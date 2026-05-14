インフロニア・ホールディングス、グループ人事基盤に「COMPANY」を採用

株式会社WHI Holdings

株式会社WHI Holdings（本社：東京都港区、代表取締役最高経営責任者（CEO）：安斎富太郎）は、インフロニア・ホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区、代表執行役社長 兼 CEO：岐部一誠、以下 インフロニア・ホールディングス）および主要事業会社が、統合人事システム「COMPANY」および「COMPANY Talent Management」シリーズを採用したことをお知らせします。

これらのシステムを通じてインフロニア・ホールディングスは人材データを活用したタレントマネジメントの推進によるグループシナジーの創出を目指します。

「COMPANY」採用の背景

インフロニア・ホールディングスは、2021年10月に前田建設工業株式会社、前田道路株式会社、株式会社前田製作所の3社が経営統合し、設立された持株会社です。2024年に日本風力開発株式会社、2025年には三井住友建設株式会社が加わり、急速に事業規模と領域を拡大しています。同社が掲げる「総合インフラサービス企業」への発展には、各社が持つ高度な技術やノウハウ、多様な人材リソースをグループ横断で最適に配置し、従業員一人ひとりが創造する価値を最大化することが不可欠です。

しかし、これまでグループ各社が個別に人事システムを運用していたため、グループ横断での人材マネジメントが困難な状況にありました。

そこで、人材情報の基盤を一本化し、リアルタイムで可視化するため、主要事業会社と合わせて6社・約10,000名の人材基盤として統合人事システム「COMPANY」を採用しました。採用にあたっては、以下の点を評価しました。

「COMPANY」採用理由

●入社手続きから人事管理、給与計算、勤怠管理、タレントマネジメントまで、ひとつで人事領域を広くカバーできる機能網羅性を有する点

●直感的に操作可能なUI/UXを備えている点

●グループ経営における人材基盤として豊富な導入実績を持つ点

●日本の大手企業向けの標準機能を備えており、人事実務面で利用できるAI機能や今後の機能拡張が見込まれる点

期待効果

「COMPANY」の導入により、グループ各社で管理していた約10,000名の人事情報が統合され、基本情報から保有資格、過去の工事実績などの情報をリアルタイムに集計・分析できる人材基盤が確立されます。

タレントマネジメント製品「COMPANY Talent Management」シリーズも併せて利用することで、常に最新の人事情報に基づき、従業員の経験・スキルを多角的に把握することが可能となります。これにより、特定の工事現場や案件への最適な人員配置に向けた、より高度で迅速な検討・意思決定を支援します。人材リソースを正確に把握し、会社を跨いだプロジェクト推進や人材流動化を促すことで、川上から川下までを担う総合インフラサービス企業としてグループ全体のシナジー創出を加速させます。

人材交流によるシナジーの創出のみならず、各社固有の規定や規則を維持したまま運用フローを標準化できるため、コーポレート業務の共通化、グループ間での出向・兼務に伴う煩雑な手続きやデータ加工の手間が軽減されることが期待されます。

インフロニア・ホールディングスからのコメント

「COMPANY」および「COMPANY Talent Management」シリーズの活用を通じて、中期経営計画に掲げるグループとしての最適な人材マネジメントの実現を目指すとともに、従業員一人ひとりが多様なキャリアを自律的に形成し、それぞれの強みを最大限に発揮できる環境づくりに取り組んでまいります。

また、コーポレート業務の標準化・効率化や従業員の利便性向上にも大きく寄与することを期待しており、既にグループ全体で進めている業務改革との相乗効果が創出されるものと考えています。

こうしたグループ横断での人材活用およびバックオフィス部門の改革を通じて、更なるシナジーを生み出し、従業員をはじめとする全てのステークホルダーに対して長期的な企業価値を提供するとともに、社会価値の創造に貢献してまいります。

インフロニア・ホールディングス 人材戦略部・業務改革部

「COMPANY」イメージ画像

WHI Holdingsは、統合人事システム「COMPANY」の提供を通じはたらくすべての人が真価を発揮できる社会の実現に努めてまいります。

「COMPANY Talent Management」シリーズ（呼称：CTM2.0）について

国内大手法人の3社に1社※が利用する統合人事システム「COMPANY」シリーズが提供する、日本法人固有の組織ニーズへ最適化したタレントマネジメントシステムです。人的資本経営に欠かせない人材の可視化、評価、育成、異動・配置、要員計画といったあらゆる機能を網羅しています。HR特化型生成AIの搭載と、現場の従業員から経営層までが迷わず操作できるUI/UXにより、はたらくすべての人が活用できる「COMPANY(R) Talent Management」シリーズとして、組織の意思決定と個人の成長を同時に加速させます。

※従業員数3,000人以上（株式会社Works Human Intelligence調べ）

「COMPANY Talent Management」シリーズ製品サイト https://www.ctm.works-hi.co.jp/

株式会社WHI Holdingsについて

WHI Holdingsは、「人に真価を。」をコーポレートブランドに掲げ、はたらくすべての人が真価を発揮できる社会の実現を目指しています。すべての人事領域を統合的に支援する「HCM Full Suite」構想を2020年より推進し、統合人事システム「COMPANY」を中核としたサービスの開発、提供を行っています。

WHI Holdingsサイト https://www.whi-holdings.co.jp/

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