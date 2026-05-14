スタイリッシュなホワイトデザイン採用、WQHD/144Hz対応ビジネスモニター IPSパネル・スピーカー機能搭載で見やすさと使い勝手を追求 「PRO MP273QW E14」発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2026年5月21日（木）より、ビジネス向けモニターの新モデルを発売いたします。フルHDの約1.8倍の解像度で、一度に多くの情報を表示できるWQHD解像度、リフレッシュレート144Hz表示に対応した高画質IPSパネル、スピーカーに加え、対応したPCとの電源連動など多彩な機能を備え、効率的なワークスペース構築を支援するビジネスモニター「PRO MP273QW E14」が新たにラインナップに加わります。

■ 主な特長

スタイリッシュなデザイン

・本体はもちろん、付属ケーブルも白色で統一したスタイリッシュなデザインで、オフィスや受付等での使用にもお勧め

WQHD解像度

・高精細なWQHD解像度で文字や画像も美しく表示可能

・フルHDと比べ約1.8倍の情報表示が可能で、複数のアプリやウィンドウを並べて作業効率アップ

144Hz駆動の高画質IPSパネル

・一般的な60Hzのモニターと比べ２倍以上となるリフレッシュレート144Hzの滑からな映像表示で、目の疲労を軽減

・178°の広視野角で色変化が少なく、どの角度からでも鮮明な表示で、複数人での利用にもお勧め

スピーカー＆スマートフォンスタンド搭載

・外部スピーカー不要で、PCやスティック型デバイスの音声を再生

・台座部分にスマートフォンを設置可能な窪みを設け、着信や通知を素早く確認

MSI Power Link

・対応したミニPCとHDMI端子で接続・設定することで、モニターの電源ボタンとPCの電源ボタンが連動

Eye-Q Check

・目の疲労度合いを確認できる3つの項目で、休憩の目安をチェック

目に優しい設計

・アンチフリッカー、ブルーライトカット、ノングレアパネルを採用で目の疲労を軽減

【PRO MP273QW E14】

■PRO MP273QW E14 製品ページ

https://jp.msi.com/Business-Productivity-Monitor/PRO-MP273QW-E14

MSIについて

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日本全国の各販売店でPC本体、PCパーツ、PC周辺機器をユーザーの皆様がご購入できるよう展開を行っており、特にゲーミングノートPCやゲーミングモニターといったゲーミング製品、

また、グラフィックスカードやマザーボードといったPCパーツで多数ご好評をいただいております。

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