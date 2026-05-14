デフォルトの音声ガイダンスをプロミュージシャンが制作した　チャイム音に置き換える機能を「EarFun Audio」アプリに追加

Earfun Technology (HK) Limited

EarFun Technologyは、電源オンやペアリング開始などを知らせる音声ガイダンスをスマートなチャイム音に置き換える機能を、iOS／Android OS対応の専用アプリ 「EarFun Audio」に追加しました。対応製品をEarfun Audioアプリに登録のうえ、設定画面で「EarFun チャイム音」を選択すれば、無料でご利用いただけます。

注：対応製品は2026年5月現在の情報です。今後順次拡大を予定しています。

プロミュージシャンが制作したスマートなチャイム音

「EarFun チャイム音」は、ドイツを中心に活動するプロミュージシャン／サウンドエンジニアTobias Philippen氏、クリエイティブコンサルタントChristoph Geradts氏の共同プロジェクトにより制作されました。

Tobias Philippen氏は、長年にわたり音楽制作・編曲・ライブパフォーマンスで活躍、 繊細なサウンドと豊かな音の表現力で定評があります。「EarFun チャイム音」では、 氏がサウンドデザインを専任で担当し、電源オン、接続、ノイズキャンセリングの切り 替えといった日常的な操作体験を、シンプルでありつつ明確な識別性と質感を持つサウンドとして表現しています。

彼らが約8か月にわたり、コンセプト設計から微調整までを繰り返し行い、最終的に制作された33ものサウンドセットから11種類を厳選、それぞれの役割と質感を徹底的に検証することで、ブランド体験として最適化されたチャイム音に仕上げました。

特徴

・ デフォルトの音声ガイダンスを置き換える、専用設計のサウンドセット

・ プロフェッショナルによるサウンドデザインおよび監修

・ 33の候補から11種類のサウンドセットを厳選し収録

・ イヤホンの接続・操作・状態などを直感的に通知

・ シンプルでありながら明確な識別性と質感を持つサウンド

EarFun Audioアプリのダウンロード

iOS版 ：https://apps.apple.com/app/id1612795156

Android OS版：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.corelink.earfun

動作条件と設定手順

・ EarFun Audioアプリの最新バージョン（Android版は20.1.45以降、iOS版は 20.6.6以降）を入手

・ 対応製品のファームウェアを最新版にアップデート

EarFun Audioアプリを上記最新バージョンに更新し、対応製品のファームウェアを最新 版にアップデートすると、対応機種の「音声ガイダンスの設定」画面に「EarFun チャイ ム音」項目が現れます。これをタップすると、言語別のプロンプト音が無効化され、以 降接続や状態変化のタイミングでチャイムが鳴るようになります。

EarFunについて

2018年、経験豊富な工業デザイナー・音響エンジニア・音楽愛好者で構成されたチームにより、次世代のワイヤレスオーディオ機器を製造することを目標としてEarFun Technologyは設立されました。多機能な「EarFun Free Pro 3」や音質重視のフラッグシップモデル「EarFun Air Pro 4」などの完全ワイヤレスイヤホン製品は世界各国でベストセラーを記録、CES 2020/2024イノベーションアワードやiFデザインアワード2020を受賞しています。私たちは外観デザインの設計から実地装着テスト、フィードバックを反映した改良、量産・出荷に至るまで、すべての製品に十分な時間と工夫を注ぎ、全工程を厳格に管理しています。特に品質管理においては、3回全数検査してから出荷するという極めて厳格な規定を設け、業界最高水準と自負できる品質保証体制を敷いています。テクノロジーは人々の生活に浸透し生活の質を向上させるという信念と、「Better Sound、Better Life」というスローガンのもと、お客様により一層ご満足いただけるプロダクトとユーザーエクスペリエンスを提供できるよう、私たちは努力を続けます。

お問合せ先

EarFun Technology Limited

eメール：marketing.jp@myearfun.com

公式WEBサイト：https://www.myearfun.com/jp

X（旧Twitter）：@Earfun_JP

LINE：https://t.co/G0D4fBmrlY