岡田美術館（箱根町・小涌谷）では、2026年6月14日（日）～12月6日（日）まで、特別展として「金銀雲母きら ―かがやきの日本美術―」を開催いたします。

金・銀をはじめとする輝く素材は、古来、洋の東西を問わず人々の心を引きつけ、尊ばれてきました。聖性や高貴さ、権力の象徴として、あるいは豪華な装飾などに使われ、素材の美を追求した作品も作られています。日本で貴族文化が栄えた平安時代には、金・銀が併用されることが多く、雲母（きら）と呼ばれる白雲母（しろうんも）の微粉も好まれました。金・銀の繊細な表情や雲母の白くやわらかな輝きに、日本人の洗練された美意識がうかがわれます。

本展では、平安時代の経典と書跡を核とし、桃山時代から現代に至る絵画、書跡、やきもの、漆芸を合わせて約40件を展示します。美麗な料紙（書を記す紙）、上品な雲母摺の冊子、金・銀を施した屏風など、多様な「かがやきの美術」をお楽しみください。

見どころ１ 平安時代の金・銀・雲母とそのリバイバル 【トピック：雲母に注目！】

金銀と雲母の表現が美麗を極めたのは平安時代のことでした。仏教を篤く信仰した天皇や公家、武士たちが功徳を願って写経の事業を盛んに行い、金銀を経文や絵に使っています。また、流麗な仮名で和歌を記す冊子や巻子などのために、金・銀・雲母を駆使した料紙が作られました。

平安後期の経典、書の名品とともに、古典に倣いつつ新たな美を創造した桃山～江戸時代初期の和歌色紙や謡本、現代の名筆による和歌巻などを展示します。





【トピック：雲母に注目！】

▲白雲母の原石

雲母とは、白雲母を微粉（粉状雲母）や細粒（細かな箔状雲母）にしたもの。光の当たる角度によって、白くやわらかな光沢が浮かび上がる。書跡・絵画などの絹地や紙地に次のように使われてきた。





見どころ２ 絵とやきものに見る金銀の多様な表現







日本では古来、金・銀が併用されることが多く、意匠や技法を凝らした美術品が作られてきました。金・銀には、聖性、高貴、清浄など抽象的なイメージが託されるほか、金は日光、銀は月光や水など、具体的な事象と結びつけられることがあります。金・銀の扱いは、絵画では比較的容易である一方、やきものでは焼成を１回増やす必要があるため手間と時間がかかり、特に変色しやすい銀彩は稀少なものです。





見どころ3 漆芸のかがやき －日本・琉球・韓国－





金・銀に加えて貝殻の輝きを生かした漆の作品を展示します。漆は、ウルシ科の木の樹液を加工した接着剤、塗料で、東洋独自の技法として発展しました。熱や水に強く、木や布、紙などあらゆる素材に使えるという優れた実用性を備えています。一方、つややかな光沢のある漆地に金属や貝殻など異素材を組み合わせた、多様な美術品が生み出されてきました。螺鈿・蒔絵などの技法を凝らした、きらびやかな漆芸の世界をお楽しみください。

【 開催要項 】

［ 展覧会名 ］ 金銀雲母きら ―かがやきの日本美術―

［ 会 期 ］ 2026年6月14日（日）～12月6日（日）

［ 休 館 日 ］ 会期中なし

［ 主 催 ］ 岡田美術館

［ 所 在 地 ］ 神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷493-1

［ 開館時間 ］ 9:00～17:00（入館は16:30まで）

［ 入 館 料 ］ 一般・大学生 2,800円／小中高生 1,800円

［ 会期中イベント ］

・関連講座 『雲母の美／池大雅の金の使用』

10月10日（土）13:00～14:30 講師：小林 優子（岡田美術館 学芸員）

・関連スライドトーク『金銀の美と中国のやきもの －唐時代の金銀器から陶磁へ－』

9月19日（土）13:00～14:00 講師：佐藤 有沙（岡田美術館 学芸員）

・学芸員ギャラリートーク 特別展「金銀雲母きら」

7月3日～11月27日 毎週金曜日11:00～

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