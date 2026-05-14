チューリング、ロボット基盤モデルの研究開発（GENIAC）に採択

Turing株式会社

Turing株式会社（東京都大田区、代表取締役：山本 一成、以下「チューリング」）は、経済産業省および国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「NEDO」）が推進する「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業／ロボット基盤モデルの研究開発（GENIAC）」（以下「本事業」）に採択されたことをお知らせします。本事業では、完全自動運転に向けたフィジカル基盤モデルの開発と車載End-to-End（以下「E2E」）自動運転システムの実装を推進します。

なお当社は、2024年2月に発表された第1期、同年10月に発表された第2期、2025年7月に発表された第3期に続き、4度目の採択となります。

採択結果はこちら：https://www.nedo.go.jp/koubo/CD3_100427.html(https://www.nedo.go.jp/koubo/CD3_100427.html)

GENIACについて

GENIAC（Generative AI Accelerator Challenge）は、国内の生成AIの開発力強化を目的とし、経済産業省およびNEDOが協力して実施する事業です。主に生成AIのコア技術である基盤モデルの開発に対する計算資源の提供や、データやAIの利活用に向けた実証調査の支援等を行っています。

URL：https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/geniac/index.html

チューリングについて

完全自動運転の実現を目指すスタートアップです。カメラから得た情報のみで認識から車両制御までを一気通貫で担うE2E自動運転システムと、その中核を担うフィジカル基盤モデルを開発しています。生成AI技術を基盤とするモデル開発から実車両への実装までを自社で一貫して推進し、あらゆる条件下で車が人間の代わりに運転操作を行う完全自動運転の社会実装を目指しています。

会社概要

会社名：Turing株式会社

所在地：東京都大田区平和島6丁目1ー1 東京流通センター物流ビルA棟AE2-1-2

代表者：代表取締役 山本一成

設立：2021年8月

事業内容：完全自動運転システムの開発

URL：https://tur.ing/

採用情報

チューリングは、日本発の完全自動運転実現により世界を変える仲間を積極的に募集しています。ぜひ採用ページ(https://jobs.tur.ing/)をご覧ください。また、オープンオフィスやテックトーク等のイベントも定期的に開催しています。詳しくはConnpassページ(https://turing.connpass.com/)をご覧ください。

直近のイベントスケジュール

イベント名：第5回チューリングE2E自動運転試乗会＠平和島

日時：2026/5/16（土）11:00‐16:00

URL： https://turing.connpass.com/event/391197/

イベント名：【学生～第二新卒向け】チューリングラボツアー＠平和島ラボ

日時：2026/5/21（木）18:30‐20:00

URL：https://turing.connpass.com/event/388703/