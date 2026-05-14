【参加無料】図面がなくても実現できる、3Dスキャン×設計×3Dプリント×検査の実践セミナー開催【APPLE TREE株式会社】

APPLE TREE 株式会社

APPLE TREE株式会社（所在地：大阪府大阪市／代表取締役社長：朴秀明）は、Geomagicと共同で、3Dスキャンから設計、3Dプリント、検査までの一連のプロセスを体験できるセミナーを、2026年6月5日（金）に開催いたします。

本セミナーは、「図面がなくても、現物形状に合わせてここまでできる。3Dスキャン×現物形状に合わせた設計×3Dプリント×3D検査 実践セミナー」をテーマに、現物を起点としたものづくりの新しいアプローチを、実機体験を通じて実践的にご紹介するイベントです。

近年、製造現場では既存部品の再現や設備改修、試作開発などにおいて、「図面が存在しない」「現物しかない」といったケースが増加しています。

こうした課題に対し、3Dスキャナーを活用した現物のデジタル化と、それを起点とした設計・製造・検査プロセスの構築が注目されています。

一方で、「自社の業務にどのように活用できるのか分からない」「導入後の運用イメージが持てない」といった理由から、導入検討が進まないケースも多く見られます。

本セミナーでは、こうした課題を解決するため、ハンディ型3Dスキャナーを中心とした最新機種の紹介に加え、実機を用いたデモンストレーションを実施します。

さらに、取得した3Dデータをもとにした設計手法や、3Dプリントによる造形、Geomagicソフトウェアを活用した検査工程まで、一連のワークフローを実務に即した形でご紹介します。

これにより、参加者の皆様には、3Dスキャン技術の導入によって実現できる業務効率化や品質向上の具体的なイメージを持ち帰っていただくことを目的としています。

■対象者

・製造業における設計・開発、品質管理、製造部門のご担当者様

・3Dスキャナーの導入を検討されている方

・図面のない現物からの設計・製造に課題をお持ちの方

■主な内容

・高精度3Dスキャナーの製品紹介

・実機デモンストレーション

・3Dスキャンデータを活用した設計手法の解説

・3Dプリントによる造形プロセスの紹介

・Geomagicを活用した3D検査のデモ

・個別相談

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30909/table/224_1_b61efba6209aa58d8657a06c4f2d7414.jpg?v=202605140151 ]セミナー詳細、参加申し込みはこちら :https://apple-tree.co.jp/brand/scantech/scanology-seminar-202606/会社情報APPLE TREE株式会社

■所在地

大阪本社：

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル 18階

06-6710-9061



東京支社：

〒105-0012 東京都港区芝大門2-9-4 VORT芝大門III 9階

03-6450-1163



■設立：

2012年10月



■事業内容：

3Dプリンターの販売・保守 / 3Dスキャナーの販売・保守・測定サービス /

3D関連ソフトウェアの販売 /3Dプリントシューズの販売 /

新製品の設計・開発支援 / 3Dプリント量産サービスビューロ



■各種ホームページ

APPLE TREE：https://apple-tree.co.jp

Markforged：https://apple-tree.co.jp/brand/markforged

FLASHFORGE：https://flashforge.jp

SCANOLOGY：https://3d-scantech.jp

STARAY：https://staray.co.jp

PollyPolymer：https://pollypolymer.jp