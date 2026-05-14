プエンテ、事業方針を「リアルタイム協調AIを業務に組み込む総合AIコンサル」へ転換

株式会社プエンテ

株式会社プエンテ（本社：埼玉県所沢市、代表取締役社長：保科一男）は、2026年5月12日付で事業方針を「リアルタイム協調AIを業務に組み込む総合AIコンサル」へ転換することを決定しました。

マルチモーダルAIを土台に業務に並走する協調AIを設計・実装する新ポジションを確立し、3本柱を AIエージェント開発／SaaS型新規事業開発／MCPサーバー開発事業 に再設計します。

新規ご相談・新規企画から順次反映してまいります。

リアルタイム協調AIを業務に組み込む総合AIコンサル

■ なぜ今、リアルタイム協調AIなのか

AIの進化軸は、これまでの「知能を高める（IQの向上）」から、「人間との協調密度を高める」方向へ確実にシフトしつつあります。マルチモーダルAI（画像・音声・テキストを同時に扱うAI）がコモディティ化した次の段階として、業界先進企業は、聞く・見る・話す・考える・行動するを順番に処理するのではなく、同時並行で行うインタラクションモデルの実現に向かっています。

プエンテはこの潮流を「人間に伴走するAI」と捉え、マルチモーダルAIを土台に、企業の業務に並走する協調AIを設計・実装・運用統合する総合AIコンサルを提供致します。

プエンテ 提供価値の3軸

■ 提供価値の3軸

【1】見る・聞く・察するAI

マルチモーダルAIで画面・音声・状況を同時に把握し、必要なタイミングで介入するAIを業務に組み込みます。

【2】MCPによる業務統合

Puente MCP Hub（puentemcp.com(https://puentemcp.com/)）を起点に、社内システム・公的API・SaaSをAIから直接操作可能にします。

【3】AIエージェント自動実装×人間レビュー品質保証

マルチエージェント（Claude+Codex+Gemini）でAIエージェントを高速設計・実装し、開発チームによる人間レビューで品質を担保します。

プエンテ 新3本柱「AIエージェント開発／SaaS型新規事業開発／MCPサーバー開発事業」

■ 3本柱の再設計

旧3本柱「AIオフショア開発／SaaS型新規事業開発／MCPサーバー開発事業」を、新3本柱「AIエージェント開発／SaaS型新規事業開発／MCPサーバー開発事業」へ再設計しました。

プエンテの本質的な提供価値は「AIエージェントを設計・実装して業務に組み込む」ことであり、コスト優位ではなくAIエージェント開発の総合力で勝負する方針です。

■ 既存サービスの進化方向

・Puente MCP Hub（法令・税・労務AI）(https://puentemcp.com/)をリアルタイム協調型UIで提供へ進化

・Puente Micro SaaS Store（1日でSaaSを立ち上げる基盤）(https://puente-saas.com/)に画面・音声・状況把握の協調AIレイヤーを追加

・補助金AI（登録企業40社・登録補助金151件(https://hojokin-ai.org/)）を、申請ミスを察知して即介入する協調型診断へ進化

・KEN→RINGO（6言語語学AIコーチ）を、発音・表情・迷いを察知する協調型コーチへ進化

・M&A Portal（中小企業向けAI財務分析・デューデリジェンス支援）(https://www.puentework.com/maportal)を、状況を察知して介入する協調型M&Aポータルへ進化

■ 既存顧客・パートナーへ

進行中のプロジェクトについては従来の品質・体制で継続します。新ポジションは新規ご相談・新規企画から順次反映してまいります。

ご質問・ご相談はお問い合わせ(https://www.puentework.com/contact)からお願い申し上げます。

■ 代表コメント

「AIが『質問に答えるAI』から『業務に並走するAI』へ進化する分岐点が、まさに今です。

プエンテはこの潮流を捉え、貴社の業務に並走するAIエージェントを設計・実装する総合AIコンサルとして、AI エージェント時代の架け橋になりたいと考えています。」

── 株式会社プエンテ 代表取締役社長 兼 シニアAIエンジニア 保科 一男

■ 会社概要

・会社名：株式会社プエンテ（PUENTE Inc.）

・代表者：代表取締役社長 保科 一男

・所在地：〒359-1106 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘2-2951-44 アートベースA-202

・事業内容：リアルタイム協調AIを業務に組み込む総合AIコンサルティング、AIエージェント開発、

SaaS型新規事業開発、MCPサーバー開発事業

・HP：https://www.puentework.com

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社プエンテ お問い合わせ(https://www.puentework.com/contact)