創業5周年のオリグレス、2027年度卒を対象に初の新卒採用を開始。代表・吉武優が語る“新卒1期生”への期待

株式会社オリグレス

「たのしい」を世界中に届けるエンターテインメント・キャピタルの株式会社オリグレス（本社：東京都品川区、代表取締役社長：吉武 優）は、2027年度卒を対象とした初の新卒採用を開始したことをお知らせいたします。

創業以来、オリグレスは全国のエンタメ施設やIPホルダーとのネットワークを活かし、リアルエンターテインメント領域における企画・プロデュース事業を多面的に展開してまいりました。これまで様々なバックグラウンドを持つメンバーが集まり、事業を拡大してきましたが、さらなる成長と長期的な組織基盤の構築を目指し、今回初めて新卒採用を実施いたしました。

今回募集する2027年度卒の学生は、オリグレスにとって“新卒1期生”となる予定です。創業5周年を迎えた当社は、新たな仲間との出会いを通じて、次なる成長フェーズへの挑戦を進めてまいります。

初の新卒採用実施の背景

オリグレスはこれまで、事業成長のスピードに合わせ、即戦力となる人材を中心に採用を進めてきました。一方で、創業5周年を迎え、社員数100名規模の組織へと成長した今、10年、20年先を見据えた長期的な経営基盤づくりが重要なテーマとなっています。

エンターテインメントの起点には、常に若い世代の熱量があります。リアルエンタメや「推し活」の領域に日常的に触れている世代が、等身大の感性で企画や事業を動かしていくことは、業界に新たな変化をもたらす力になると考えています。

今回の新卒採用では、スキルや経験だけでなく、エンターテインメントの力を信じ、人を楽しませることにワクワクできること、そして変化を楽しみながら事業や組織をともにつくっていける姿勢を重視しました。

新卒1期生を迎えることは、改めて「オリグレスらしさ」を見つめ直し、磨いていく機会でもあります。まっさらな感性を持つ新たな仲間とともに、次世代のカルチャーをつくり、未来のエンターテインメント業界を切り拓いてまいります。

代表・吉武優と採用担当によるインタビュー記事を公開

新卒採用の本格始動にあたり、オリグレスのオウンドメディア「オリグレスカフェ」では、代表取締役社長・吉武優と採用担当によるインタビュー記事を公開しました。

記事では、創業時から抱いていた「いつか新卒社員を迎えたい」という想いや、新卒採用に踏み出すきっかけとなった出会い、全社員が面接官に手を挙げた社内の歓迎ムード、そして“新卒1期生”への期待について語っています。

インタビュー記事はこちら：

https://cafe.origress.com/article/At5ZonE6

今後の採用について

オリグレスでは、2027年度卒の新卒採用を皮切りに、今後も継続的な採用活動を通じて、さらなる事業成長と組織づくりに取り組んでまいります。

IP×体験、推し活、コンテンツツーリズム、リアルエンターテインメントなどの領域に関心を持ち、企業・地域・ファンをつなぐ新たな体験価値の創出に挑戦したい方との出会いを大切にしてまいります。

株式会社オリグレス

代表取締役社長：吉武優

所在地：東京都品川区西五反田3-6-32 TERRACE SITE GOTANDA 3A

資本金：10.87億円

社員数：85名 ※グループ全体

事業概要：「たのしい」を世界中に届ける、唯一無二のエンターテインメント・キャピタル。「エンタメ」×「ファイナンス」×「グループ経営」を強みとし、エンタメ分野の事業を360°広域化して戦略展開。

公式サイト：https://origress.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社オリグレス 広報部

TEL：050-1790-8535 MAIL：lejapass_pr@origress.com