iPadをノートパソコンのように使える、タッチパッド内蔵＆マグネット着脱式ケース付きキーボードを発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、iPad A16およびiPad（第10世代）をノートパソコン感覚で操作できる、タッチパッド内蔵の専用ケース付きBluetoothキーボード「SKB-BTIPAD5BK」を発売します。
ケースとキーボードはマグネットによる着脱式を採用しているため、用途に応じてノートパソコンスタイルとタブレットスタイルをスムーズに切り替えられます。文字入力時はノートパソコンのように効率的なタイピングを行い、タッチ操作中心のシーンではキーボードを外してiPad本来の軽快さを活かして使用できるなど、場所や状況を選ばない自由な使い方が可能です。また、日本人に馴染みのあるJIS配列を採用し、確かな打鍵感を提供します。iPadをビジネスや学習のメインデバイスとして快適に活用できる、利便性と保護性能を兼ね備えた一台です。
【掲載ページ】
品名：A16・iPad 第10世代専用ケース付きBluetoothキーボード タッチパッド内蔵 JIS配列
品番：SKB-BTIPAD5BK 標準価格：15,180円（税抜き 13,800円）
製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=SKB-BTIPAD5BK
ケースとキーボードをマグネットで着脱可能
キーボードを取り外してiPadケースとして使用することもできます。
無段階で角度調整可能
任意の角度で固定することができます。
タッチパッドを搭載
タッチパッドを使って、パソコンのようにポインタ操作が可能です。
キーピッチ17mmの日本語配列キーボード
国内で最も普及している規格の日本語配列（JIS配列）を採用しており、普段使用しているノートパソコンと同じ感覚でご使用いただけます。
ホームボタンやボリューム調整など、操作時に便利なショートカットキーを搭載しています。
すばやく正確に入力できる、窪みのあるキー
キー中央のわずかな窪みが指先を自然に導き、すばやく正確な入力を実現します。
キー同士が離れているアイソレーションタイプで、ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。
オートスリープ機能付き
ケース部分を閉じるとiPadとキーボードの両方がスリープに入ります。ケースを閉じることで画面の保護も可能です。
繰り返し使えるUSB Type-C充電式
iPadのUSB Type-C充電ケーブルで充電できます。 4時間の充電で、266時間の連続動作が可能です。
ペンホルダー付き
サイドにタッチペンを固定できるペンホルダーが付いており、タッチペンを一緒に持ち運びできます。
持ち運んで、どこでも使える
折りたたんでコンパクトに収納でき、移動や持ち運びが簡単にできます。
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【関連ページ】
キーボード
https://www.sanwa.co.jp/product/input/keyboard/index.html
Bluetooth関連機器
https://www.sanwa.co.jp/product/input/bluetooth/index.html
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