統合監視ツール「OpManager」、ITreview Grid Award 2026 Springにて最高位「Leader」を27期連続受賞

ゾーホージャパン株式会社

ゾーホージャパン株式会社（代表取締役：マニカンダン・タンガラジ、本社：横浜市、以下、ゾーホージャパン）は、国内最大級のIT製品・SaaSレビューサイト「ITreview」が発表する「ITreview Grid Award 2026 Spring」にて、弊社が提供するネットワーク統合監視ツール「OpManager」が、「ネットワーク管理部門」の「Leader」および「統合運用管理ツール部門」の「High Performer」を受賞したことをお知らせします。

概要資料をダウンロードする :https://www.manageengine.jp/form/enter_data.php?nick_name=OpManager&form_type=DOC1&no=1004&utm_source=manageengine&utm_medium=press_release&utm_campaign=prt20260514ManageEngine OpManager ITreview Grid Award 2026 Spring ネットワーク管理部門で最高位「Leader」27期連続受賞■ ITreview Grid Awardとは

アイティクラウド株式会社が運営するIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」に投稿されたレビューをもとに、四半期に一度「ITreview Grid Award」として、ユーザーに支持された製品を表彰するものです。今回は、2026年3月までに掲載されたレビューの集計結果をもとに、掲載された製品の中から顧客満足度と市場認知度の双方が高い製品を「Leader」、顧客満足度が高い製品を「High Performer」としてそれぞれ表彰しています。

■ OpManagerの受賞歴

＜ネットワーク管理部門>

Fall 2019 ~ Spring 2026：Leader

＜統合運用管理ツール部門＞

Fall 2019 ~ Spring 2026：High Performer

※両部門にて、2019年から現在（2026年）までの8年間、各四半期連続で受賞しております。

■ ITreviewに寄せられたユーザー様のコメント

OpManagerをご利用のユーザー様より、次のようなコメントをいただいております。

ITreviewでのOpManagerの評価■ OpManagerとは

ManageEngine OpManagerは、物理/仮想/クラウドサーバー、ネットワーク機器、Syslog、イベントログの統合的な運用監視を実現する、コストパフォーマンスの高いサーバー・ネットワーク統合監視ソフトウェアです。

ITインフラの監視業務に不可欠な機能を網羅した本製品は、日本国内ではこれまで3,100ライセンス以上を販売し、多くの企業や官公庁・自治体に利用されています。



多彩なレポート画面とドラッグ＆ドロップで描けるマップビューが特長で、複雑なサーバー・ネットワーク環境やネットワークインターフェースの構成と状態を可視化し、IT運用管理における性能管理と障害管理業務を効率化します。



中規模・小規模向けサーバ・ネットワーク統合監視ソフトウェア市場において第1位のシェア※を確立しています。

※「ミックITレポート2024年11月号 中規模・小規模向けサーバ・ネットワーク統合監視ソフトウェア市場調査」より

- 「OpManager」Webサイト(https://www.manageengine.jp/products/OpManager/?utm_source=manageengine&utm_medium=press_release&utm_campaign=prt20260514)- 「OpManager」の価格情報ページ(https://www.manageengine.jp/products/OpManager/pricing.htmlhttps://www.manageengine.jp/products/OpManager/?utm_source=manageengine&utm_medium=press_release&utm_campaign=prt20260514)- 「OpManager」の体験サイト(https://www.manageengine.jp/products/OpManager/demos.htmlhttps://www.manageengine.jp/products/OpManager/?utm_source=manageengine&utm_medium=press_release&utm_campaign=prt20260514)- 「OpManager」の導入事例(https://www.manageengine.jp/products/OpManager/case-studies.htmlhttps://www.manageengine.jp/products/OpManager/?utm_source=manageengine&utm_medium=press_release&utm_campaign=prt20260514)

ManageEngineについて

ManageEngineは、ゾーホージャパン株式会社が提供するネットワークやITサービス、セキュリティ、デスクトップ・ノートPC、ビジネスアプリケーションなどを管理する製品・サービス群です。必要十分な機能に限定、かつ、直感的な操作が可能な画面設計により、短期間での導入が可能であり、その後の運用フェーズにおいても手間がかからず、よりシンプルなIT運用管理を実現します。また、中堅・中小企業でも導入しやすいリーズナブルな価格で、これまで大手ITベンダーが提供する複雑で高額なツールを利用していた企業や、ツールを自社開発していた組織にも採用されてきました。現在では、日本国内の一般企業、官公庁や自治体などへ、9,000ライセンスを超える販売実績があり、安心して使える製品・サービスです。最大で37言語に対応する製品・サービスは、北米、欧州をはじめ、南米、中東、アジアなど世界で28万社以上の企業や組織が導入し、企業・組織のIT運用管理のシンプル化、グローバル化に貢献しています。

https://www.manageengine.jp/

ゾーホージャパン株式会社について

ゾーホージャパン株式会社は、ワールドワイドで事業を展開するZoho Corporation Pvt. Ltd.（本社：インド タミル・ナドゥ州チェンナイ CEO：Shailesh Kumar Davey）が開発/製造したネットワーク管理開発ツールや企業向けIT運用管理ソフトウェア、企業向けクラウドサービスを日本市場に提供すると同時に関連するサポート、コンサルティングなども提供しています。企業向けIT運用管理ツール群「ManageEngine」は、世界28万社を超える顧客実績を誇り、国内でも販売本数を伸ばしています。「ManageEngine」は、ネットワーク管理のOEM市場でスタンダードとして認知されてきたネットワーク管理開発ツール「WebNMS」のノウハウや経験を生かして開発されたものです。また、業務改善/生産性向上を支援する企業向けクラウドサービス群「Zoho」は、世界で1億5000万人を超えるユーザーに利用されています。国内では「Zoho CRM」や、50種類以上の業務アプリケーションを利用できる「Zoho One」を中心にユーザー数を増やしています。

https://www.zoho.co.jp/

お問合せ先

本プレスリリースに関するお問い合わせ：

ゾーホージャパン株式会社 ManageEngine マーケティング部

TEL：045-319-4613 E-mail：jp-memarketing@zohocorp.com

※記載されている製品、会社などの固有名詞は各社の商号、商標または登録商標です。(R)マーク、TMマークは省略しています。