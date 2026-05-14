【コンテック】FLEXLAN(R) FX5000シリーズでIPA JC-STAR レベル1を取得、セキュリティ対策の体制強化を推進

株式会社コンテック

株式会社コンテック(本社：大阪市西淀川区、代表取締役社長：西山 和良)は、このたび産業用ネットワーク製品の「FLEXLAN(R) FX5000シリーズ」が経済産業省所管の独立行政法人 IPA(情報処理推進機構)が運用するIoT機器のセキュリティ性能を評価・可視化するラベリング制度「JC-STAR」に適合したことをお知らせします。

近年のデジタル化の進展により、IoTシステムの導入が急速に増加しています。こうした中、ネットワーク製品を狙ったサイバー攻撃が増加傾向にあり、ネットワーク製品におけるサイバーセキュリティ対策の重要性はますます高まっています。

当社は、製品・サービスの開発プロセスを含むライフサイクル全域でセキュリティ対策の体制強化を進め、このたび、FLEXLAN(R) FX5000シリーズでJC-STARレベル1(適合ラベル★1)を取得しました。

JC-STARは、日本国内のラベリング制度ですが、世界各国のセキュリティ制度との連携・整合が意識されており、EUサイバーセキュリティ法、英国PSTI法、米国NISTIRなどとの相互承認が検討されています。

当社は、お客様が安心してIoTシステムを運用いただけるように、今後も高いセキュリティ基準を備えたネットワーク機器製品の開発・提供に取り組んでまいります。

JC-STAR適合ラベル★1 (レベル1) 取得製品一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/29688/table/67_1_8ac5ae4973ee6fbd156bb523160e4699.jpg?v=202605140151 ]

※ JC-STAR レベル1適合にはVer. 1.10.00以降のファームウェアを適用していただく必要があります。

関連リンク

Webプレスリリース版

https://www.contec.com/jp/news/2026/26051400/(https://www.contec.com/jp/news/2026/26051400/?ref=presspt)

FLEXLAN(R) 無線LANソリューション(https://www.contec.com/jp/products-services/computer-networking/flexlan-fx/?ref=presspt)

FLEXLAN(R) IoT 産業用ネットワーク(https://www.contec.com/jp/products-services/daq-control/flexlan-iot/?ref=presspt)

ソフトウェア更新情報(https://www.contec.com/jp/software-update/2026/26051300/?ref=presspt)

セキュリティ情報(https://www.contec.com/jp/support/security-info/?ref=presspt)

脆弱性公開ポリシー(https://www.contec.com/jp/support/security-info/policy/?ref=presspt)

株式会社コンテック (CONTEC CO., LTD.)

社名 ： 株式会社コンテック

所在地 ： 大阪市西淀川区姫里3-9-31

代表者名 ： 代表取締役社長 西山 和良

社員数 ： 532名(グループ計)

資本金 ： 4億5,000万円

URL ： https://www.contec.com/



1975年4月設立。産業用機器の総合メーカとしてコントローラ本体や周辺機器、ネットワーク機器までを手掛け、開発・製造・販売からサポートまで幅広いサービスを提供しています。パーソナルコンピュータの黎明期から産業分野でのPC技術の活用に着目し、産業用コンピュータや計測制御用インターフェイスボード、ネットワーク機器など、最先端の製品を次々と開発。この分野の世界的パイオニア企業として貢献してまいりました。培ったコア技術を活かし、環境・エネルギ、医療、鉄道・交通機関、デジタルサイネージ、IoTソリューションなどの新分野にも進出。独創的な技術と製品で人々の暮らしをいっそう豊かなものにしていきます。

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