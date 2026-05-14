林修氏がドクターエア ブランドアンバサダーに就任

株式会社ドリームファクトリー

全国約5,000店で取り扱われている、トータルボディケアブランド「ドクターエア」（株式会社ドリームファクトリー：大阪）のブランドアンバサダーとして、予備校講師・タレントの林修氏が就任したことをお知らせいたします。林修氏はこれまで、ビューティ領域におけるエヴァンジェリストとして、セルフケアの価値を発信してきました。今回の就任では、その取り組みを発展させ、健康・運動・美容を横断するドクターエアブランド全体の価値を伝える役割へと活動領域を拡張します。

本件は、ドクターエアのブランドコミュニケーション強化の一環として実施するものであり、

林氏は今後ブランドの価値を伝える情報発信に参画してまいります。

■広がるボディケア市場と情報の多様性

近年、健康・運動・美容といったセルフケア領域は拡大を続けており、生活者が日常の中でケアを取り入れる機会は増えています。一方で、情報の多様化により、“自分にあったケアがわからない”、“どのように取り入れればよいか判断が難しい”といった側面も見られます。ドクターエアはこれまで、日常生活に取り入れやすいセルフケア製品を展開し、ユーザーライフスタイルに寄り添った価値提供を行ってきました。今回の取り組みでは、これらの価値をより生活者に伝わりやすい形で届けることを目的としています。

■ブランドの価値を「わかりやすく伝える」情報発信へ

林修氏は、複雑な内容を整理し、本質をわかりやすく伝える力に定評があります。今回の就任においては、ドクターエアの製品や取り組みを全面に押し出すのではなく、健康・運動・美容をつなぐセルフケアの考え方や、日常生活への取り入れ方を生活者に理解しやすい形で伝える情報発信に参画していただきます。これにより、ブランドの価値や考え方をより明確に伝え、生活者が自身に合ったセルフケアを選択しやすい環境づくりを目指します。

■今後の展開

林修氏は今後、ブランドアンバサダーとして、ドクターエアの情報発信に順次参画予定です。

具体的な取り組みについては、決定次第改めてお知らせいたします。

■林修氏コメント

『この度、ドクターエアのブランドアンバサダーに就任いたしました、林修です。健康や美容に関する情報は多く存在しますが、その中で自分に合ったものを選ぶことは簡単ではありません。ドクターエアの取り組みを通して、生活者の皆さまが理解し、納得したうえでセルフケアに取り入れるきっかけになれば幸いです』

■林修 プロフィール

1965年、愛知県名古屋市生まれ、60歳。東京大学法学部卒。

現在、東大特進コースなどの難関大学向けの講義を中心に授業を行い、抜群の東大合格実績を誇る東進ハイスクール東進衛星予備校の躍進に大貢献している。主なレギュラー番組は「林修の今、知りたいでしょ！」「ポツンと一軒家」テレビ朝日系列、「日曜日の初耳学」TBS 系列、

「世の中お金で見てみよう ～火曜ヨルの学べる経済～」テレビ東京系列、など多数。

主な著書「いつやるか？今でしょ！」宝島社、「受験必要論」集英社、「異端のススメ」宝島社etc

メインアンバサダー「林 修」さんも愛用！

健康にアプローチするトータルボディケアブランド ドクターエア