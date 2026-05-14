【ツクリオアンバサダー 大島優子さんが登場】手料理サブスク「ツクリオ」、TV CM「ツクリオにまるッとまかせよ！」篇を本日より放映開始

株式会社Antway

株式会社Antway（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：前島 恵、以下 Antway）が運営する手料理サブスク※「ツクリオ」は、ツクリオアンバサダーに就任した俳優の大島優子さんが登場する新TV CM「ツクリオにまるッとまかせよ！」篇を、5月14日（木）より放映します。

※日々のご飯づくりを丸ごと担い、暮らしを豊かにする手料理を、毎週お届けするサービスの総称です。

本CMでは、仕事帰りの大島さんがキッチンで“献立パニック”に直面している様子から始まります。落ち込んだのも束の間、「それ、まるッとまかせよ！」のひと言をきっかけに手料理サブスク「ツクリオ」が登場し、毎日献立を考える手間や買い出し、調理の負担がまるごと解消される様子が描かれています。

撮影現場での大島さんの演技に対して真摯に向き合っている姿や撮影の合間での子役とのやり取りでお母さんとしての一面をみせるメイキングや、献立づくりの大変さなど大島さんの本音や日常がわかるインタビュー動画をYouTubeで公開しています。

【TV CMメイキング】https://youtu.be/p4n1r5r_3Z0

さらに、5月25日週から4週間にわたって、大島さんが実際に食べて選んだ主菜や副菜が届く「大島優子さん推しメニューフェア」を実施。5月25日週お届け分の申し込みは、本日から5月20日（水）までHPより承ります。また、「ツクリオ」の公式SNSで「はたらくを応援！ツクリオにまるっとおまかせキャンペーン」を開催。応募者全員に初回割引クーポン 4,000円分をプレゼントするキャンペーンを実施します。さらに、抽選で各SNS合計50名様にAmazonギフトカード500円分が当たります。

【手料理サブスク「ツクリオ」】 https://www.tsukurioki.jp/

■ TV CM概要

タイトル：「ツクリオにまるッとまかせよ！」篇

放映期間： 2026年5月14日～6月13日：関東、関西、静岡、広島

2026年6月14日～7月13日：静岡、広島

CM本編： https://youtu.be/DS_0ECjQ07w

■ CMストーリー

仕事終わりに帰宅した大島さんが、日々のご飯づくりにおける「美味しさ」と「栄養」の両立に悩む“献立パニック”に直面する様子からスタートします。キッチンで思わず肩を落とし、ぐったりとした表情を見せる大島さん。しかし、「それ、まるッとまかせよ！」というひらめきとともに、表情は一転。その姿を真似して、子供たちも同じようにうなずくと、明るい空気が広がり、「ツクリオ」の商品が登場。家族全員で食卓を囲み、豊かなひとときを過ごすなか、大島さんは、整えられた食卓と美味しい料理に満たされ、穏やかで満ち足りた笑顔を浮かべます。

■ CM撮影秘話

撮影現場では、出演する大島優子さんのプロフェッショナルな姿勢が随所に光りました。大島さんは、演出の意図を丁寧に汲み取りながら、一つひとつのリアクションに真摯に向き合い、カットごとにモニターを確認しつつ撮影を進行。細部までこだわり抜く姿勢が印象的でした。

特に、“献立パニック”におそわれるシーンでは、頭を抱える仕草や肩を落とすニュアンスについて、演出陣と入念にディスカッション。「効果音で言うと“ガーーーン”と響くような絶望感」という演出のオーダーに対し、見事イメージ通りのリアルな表情を披露しました。さらに撮影の合間には、「栄養考えての絶望でしょ。献立どうしようって、一回目をつぶるよね。」と自身の実感を交えたコメントし、現場の共感を誘う場面もありました。

また、共演した子役の2人ともすぐに打ち解け、和やかな雰囲気の中で撮影は進行。一緒にモニターを覗きながらコミカルなやり取りを交わしたり、「ツクリオ」のメニューの中で気になる料理について話したりと、初対面とは思えないほどの自然な関係性を築いていました。その息の合ったやり取りは本編にも存分に活かされ、温かみのあるシーンを生み出しています。

こうした大島さんの真摯で親しみやすい人柄により、現場は終始明るく和やかな空気に包まれ、スタッフからも称賛の声が多数寄せられました。なお、TV CMには、大島さんのチャーミングで表情豊かな「まるッとまかせよ！」のカットが複数収められています。その多彩な表現にもぜひご注目ください。

■ 大島さんインタビュー- 「ツクリオ」からCM出演のオファーがあったときの感想を教えてください。

以前からこういうサブスクがあるというのは知っていました。子どもは3歳と0歳で色々食べられるようになり、食事の献立や子どもの栄養を毎日悩んでいたので「すごくありがたいCMのお話がきた」と思いました。是非私も今後活用したいと思います。

