沖縄・石垣島発のブロックチェーン地域通貨「八重山トークン（YAE）」が、2026年6月1日より実証実験を開始

合同会社Arcoiris

2026年6月1日、合同会社Arcoiris（石垣支社：沖縄県石垣市登野城427-2 登野城店舗2F、代表社員：吉田晴雅）は、ブロックチェーン地域通貨「八重山トークン（YAE）」の実証実験を開始します。このサービスは、Solanaブロックチェーンを活用したQRコード決済とポイント・スタンプカード機能の一体化を通じて、スマートフォン1台で地域経済に参加できる新しい決済プラットフォームを実現します。詳細は https://yaeyama.asia/web/yaeyama_coin_lp3.php にてご確認いただけます。

サービスの目的や背景

合同会社Arcoirisは、地方の中小店舗が独自のポイント施策や決済インフラを持てないという課題を解決するために、八重山トークン（YAE）を開発しました。このサービスは、PayPay等のコード決済と同じ感覚で使えるQRコード決済に加え、各店舗が独自のスタンプカード・ポイントカードを無償で持てる仕組みを提供し、石垣島の観光客・島民・加盟店すべての利便性向上に応えます。加盟店開拓には、自社Instagramグルメアカウント「@ishigakigohan」（ https://www.instagram.com/ishigakigohan/ ）の地域発信力を活用しています。

サービス詳細

八重山トークン（YAE）は、QRコード決済・スタンプカード・ポイントカードの3機能を備え、石垣島を訪れる国内外の観光客および島民に特化しています。Solanaブロックチェーン上で動作するため、すべての取引記録は改ざん不可能で透明性が高く、既存の地域通貨や紙のスタンプカードと比較して高いセキュリティと信頼性を実現しています。今回の実証実験では、以下の10店舗が参加し、2026年6月1日より石垣島エリアでサービスを開始します。世界中のユーザーがYAEを購入し、島外から消費を呼び込む新しい地域経済モデルを構築します。

■ 参加店舗 KLATCH COFFEE／晴笑美／石垣スタンド ヒトツナギ／COMPLEX RENT A CAR／Neo-earth cafe-Roots／いたずらシーサーのcafe／ドルフィンAQUA エステ ネイル オイルトリートメント／石垣島アドベンチャーけんけんツアー／株式会社Sorari／かぁらやーサロン美んさ～

サービス料金

八重山トークン（YAE）は1YAE＝1円で設計されており、会員登録は無料です。初期導入を検討しているユーザー向けに、新規登録モニター30名限定で500YAE（500円相当）を無料配布するキャンペーンを2026年5月20日より実施します。

金額の0.5%のみを取引手数料として負担する仕組みで、クレジットカード（3～5%）や一般的なコード決済サービス（1.5～3%程度）と比較しても業界最安水準の低コストを実現しています。

今後の展開

合同会社Arcoirisは、八重山トークン（YAE）の提供を通じて、実証実験で得られたデータをもとに八重山全域・沖縄県全体へと展開を拡大し、最終的には観光地を中心とした「世界共通の地域通貨プラットフォーム」としての普及を目指します。

■ 関連資料

システム概要：https://h-ecocard.com/yaeyama/system.pdf

ホワイトペーパー：https://h-ecocard.com/yaeyama/hp_con.pdf

ピッチ動画（英語版）：https://www.youtube.com/watch?v=ZntXLAbLJK4

オペレーション動画（お客様向け）：https://youtu.be/djk7xZnlNKE

※Androidの場合はChromeで動作します。

オペレーション動画（スタンプカード）：https://youtu.be/n-Pm8JgH94I

オペレーション動画（管理者向け）：https://youtu.be/TuZiBzU8-sU

担当者コメント

合同会社Arcoiris 代表社員 吉田晴雅

石垣島は日本有数の観光地でありながら、地域の消費が島外に流出しやすい構造的な課題を抱えています。八重山トークンは、ブロックチェーン技術を活用することで、観光消費を地域経済に還元する仕組みを実現しました。中小店舗が初期費用ゼロでデジタル決済・ポイント・スタンプカードを導入できる点も大きな特徴です。今回の実証実験を通じて、地域の皆様と一緒に八重山の経済を元気にしていきたいと考えています。将来的には沖縄全域、そして世界の観光地へと展開し、地域経済のあり方を変えるプラットフォームに育てていきます。