）初開催決定

日販アイ・ピー・エス株式会社

日販アイ・ピー・エス株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：沼田大輔）が企画・運営する、海外コンテンツや書籍・雑誌の輸入販売を手がけるECサイト「世界とつながる本屋さん Bookbird」は、「#推しに会う準備に妥協なし」を合言葉に、タイドラマ・タイカルチャーを愛する“タイ沼民”に向けた『タイ沼フレーズ検定』（ https://www.nippan-ips.co.jp/thainuma/）(https://www.nippan-ips.co.jp/thainuma/)を、2026年8月23日（日）初開催します。

なお、本検定はオンライン開催のため、日本全国どこからでもご参加いただけます。

■『タイ沼フレーズ検定』とは

タイ沼フレーズ検定

『タイ沼フレーズ検定』は、「#推しに会う準備に妥協なし」を合言葉に、タイドラマで頻出するフレーズや、ファンミーティング・現地イベント・SNSなどで使われる表現を楽しく学べる、“推しの言葉がわかる・自分の想いを届けられる”を叶える“タイ沼民”に向けた検定です。合格者にはオリジナル合格認定証のほか、教材音声を担当するパース・ナクンさんによる録り下ろしメッセージなどの特典があります。

なお、本検定は、2024年にKADOKAWAより発行された書籍『タイドラマにときめきながら覚える きほんのタイ語フレーズ』全面協力のもと実施します。

■検定概要

■教材概要

タイ沼フレーズ検定[表1: https://prtimes.jp/data/corp/19746/table/50_1_820aa63529ea27716e551a94a8214833.jpg?v=202605140151 ]タイドラマにときめきながら覚える きほんのタイ語フレーズ 音声ダウンロード付[表2: https://prtimes.jp/data/corp/19746/table/50_2_71775b34333056959bf962afa87e61f1.jpg?v=202605140151 ]

≪早期申込キャンペーン≫

2026年6月30日（火）までにお申し込みいただいた方全員を対象に、福冨先生 × WELCOMEタイ沼さんによる「オンライン タイ語フレーズ講座」へ無料ご招待します。参加者から事前に“学びたいフレーズ”を募集し、タイドラマや推し活をもっと楽しむためのタイ語表現を、楽しく学べる特別講座です。

講座名 ：オンライン タイ語フレーズ講座

登壇者 ：福冨先生、WELCOMEタイ沼さん

開催日時：2026年7月25日（土）18:00～（約1時間）

※詳細はお申し込み後にご案内します。

■「世界とつながる本屋さん Bookbird」とは

世界とつながる本屋さん Bookbird

「世界とつながる本屋さん Bookbird」は、2022年8月にオープンした、海外書籍・雑誌・雑貨などの輸入販売を手がけるECサイトです。海外出版社との長年の信頼関係を基盤に、海外雑誌や海外絵本など約3,000点を取り扱っています。

これまで、「タイ沼ファミリーセール」や『Butterbearづくしの1日』など、タイカルチャーを楽しめるイベントも実施しています。

あわせて、Xアカウント「世界とつながる本屋さん Bookbird」（ https://x.com/bookbird_mag ）を、「タイ沼委員会」へと名称変更して新たにスタートします。タイドラマ・俳優・カルチャーなど、“好き”をきっかけにつながるコミュニティとして、タイのドラマ・俳優さん・カルチャーなどその魅力をもっと深く楽しめる場所へ！これからは書店でありながら“タイ沼を楽しむ拠点”として進化していきます。

サイト https://store.shopping.yahoo.co.jp/nippanips/

X https://x.com/bookbird_mag

■会社概要

社名 ：日販アイ・ピー・エス株式会社（NIPPAN IPS Co., Ltd.）

URL ：https://www.nippan-ips.co.jp/

所在地 ：東京本社 〒113-0034 東京都文京区湯島1-3-4

海外拠点 https://www.nippan-ips.co.jp/company/world/

設立日 ：1994年（平成6年）12月21日

資本金 ：１億円

代表者 ：代表取締役社長 沼田大輔（ぬまた・だいすけ）

従業員数：83名（2026年4月1日時点）

事業内容：輸入卸売事業、輸出卸売事業、出版流通代行事業、海外駐在員向けeコマース「CLUB JAPAN」事業