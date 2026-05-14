カルビーグループ『2035ビジョン』を発表　間食・軽食の食習慣・市場を拡大し、世界の“SNACKING COMPANY”へ

カルビー株式会社

カルビー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：江原 信）は2026年5月14日（木）、日本のスナック菓子メーカーから進化し、世界の“SNACKING COMPANY”を目指す『2035ビジョン』を策定し、新たに発表しました。主食や時間にとらわれない、間食や軽食である“SNACKING”の食習慣・市場を拡大し、世界の人々の食のよろこびを創造してまいります。

近年、世界的に人々のライフスタイルや価値観が変化し、間食・軽食は、時間や気分、さまざまなシーンに寄り添う存在として、その役割を大きく広げています。カルビーグループは、この変化を成長機会と捉え、長年培ってきた加工技術・生産技術、営業・販売力、商品企画・開発力といった強みをいかし、より自由に、よりすこやかに、より自分らしいお客様のライフスタイルに沿った価値を提供することで、世界の“SNACKING COMPANY”を目指してまいります。

また、本日、『2035ビジョン』の実現に向けた事業戦略についても公表しました（詳細は以下URLをご参照ください）。

【関連資料】

・『2035ビジョン』

https://www.calbee.co.jp/ir/pdf/2026/calbee2035vision.pdf

・2035年に向けた事業戦略（国内・海外）

https://www.calbee.co.jp/ir/pdf/2026/growthstrategy.pdf

・2026年3月27日発表の成長戦略「Accelerate the Future」

https://www.calbee.co.jp/ir/pdf/2026/growthstrategy_20260327.pdf

【カルビーグループについて】

1949年の創立以来、私たちは、自然の恵みを大切に活かし、おいしさと楽しさを創造して、人々の健やかなくらしへの貢献を実践してきました。変わらぬ企業理念のもと、100年を超えてなお挑戦を続ける企業になるべく、さまざまな社会課題の解決に取り組んでいます。 カルビーグループは、次なる成長に向けた変革に踏みだすことで、新たな食の未来を創造します。（https://www.calbee.co.jp/）