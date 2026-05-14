MSI ポータブルゲーミングPC「Claw 8 AI+ A2VM」特別カラーモデル発売「Claw-8-AI+A2VM-Glacier-Blue-Edition-405JP」

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、ポータブルゲーミングPC「Claw 8 AI+ A2VM」シリーズの特別カラーモデルとして、「Claw-8-AI+A2VM-Glacier-Blue-Edition-405JP」を2026年5月21日（木）より順次発売いたします。

携帯型ゲーム機の手軽さを起点に、より高画質・高フレームレートなPCゲーム体験へ移行したいユーザーが増える中、本シリーズは“PCゲーム環境を本格的に持ち出す”という需要に応えることを狙い、画面、拡張性、バッテリー、操作性といった持ち出し用途の完成度を磨き上げたモデルです。ライト～ミドル層のPCゲーマーはもちろん、新製品を常に追う自作PCユーザーにとっても、外出先と自宅の両方で使い分けやすい新しいゲーム環境として提案します。

【Claw 8 AI+ A2VMの主な特徴】

●8インチWUXGA・120Hz/VRR対応ディスプレイで、ポータブルでも滑らかな映像体験を目指す

8インチのWUXGA（1,920×1,200）解像度に加え、リフレッシュレート120HzとVRR（可変リフレッシュレート）に対応し、動きの速いタイトルでも滑らかな表示を目指しました。16:10の画面比率により表示領域も確保しており、ゲーム中の視認性はもちろん、Windows操作やコンテンツ視聴など日常用途でも扱いやすい設計です。携帯型ゲーム機から“もう一段上”の映像体験へ移行したいユーザーに向け、アップグレードとしての選択肢を提供いたします。

●インテル(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサー 258V搭載。ゲームとAI活用の両立を見据えた設計

CPUに「インテル(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサー 258V」を採用し、内蔵GPU「インテル(R) Arc(TM) 140V GPU」によるグラフィックス性能の強化に加え、NPUによるAI処理性能（最大47TOPS）を備えています。32GBの大容量メモリをCPUにオンパッケージする構成により、メモリ消費の大きいPCゲームやマルチタスク時の快適性に配慮。外出先でのゲームプレイだけでなく、調べものや軽作業など“PCとしての用途”も1台にまとめたいユーザーの導入メリットにつながります。

●Thunderbolt(TM) 4 Type-Cを2ポート搭載し、据え置き運用や周辺機器接続の自由度を拡大

Thunderbolt(TM) 4 Type-Cを2ポート搭載することで、USB PDによる給電を行いながら外部モニターやドッキングステーションなどを接続しやすい構成としました。外出先ではポータブル機として、自宅ではモニター／キーボード／マウスと組み合わせて“ミニPC”のように使い分けたいユーザーにも適しています。携帯性に加えて拡張性も重視する自作PCユーザーにとって、記事化しやすいトピックとして提案できます。

●80Whr大容量バッテリーと冷却・操作系の改良、特別カラーにより“持ち出し用途の完成度”を強化

8インチモデルには80Whrの大容量バッテリーを搭載し、移動中や出張先など電源確保が難しい場面でもゲームや日常用途を楽しみやすい設計としています。さらに、効率的な排熱を目指す「ハイパーフロー強冷クーラー」を搭載し、長時間プレイ時の快適性に配慮。入力系にはドリフトフリー・ホールエフェクトスティックなどを採用し、扱いやすさの向上を図りました。加えて、特別カラー“Glacier Blue”を採用し、ポータブルデバイスとしての所有感も演出します。

・Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition A2VM製品ページ：

https://jp.msi.com/Handheld/Claw-8-AI-Plus-Glacier-Blue-Edition-A2VMX

【「Claw 8 AI+ A2VM」特別カラーモデル発売記念、購入者限定で専用ガラスフィルムをプレゼント】

対象期間中に「Claw-8-AI+A2VM-Glacier-Blue-Edition-405JP」をご購入いただいたお客様に、専用液晶保護ガラスフィルムをプレゼントいたします。

持ち運びや外出先での使用機会が多いポータブルゲーミングPCにおいて、購入後すぐに安心して使用できるアクセサリーとしてご活用いただけます。

＜キャンペーン対象店＞

・MSI公式オンラインショップ

・MSIストア楽天市場店

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