iPadをノートパソコンのように使える、タッチパッド内蔵＆マグネット着脱式ケース付きキーボードを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、iPad A16およびiPad（第10世代）をノートパソコン感覚で操作できる、タッチパッド内蔵の専用ケース付きBluetoothキーボード「SKB-BTIPAD5BK」を発売します。

ケースとキーボードはマグネットによる着脱式を採用しているため、用途に応じてノートパソコンスタイルとタブレットスタイルをスムーズに切り替えられます。文字入力時はノートパソコンのように効率的なタイピングを行い、タッチ操作中心のシーンではキーボードを外してiPad本来の軽快さを活かして使用できるなど、場所や状況を選ばない自由な使い方が可能です。また、日本人に馴染みのあるJIS配列を採用し、確かな打鍵感を提供します。iPadをビジネスや学習のメインデバイスとして快適に活用できる、利便性と保護性能を兼ね備えた一台です。

【掲載ページ】

品名：A16・iPad 第10世代専用ケース付きBluetoothキーボード タッチパッド内蔵 JIS配列

品番：SKB-BTIPAD5BK 標準価格：15,180円（税抜き 13,800円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=SKB-BTIPAD5BK

ケースとキーボードをマグネットで着脱可能

キーボードを取り外してiPadケースとして使用することもできます。

無段階で角度調整可能

任意の角度で固定することができます。

タッチパッドを搭載

タッチパッドを使って、パソコンのようにポインタ操作が可能です。

キーピッチ17mmの日本語配列キーボード

国内で最も普及している規格の日本語配列（JIS配列）を採用しており、普段使用しているノートパソコンと同じ感覚でご使用いただけます。

ホームボタンやボリューム調整など、操作時に便利なショートカットキーを搭載しています。

すばやく正確に入力できる、窪みのあるキー

キー中央のわずかな窪みが指先を自然に導き、すばやく正確な入力を実現します。

キー同士が離れているアイソレーションタイプで、ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。

オートスリープ機能付き

ケース部分を閉じるとiPadとキーボードの両方がスリープに入ります。ケースを閉じることで画面の保護も可能です。

繰り返し使えるUSB Type-C充電式

iPadのUSB Type-C充電ケーブルで充電できます。 4時間の充電で、266時間の連続動作が可能です。

ペンホルダー付き

サイドにタッチペンを固定できるペンホルダーが付いており、タッチペンを一緒に持ち運びできます。

持ち運んで、どこでも使える

折りたたんでコンパクトに収納でき、移動や持ち運びが簡単にできます。

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【関連ページ】

キーボード

https://www.sanwa.co.jp/product/input/keyboard/index.html

Bluetooth関連機器

https://www.sanwa.co.jp/product/input/bluetooth/index.html

■サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

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