- CMの撮影はいかがでしたか？

本当に毎日献立考えるのは大変ですよね。だからこれを、週に1回でも2回でも自分じゃない誰かが献立を考える、家事を1つ減らせるというだけで、極上の幸せだなって思いますね。

- 大島さんがお料理をされる際、大変だと思うことはなんでしょうか？

作っている時間は子どもがお腹空くとぐずるんですよね。「お腹すいた。お腹すいた。まだー？」みたいな。時間に追われることは料理をしていると感じることなので、こういう作りおきで時短でパッと出せるっていうのはほんとに助かりますよね。

- お子さんとお料理をするときの楽しみ方はありますか？

混ぜ物とかは「ちょっとやってみる？」とか「やってみて」とかって言ったことはあります。でも、おままごとは好きだけど実際にやることはそんなにで、「あ、ちょっとまだ違うのかな」と思ったりしています。いつか子どもと一緒に作れるようになったら楽しいなとは思いますね。

- 子どもたちが自分の真似をしている瞬間があると感じますか？

すごくあります。必ず語尾に「なんとかだよね？ね？」って言っていると思うんですけど、子どもも「なんとかだよね？ね？」って言ってくるので、多分「ね？」で押し付けている感じがあるんだろうなと思って（笑）よく真似されますね。

- 手料理の手間をまるっと「ツクリオ」にまかせたら、その時間で何をしたいですか？

早く寝かせたいです。ご飯の作る時間が削られてすぐに出せたら子どもの寝る時間を早くすることができるので、「よし！今日はちょっと早く寝てもらって、その後ママの自由時間だ！」みたいな（笑）やりたいことは、映画とかを見たいですね。いつも家では子どもが見られるものばかりをつけているので、普通の映画をじっくり気兼ねなく見たいなと思います。

- 大島さんが「これだけは誰かにお願いしたい！」家事はなんですか？

これだけはまかせたい？全部です！（笑）できることなら全部まかせたいと思いますが、結局自分でやるのは結構好きです。でも、一番まかせたいのはやっぱり料理だと思います。掃除とか洗濯は同じことの繰り返しだけど、料理は毎日違うメニューや献立を考えるということで、それは大変なのでまかせたいです。

- 料理などの家事全般において、これだけは外せないというこだわりや習慣はありますか？

今まで結構こだわっていたんですけど、やめました！（笑）こだわるとイライラするし、自分でこだわってやっていても家族には関係ないことだなと思って。もう全部において「うん。まあいいっか！」って思えるよう心がけるようになったので、今は、あんまりこだわりはなくなってきましたね。

- 大島さんが母になって変わったことはありますか？

涙もろいですね。感情が前よりも簡単に揺さぶられちゃう。子どものことは何かあるとすぐ泣いちゃうし、テレビを見ていても人が泣いていると泣いちゃいますね。しかもストーリーを今まで見てなかったドラマでも泣いているシーンがあると泣いちゃったりとかして（笑）だから、なるべく見ないようにしています。

- 今回のCMをご覧の皆様へメッセージをお願いします。

「ツクリオ」を利用することで、美味しいし、家族も喜ぶし、そして時間を有効に使えて自分のためにもなると思います。そして、とにかく美味しいです。ぜひ使ってみてください！

■ 大島優子さん推しメニューフェア

「ツクリオ」では、5月25日週から4週間にわたって、大島さんが実際に食べて選んだ主菜や副菜が届く「大島優子さん推しメニューフェア」を実施します。「ツクリオ」のメニューを食べた大島さんは、「すごく美味しくてびっくりしました！本当に美味しかったです。」と笑顔でコメントしました。大島さんからは、ピックアップメニューの感想もいただいています。

※ピックアップメニューに対する大島さんの感想は表の括弧内に記載

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39424/table/100_1_f33ceec6f16d580f4759aef4e860f9c2.jpg?v=202605140151 ]■ はたらくを応援！ツクリオにまるっとおまかせキャンペーン

TVCM放映を記念し、「ツクリオ」の公式SNSで、応募者全員に初回割引クーポン 4,000円分をプレゼントするキャンペーンを実施します。さらに、抽選で各SNS合計50名様にAmazonギフトカード500円分が当たります。

Xキャンペーン

公式アカウント（@Tsuklio_JP）をフォローし、キャンペーン対象投稿をリポストください。指定のハッシュタグ「#まるっとおまかせ」と思えるメニューをリプライすると当選確率が高まります。

- 応募期間：2026年5月14日（木）15:00～5月28日（木）23:59- 当選連絡：全員プレゼントのクーポンは応募完了後、Amazonギフトカードは6月中旬以降、順次DMにて通知

Instagramキャンペーン

詳細な応募方法は6月1日に公式アカウントでご案内します。

- 応募期間：2026年6月1日（月）12:00～6月13日（土）23:59- 当選連絡：全員プレゼントのクーポンは応募完了後、Amazonギフトカードは6月後半以降、順次DMにて通知

