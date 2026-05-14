埼玉県熊谷市に新規出店 酒専門店「リカーマウンテン 熊谷佐谷田店」が2026年5月28日(木)午前10時にオープン

株式会社リカーマウンテン

全国203店舗で酒類専門店をチェーン展開する株式会社リカーマウンテン(本社：京都市)は、2026年5月28日(木)午前10時、埼玉県熊谷市に「リカーマウンテン 熊谷佐谷田店」をオープンいたします。

本店舗は、国道17号線沿いの北砂原交差点横に位置しており、お車でのアクセスも非常に便利な立地です。店内には、ウイスキーやシャンパン、 ワイン、ビール、日本酒、焼酎など 世界各国の様々なお酒が充実し、自慢の品揃えを誇る酒類専門店となっております。オープン日の5/28(木)～6/1(月)までの5日間は、オープンを記念し、セールを実施いたします。企画を多数ご用意し、皆さまのお越しをお待ちしております。

【店舗情報】

リカーマウンテン 熊谷佐谷田店

住所 ：〒360-0023

埼玉県熊谷市佐谷田2643-1

TEL ：048-526-3133

営業時間 ：AM10:00～PM9:00

年中無休

公式サイト：https://www.likaman.co.jp/shop/saitama/kumagaya/32058.html



【会社概要】

会社名：株式会社リカーマウンテン

代表者：代表取締役 伊藤 啓

所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60

日本生命四条ビル7階

TEL ：075-213-8200

FAX ：075-213-8250

URL ：https://www.likaman.co.jp/

【本件に関するお問合わせ先】

会社名：株式会社リカーマウンテン

担当者：今井 祥午

TEL ：075-251-2555

FAX ：075-213-8250

E-Mail：imai@likaman.co.jp