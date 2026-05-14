Anthropic登壇、ピッチ2次募集・イベント参加者募集受付中！シード起業家のためのスタートアップカンファレンス「JAFCO SEED 2026」8月6日（木）開催

ジャフコ グループ株式会社

ジャフコ グループ株式会社(本社：東京都港区、取締役社長：三好啓介、以下「ジャフコ」)は、2026年8月6日（木）に開催するシード起業家のためのスタートアップカンファレンス「JAFCO SEED 2026」において、ピッチコンテスト「JAFCO SEED Pitch」の2次募集を開始したこと、およびイベント参加者の募集を開始したことをお知らせします。

今回は、世界的なAI企業であるAnthropicの登壇が決定しているほか、各業界で活躍するゲストを招き、AI実装の最前線や最新のマクロ環境・市場トレンドを紐解くセッションなど、シード期の起業家が今知るべきプログラムを多数予定しています。

＜特設サイト：https://jafcoseed.com(https://jafcoseed.com)＞

「JAFCO SEED」について

JAFCO SEEDは、スタートアップの起業前後から大胆な投資と深い経営支援で伴走するジャフコが主催する、シード起業家のためのカンファレンスです。「シード起業家に必要な情報・人・資金機会を届ける」をコンセプトに、起業のヒントや最前線のスタートアップ情報を伝えるプログラム、ピッチコンテスト、起業家・事業会社・投資家（エンジェル投資家・CVC）をつなぐネットワーキングの場を提供してきました。過去の累計参加者は400名に迫り、今年で3回目を迎えます。

「JAFCO SEED 2026」プログラムの見どころについて

・国内スタートアップを取り巻く政策・制度・市場のトレンド～マクロから捉えるスタートアップの勝ち筋～

経済産業省によるスタートアップ政策・重点支援領域、東京証券取引所による上場維持基準の変更、日本政策金融公庫による創業融資の活用法まで、創業前後の起業家が押さえおくべきマクロ環境のトレンドを官民3機関が一挙に解説するプログラムです。

・AI共創の最前線～モデル・インフラ・実装の「旗手」が描く勝機～

Anthropic・AWSおよびAI活用で事業開発を牽引するスタートアップが登壇し、AIモデル・インフラ・事業実装の三層から世界で勝つための戦略と実践知を提示。グローバルプレイヤーが体現する世界基準のスピード感を、起業家が直接感じられるプログラムです。

■イベント参加者用のお申込みフォーム：https://jafcoseed.com(https://jafcoseed.com)

＜対象者＞

・シード起業家の方（会社設立から2年以内を目安）

・起業準備中の方

・スタートアップとの協業意向のある事業会社の方

・エンジェル投資家・VC・CVCの方（スタートアップへの出資経験をお持ちの個人）

・その他ご招待者様

■ピッチエントリー用の応募フォーム：https://forms.gle/CXQwBA9fH7VuCbbz6(https://forms.gle/CXQwBA9fH7VuCbbz6)

―応募要件

・会社設立の有無や企業への所属状況は問いません（未登記やアイディア段階でも可）

・会社設立済の場合、外部からのエクイティ調達金額が1億円未満のスタートアップであること

―選考通過特典

書類選考を通過した方にAWS Activateクレジット（約5,000ドル相当）を贈呈します。

※本クレジットを初めて利用する方、または過去の受領額を上回る申請を行う方が対象となります（生涯上限額未到達、有効な組織ID保有などの利用条件あり）

―選考プロセス

１. 書類選考：応募フォームの内容に基づき選考

２. 一次面談：書類選考通過者との個別面談

３. ピッチブラッシュアップ会：一次面談通過者を対象に開催

４. 二次面談：決勝進出者を決める最終面談

５. 決勝ピッチ：「JAFCO SEED 2026」来場者の前でピッチを実施、審査員およびオーディエンス投票により受賞者を決定

※決勝進出者には、個別ブラッシュアップやピッチ練習会にご参加いただく場合があります

―選考方針

次世代のトップ企業を目指すスタートアップの皆様が、さらなる成長に向けて挑戦できるようサポートしたいと考えています。選考では、特に以下の視点を重視します。

・取り組む課題がどれだけ明確であり、どの程度のインパクトを生み出せるか

・このタイミングで挑戦する意義（Why Now?）

・ターゲット市場の成長性と、事業の拡張性

※最終的には今後の成長ポテンシャルを総合的に考慮して選考を行います

―申込締切

2026年5月31日（日）23:59まで

JAFCO SEED 2026 開催概要

・日時：2026年8月6日（木）12:15～18:00

・会場：ベルサール飯田橋ファースト

・参加費：無料

・主催：ジャフコ グループ株式会社

・協賛：アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社

・特設サイト：https://jafcoseed.com

本件に関する問い合わせ先

ジャフコ グループ株式会社 広報担当：pr@jafco.co.jp

＜ジャフコ グループについて＞

ジャフコは、1973年の設立以来、常に時代をリードする起業家とともに歩んできました。国内外における運用ファンドの出資約束金額は累計で1兆円を超え、累計上場社数も1,000社以上にのぼります。ベンチャー投資に加えてバイアウト投資も展開しており、パーパスとして「挑戦への投資で、成長への循環をつくりだす」を掲げ、革新的な技術・サービスの創造にコミットしています。起業家のいちばん近くにあって、その「志」を実現したいという想いのもと、HR、マーケティング・セールス、バックオフィスなども支援しています。

社名 ：ジャフコ グループ株式会社/英文：JAFCO Group Co., Ltd.

取締役社長 ：三好 啓介

Web ：https://www.jafco.co.jp/

本社所在地 ：東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー24階

設立年月日 ：1973年4月5日

資本金 ：33,251百万円

株式上場市場 ：東証プライム市場

従業員数 ：133名（単体）（2026年3月末現在）