＊キャンペーンの内容は予告なく変更になる場合があります。

■ 大島優子さんプロフィール

1988年10月17日生まれ、栃木県出身。

子役としてデビュー。その後AKB48の中心メンバーとして活躍し、卒業後は俳優活動に

力を入れ、数々の作品に出演し存在感を発揮する。主な出演作としてはドラマ「教場」シ

リーズ、「GO HOME～警視庁身元不明相談室～」(24)、日曜劇場「アンチヒーロー」(24)、

大河ドラマ「青天を衝け」(21)、連続テレビ小説「スカーレット」(19)などがある。

手料理サブスク「ツクリオ（Tsuklio）」とは

出来立ての手料理を専用キッチンから冷凍せずにそのままお届けする、手料理サブスク。週に一度ご自宅までまとめてお届けするため、毎日の献立や買い出し、調理の手間を大幅に削減します。1,000種類以上のメニューから、管理栄養士が監修した週替わりメニューで、主菜と彩り豊かな副菜を組み合わせてお楽しみいただけます。2020年2月に都内の一部エリアで開始後、沖縄を除く46都道府県※へ拡大した本サービス。手間をかけずに豊かな食卓を実現する新たな選択肢として、家庭と社会のこれからを形づくります。

※ 離島など、一部地域を除く

【料金・プラン】

4人前×週3食プラン: 9,990円/週

4人前×週5食プラン: 15,960円/週 1人前798円（5食プランの場合）

2人前×週3食プラン：7,990円/週

※4人前の内訳は、大人2名子供2名です。

※2人前の内訳は、大人2名分になります。

配送予定のメニュー https://www.tsuklio.com/menu

■ 手料理のこだわり

〈毎日おいしい〉

キッチンから冷凍せずに出来立てをお届け。子どもから大人まで楽しめる、バラエティ豊富なメニューをご用意。

〈身体にうれしい〉

多彩な食材と管理栄養士監修のメニューで栄養バランスを実現。調理工程で保存料を一切使わず※、優しい味わいの料理。

〈心が豊かになる〉

愛情を込めた手作りの味わいで、食べることで心が満たされ、自分や家族の時間を大切にできる。そんな、かけがえのない絆を育む豊かなひとときを届ける料理。

※調味料には保存料が含まれる場合があります。

■ 専用キッチンで手作り

キッチンでは、家庭で馴染みのある調味料を用い、家庭の手順を尊重して作ります。家庭では準備や工程が多く作るのが大変なメニューも、専用キッチンの環境で手間を惜しまない調理によって、家庭の味をワンランク上のおいしさに仕上げています。キッチンでは、常においしい香りと音が立ちこめる中、作り手が食材を刻み、和える、炒める、煮る、揚げる、焼く、盛り付けるといった工程を丁寧に重ね、家庭と同様に複数メニューを同時に仕上げます。

■ お客様の声とサービス改善

毎週お客様の声を公開し、寄せられたご意見には真摯に向き合う体制を整え、使い心地の良いサービスへとアップデートを継続しています。こうした取り組みを通じて、「料理に関する心配そのもの」から解放され、家族と過ごす時間や心の余裕を生み出し、日常生活の質を向上させます。

■ 企業向けの取り組み

需要の高まりに応えるため製造体制の強化を進めています。高い生産性を誇る「ツクリオ」の製造工程をフランチャイズ化し、より多くのお客様へ迅速に商品をお届けできる環境を整えるとともに、雇用創出と地方創生にも寄与します。企業向けには、社員の暮らしにゆとりを届ける新しい福利厚生サービスも展開しています。

- フランチャイズ加盟店募集について https://www.tsukurioki.jp/franchise/lp- 企業向け福利厚生サービスの提供について https://lp.tsukurioki.jp/employee-benefitsAntwayについて

Antwayは、ミッション「あらゆる家庭から義務をなくす」を実現するために、日常の選択肢の拡張を通じて、時間と心のゆとりを拡げる自由度の高い体験を国内外問わず届け、豊かな日々の生活を支える存在になることを目指します。さらに、家事の義務にしばられることがない社会を築き、誰もが自分のやりたいことに挑戦し、どのような生き方を選んでも誰もが自分らしく輝ける社会を創出していきます。また、今後も国内外のパートナーと協力し、食の安全・栄養・フードロス削減、地域創生、雇用創出といった社会的課題にも寄与します。

会社名：株式会社Antway

代表取締役社長CEO：前島 恵

設立：2018年11月

所在地：東京都千代田区神田駿河台1丁目8-11 東京YWCA会館8階

事業内容：プロの調理人・管理栄養士による家庭料理のデリバリー事業

会社HP：https://antway.co.jp/

オフィス採用HP：https://careers.antway.co.jp/