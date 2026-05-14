埼玉県熊谷市に新規出店 酒専門店「リカーマウンテン 熊谷佐谷田店」が2026年5月28日(木)午前10時にオープン

写真拡大 (全2枚)

株式会社リカーマウンテン


全国203店舗で酒類専門店をチェーン展開する株式会社リカーマウンテン(本社：京都市)は、2026年5月28日(木)午前10時、埼玉県熊谷市に「リカーマウンテン 熊谷佐谷田店」をオープンいたします。



本店舗は、国道17号線沿いの北砂原交差点横に位置しており、お車でのアクセスも非常に便利な立地です。店内には、ウイスキーやシャンパン、 ワイン、ビール、日本酒、焼酎など 世界各国の様々なお酒が充実し、自慢の品揃えを誇る酒類専門店となっております。オープン日の5/28(木)～6/1(月)までの5日間は、オープンを記念し、セールを実施いたします。企画を多数ご用意し、皆さまのお越しをお待ちしております。


【店舗情報】


リカーマウンテン 熊谷佐谷田店


住所　　　：〒360-0023


　　　　　　埼玉県熊谷市佐谷田2643-1


TEL　　　：048-526-3133


営業時間　：AM10:00～PM9:00　


　　　　　　年中無休






公式サイト：https://www.likaman.co.jp/shop/saitama/kumagaya/32058.html



【会社概要】


会社名：株式会社リカーマウンテン


代表者：代表取締役 伊藤 啓


所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60


　　　　日本生命四条ビル7階


TEL ：075-213-8200


FAX ：075-213-8250


URL ：https://www.likaman.co.jp/



【本件に関するお問合わせ先】


会社名：株式会社リカーマウンテン


担当者：今井 祥午


TEL ：075-251-2555


FAX ：075-213-8250


E-Mail：imai@likaman.co.jp